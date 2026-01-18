  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    BMW iX3: 800 km dosega, 400 kW moči polnjenja in cena vsaj 70 tisoč evrov

    Začetnik nove generacije bavarskih avtomobilov. Bolj umirjena oblika.
    BMW iX3 je prvi model nove generacije avtomobilov slovite bavarske družbe. Je povsem električen, zmogljiv in drag. FOTO: Gašper Boncelj
    Galerija
    BMW iX3 je prvi model nove generacije avtomobilov slovite bavarske družbe. Je povsem električen, zmogljiv in drag. FOTO: Gašper Boncelj
    Gašper Boncelj
    18. 1. 2026 | 05:00
    A+A-

    Pripravljali so ga dolgo in je le prvi avtomobil v novi generaciji. Je nekakšno novo poglavje sicer uspešnega podjetja iz Münchna. BMW iX3 je nared in dosegljiv na slovenskem trgu. Ni poceni, na začetku prodaje sploh ne. Ne bo edini iz tako imenovane Neue Klasse, dobil bo še široko družbo, električnih, a tudi klasično gnanih avtomobilov. Ponekod bodo skupaj z njim tržili električni sup našega podjetja SipaBoards.

    IX3 je povsem električni športni terenec, v katerem je naloženo vse znanje, ki ga bavarsko podjetje na temo novega pogona, digitalnosti in elektronike premore. Razvijali so ga več let, projekt se imenuje Neue Klasse, po naše novi razred, po avtomobilu, s katerim je BMW v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja naredil preskok in postal nadvse uspešen. Tisto je bil bencinski avto, danes je to električni križanec z dvema motorjema in štirikolesnim pogonom. Baterija zmore kar 107 kWh, gre pa za tip NMC, s katodo iz litij-železo-manganovega oksida, a s cilindrično obliko baterijskih celic in vgradnjo teh neposredno v ohišje. Pripravljen je na 800-voltni električni arhitekturi, ki omogoča res hitro polnjenje z močjo do 400 kW. Uradni doseg je 800 kilometrov, tudi če bo v vsakdanji rabi kakih 200 manj, bo lahko brez polnjenja prevozil kar konkretno pot.

    Notranjost je zelo drugačna, kot smo jo v beemvejih poznali doslej. FOTO: Gašper Boncelj
    Notranjost je zelo drugačna, kot smo jo v beemvejih poznali doslej. FOTO: Gašper Boncelj

    Avtomobil ima minimalističen dizajn, spredaj sta še ledvički, a namesto kroma je danes ta simbol znamke pripravljen s svetlobnimi elementi. Kljuke vrat so umaknjene v karoserijo, zadaj so luči precej decentne. Kot celota deluje iX3 elegantno, kot antipod robustno-agresivni podobi dosedanjih večjih športnih terencev te znamke.

    Za volanom je ureditev nova, zaslon z imenom panoramic iDrive je kombinacija več stvari, najbolj izstopa prikaz na vetrobranskem steklu po celotni širini. Fizičnih kontrolnikov žal skoraj ni več.

     

    Avtomobil dolžine 478 centimetrov ima dobro izkoriščen prostor za potnike in prtljago, poleg konkretnega zadnjega prtljažnika ima še manjšega sprednjega. Pogon je štirikolesni, skupna moč sprednjega in zadnjega motorja pa zajetnih 345 kW. Avtomobil ima nekakšen centralni računalnik, ki upravlja pogon in mnoge druge funkcije. Za uvodno izvedbo pridejo še druge, morda malo manj zmogljive različice.

    BMW iX3 nastaja v prav tako zelo novi tovarni tega podjetja v Debrecenu na Madžarskem. To je sicer prvi model novega razreda, v okviru katerega bo na trg zapeljalo še veliko električnih novosti, na primer sredi leta električna serija 3, a poleg električnih modelov tudi še kar nekaj avtomobilov s klasičnim pogonom.

    Po besedah Aleša Suhorepca, direktorja družbe BMW Slovenija, so lani pri nas prodali 300 primerkov povsem električnih avtomobilov, kar je bila petina njihove prodaje, ta delež je bil večji kot na celotnem trgu. Če se štejejo še hibridi, je delež elektrificiranih avtomobilov v njihovi prodaji dosegel skoraj tretjino.

