BMW iX3: 800 km dosega, 400 kW moči polnjenja in cena vsaj 70 tisoč evrov

Pripravljali so ga dolgo in je le prvi avtomobil v novi generaciji. Je nekakšno novo poglavje sicer uspešnega podjetja iz Münchna. BMW iX3 je nared in dosegljiv na slovenskem trgu. Ni poceni, na začetku prodaje sploh ne. Ne bo edini iz tako imenovane Neue Klasse, dobil bo še široko družbo, električnih, a tudi klasično gnanih avtomobilov. Ponekod bodo skupaj z njim tržili električni sup našega podjetja SipaBoards.

IX3 je povsem električni športni terenec, v katerem je naloženo vse znanje, ki ga bavarsko podjetje na temo novega pogona, digitalnosti in elektronike premore. Razvijali so ga več let, projekt se imenuje Neue Klasse, po naše novi razred, po avtomobilu, s katerim je BMW v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja naredil preskok in postal nadvse uspešen. Tisto je bil bencinski avto, danes je to električni križanec z dvema motorjema in štirikolesnim pogonom. Baterija zmore kar 107 kWh, gre pa za tip NMC, s katodo iz litij-železo-manganovega oksida, a s cilindrično obliko baterijskih celic in vgradnjo teh neposredno v ohišje. Pripravljen je na 800-voltni električni arhitekturi, ki omogoča res hitro polnjenje z močjo do 400 kW. Uradni doseg je 800 kilometrov, tudi če bo v vsakdanji rabi kakih 200 manj, bo lahko brez polnjenja prevozil kar konkretno pot.

Notranjost je zelo drugačna, kot smo jo v beemvejih poznali doslej. FOTO: Gašper Boncelj

Avtomobil ima minimalističen dizajn, spredaj sta še ledvički, a namesto kroma je danes ta simbol znamke pripravljen s svetlobnimi elementi. Kljuke vrat so umaknjene v karoserijo, zadaj so luči precej decentne. Kot celota deluje iX3 elegantno, kot antipod robustno-agresivni podobi dosedanjih večjih športnih terencev te znamke.

Za volanom je ureditev nova, zaslon z imenom panoramic iDrive je kombinacija več stvari, najbolj izstopa prikaz na vetrobranskem steklu po celotni širini. Fizičnih kontrolnikov žal skoraj ni več.

Avtomobil dolžine 478 centimetrov ima dobro izkoriščen prostor za potnike in prtljago, poleg konkretnega zadnjega prtljažnika ima še manjšega sprednjega. Pogon je štirikolesni, skupna moč sprednjega in zadnjega motorja pa zajetnih 345 kW. Avtomobil ima nekakšen centralni računalnik, ki upravlja pogon in mnoge druge funkcije. Za uvodno izvedbo pridejo še druge, morda malo manj zmogljive različice.

BMW iX3 nastaja v prav tako zelo novi tovarni tega podjetja v Debrecenu na Madžarskem. To je sicer prvi model novega razreda, v okviru katerega bo na trg zapeljalo še veliko električnih novosti, na primer sredi leta električna serija 3, a poleg električnih modelov tudi še kar nekaj avtomobilov s klasičnim pogonom.

Po besedah Aleša Suhorepca, direktorja družbe BMW Slovenija, so lani pri nas prodali 300 primerkov povsem električnih avtomobilov, kar je bila petina njihove prodaje, ta delež je bil večji kot na celotnem trgu. Če se štejejo še hibridi, je delež elektrificiranih avtomobilov v njihovi prodaji dosegel skoraj tretjino.

Marsikje bodo novega beemveja tržili skupaj z električnim supom slovenskega podjetja Sipaboards, ki ga je predstavil direktor marketinga Miha Raušl. Foto FOTO: Gašper Boncelj

Napovedi prodajnih količin novega modela ne dajejo, imajo pa z novim iX3 velike načrte. BMW iX3 je uvodoma na voljo le v štirikolesni izvedbi z oznako 50x, ta stane 70 tisoč evrov. Ni malo in ni skrivnost, da se tu lahko še kaj doplača.

Ko omenjamo, da se pri novem beemveju lahko kaj dokupi: iX3 so pri nas predstavili skupaj s tehnično naprednim električnim supom (SUP je angleška kratica za »stand up paddling«, veslanje stoje) slovenskega podjetja SipaBoards, katerega solastnik je Ivo Boscarol. Med drugim se električni motorček, ki naj bo veslaču po potrebi, na primer ob nasprotnem vetru, v pomoč, upravlja kar z veslom. Na ukaz se tudi samodejno napihne, po drugi strani ga je mogoče izpraznjenega praktično zložiti. Kot dodatni izdelek ga BMW v svojih salonih prodaja že v 20 državah, sup, ki stane 4000 evrov, naj bi imel letos več tisoč kupcev.