Bili so zanimivost, zdaj jih morajo loviti

O Tesli smo na teh straneh prvič pisali leta 2007, o zanimivem električnem roadsterju z množico litij-ionskih baterij, ki smo jih napačno opisovali kot litijeve, zdel se nam je popestritev etablirane avtomobilske industrije. Tisti roadster je sicer v glavah snovalcev začel nastajati že prej, kmalu po ustanovitvi družbe julija 2003, te dni je torej dopolnila dvajset let. Tesla je zdaj podjetje, ki ni več zanimivost, ampak hitro odrasli električni pionir, ki že veliko zasluži, ima velikansko vrednost na borzi, narekuje trende in ga vsi poskušajo ujeti.

Podjetje Tesla Motors (danes se imenuje le Tesla) sta leta 2003 v Silicijevi dolini ustanovila računalniška inženirja Martin Eberhard in Marc Tarpening, danes ju ni več zraven, je pa seveda tam Južnoafričan Elon Musk, ki je v Teslo prišel kako leto kasneje. Pred tem se je pri komaj 28 letih domislil sistema za spletno plačevanje Paypal in ga leta 2002 za poldrugo milijardo dolarjev prodal eBayu, s čimer je imel tudi uvodna sredstva za avtomobilsko podjetje.

Leta 2010 so šli na borzo. Ta jih je imela skoraj vedno rada, zdelo se je, da celo preveč, posebej v letih majhnih proizvodnih količin in rdečih številk. Danes 52-letni Musk je vselej verjel v električne avtomobile, pa čeprav ni mogel vedeti, da se bo leta 2015 zgodila Volkswagnova dizelska afera, po kateri so v Evropi in tudi v ZDA začeli razmišljati, da bi se poslovili od klasičnega bencinsko-dizelskega pogona, še prej so v tej smeri načrtno delali Kitajci.