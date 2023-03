Bliže odgovoru, kateri avtomobil bolj obremenjuje okolje

V nadaljevanju preberite:

Poleg konzorcija Euro NCAP, ki že od leta 1997 preverja varnostno zasnovo avtomobilov, ti od leta 2019 lahko dobijo tudi oceno konzorcija Green NCAP, ki se posveča okoljskim značilnostim. V prvih letih so z zvezdicami ocenili neposredne izpuste škodljivih plinov in energijsko učinkovitost, od lani pa lahko na njihovi spletni strani v posebnem orodju preverite tudi, kako se posamezen avtomobil izkaže v celotnem življenjskem ciklu – od proizvodnje do uničenja oziroma razgradnje.

Še posebej od širše uveljavitve baterijsko gnanih avtomobilov se v marsikateri družbi rada razvije razprava, kako posamezen pogon bolj ali manj prispeva k onesnaženju okolja oziroma kakšen ogljični odtis ima. Pri Green NCAP so se od začetka zavedali, da ocenjevanje avtomobilov samo med vožnjo ne bo dalo pravega odgovora, kar se je pokazalo tudi pri končnih rezultatih: pet zvezdic je rezerviranih za avtomobile z električnim pogonom, ki se malce razlikujejo le zaradi različne učinkovitosti prenosa energije na kolesa, ta pa je odvisna predvsem od teže avtomobila in zasnove pogona.

Če bi torej gledali samo zvezdice, bi lahko hitro (in ne nujno pravilno) sklenili, da vsem drugim pogonom ostane zgolj boj za srednjo oceno s tremi zvezdicami in da je električni pogon edini dovolj čist, da ga lahko brez zadržkov priporočamo. A pri tem bi izpustili lep del celotne zgodbe, ki jo avtomobil živi »od rojstva do smrti«, torej od tovarne do avtomobilskega odpada oziroma razgradnje na posamezne dele. In ravno to zgodbo opisuje ocena celotnega življenjskega cikla s kratico LCA (Life Cycle Assessment).