    Marsikje bodo novega beemveja tržili skupaj z električnim supom slovenskega podjetja Sipaboards, ki ga je predstavil direktor marketinga Miha Raušl. Foto FOTO: Gašper Boncelj
    Marsikje bodo novega beemveja tržili skupaj z električnim supom slovenskega podjetja Sipaboards, ki ga je predstavil direktor marketinga Miha Raušl. Foto FOTO: Gašper Boncelj

    Napovedi prodajnih količin novega modela ne dajejo, imajo pa z novim iX3 velike načrte. BMW iX3 je uvodoma na voljo le v štirikolesni izvedbi z oznako 50x, ta stane 70 tisoč evrov. Ni malo in ni skrivnost, da se tu lahko še kaj doplača.

    Ko omenjamo, da se pri novem beemveju lahko kaj dokupi: iX3 so pri nas predstavili skupaj s tehnično naprednim električnim supom (SUP je angleška kratica za »stand up paddling«, veslanje stoje) slovenskega podjetja SipaBoards, katerega solastnik je Ivo Boscarol. Med drugim se električni motorček, ki naj bo veslaču po potrebi, na primer ob nasprotnem vetru, v pomoč, upravlja kar z veslom. Na ukaz se tudi samodejno napihne, po drugi strani ga je mogoče izpraznjenega praktično zložiti. Kot dodatni izdelek ga BMW v svojih salonih prodaja že v 20 državah, sup, ki stane 4000 evrov, naj bi imel letos več tisoč kupcev.

    Novice  |  Svet
    Italija

    V mestu z največ milijonarji letos že tretji brezdomec umrl na mrazu

    Vsak dvanajsti Milančan je milijonar, kar je največ na svetu. Danes so v Milanu pod mostom odkrili mrtvega brezdomca, umrl je zaradi mraza.
    16. 1. 2026 | 17:04
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Ema Klinec namesto na turneji končala nezavestna na kardiološki kliniki

    Vrhunska slovenska smučarska skakalka načrtuje, da se bo kmalu vrnila na trening. Športnikom zaželela srečo na bližnjih olimpijskih igrah v Italiji.
    17. 1. 2026 | 17:13
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Oboroženi jezni beli moški

    Prezirani mladi moški vkorakajo v rekrutni center, iz njega pa odkorakajo z lepo plačo, orožjem in dovoljenjem, da v imenu domoljubja brutalizirajo kogarkoli.
    Mojca Pišek 16. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Komentarji
    Tema dneva

    Adria Airways je pozabljena

    Najbolj logičen je nadaljnji postopni razvoj s kombinacijo nizkocenovnih in klasičnih prevoznikov.
    Janez Tomažič 16. 1. 2026 | 20:05
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Premium
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    novostšportni terencielektrični pogonBMW

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Prevc znova potrdil premoč in si priskakal odlično popotnico za Oberstdorf

    Slovenski skakalni as je bil najboljši tudi na drugi tekmi za svetovni pokal v Saporu. Izkazal se je tudi mladi Žiga Jančar.
    Miha Šimnovec 18. 1. 2026 | 06:21
    Preberite več
    Kultura  |  Razno
    Astrologija

    Dnevni horoskop za nedeljo, 18. januarja 2026

    Pripravite se na dan, poln priložnosti in izzivov.
    18. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kdo je bila Elizabeth Taylor?

    Hollywoodska slava, posel, aktivizem in osem zakonskih zvez.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Socialno državo lahko poljubno naskoči, grize in najeda prav vsaka miš

    Avtor je v Gostujočem peresu prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljil z mišjim eksperimentom, pa še tega je neresnično predstavil.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Nekatere netočnosti so trdoživo ostale v spominu javnosti

    Če bi kdo pisal o začetkih krščanske Evrope pred več stoletji, bi to vzeli kot odsev tedanjih zgodovinskih nazorov. Danes pa zares ne.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Vikend
    Vredno branja

    TV namig: Kdo je bila Elizabeth Taylor?

    Hollywoodska slava, posel, aktivizem in osem zakonskih zvez.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Socialno državo lahko poljubno naskoči, grize in najeda prav vsaka miš

    Avtor je v Gostujočem peresu prepričanje o neogibnem propadu socialne države utemeljil z mišjim eksperimentom, pa še tega je neresnično predstavil.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Mnenja  |  Pisma bralcev
    Pisma bralcev

    Nekatere netočnosti so trdoživo ostale v spominu javnosti

    Če bi kdo pisal o začetkih krščanske Evrope pred več stoletji, bi to vzeli kot odsev tedanjih zgodovinskih nazorov. Danes pa zares ne.
    18. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Kdo ustvarja pritisk na mlade?

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo