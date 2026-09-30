BMW: nova klasična serija 3

BMW je razkril novo generacijo modela serije 3 s klasičnim pogonom, ki je po svoji podobi zelo podobna električnemu modelu BMW i3, ki je bil predstavljen pred časom.

Nova serija 3 ima uvodoma bencinski pogon, gre za bodisi šestvaljni ali štirivaljni motor, kasneje bo na voljo tudi kot priključni hibrid, nič ni bilo uradno rečenega o dizelskem pogonu, ki pa bi ga avtomobil tudi utegnil dobiti.

Klasična bencinska trojka je dolga 476 cm, malce je daljša od predhodnega modela. Nekaj je tudi daljša in nižja od električnega i3, v oblikovnem smislu pa imata obe pogonski različici zelo podoben slog, ko se spredaj svetila zlivajo s t.i. ledvičkami.

Tudi notranjost ima sorodno ureditev, med drugim s panoramskim zaslonom, ki so po vsej širini razteza pod vetrobranskim steklom in sredinskim prikazovalnikom obrnjenim k vozniku.

BMW serije 3 je verjetno eden najbolj legendarnih modelov podjetja, v dosedanjih sedmih generacijah so jih izdelali 13 milijonov.

Obe pogonski različici serije 3 bodo izdelovali v Nemčiji, trojko s klasičnim pogonom v njihovi največji tovarni v Dingolfingu, električno izvedbo pa v tovarni v Münchnu, ki bo od prihodnjega leta namenjena le električnim avtomobilom. V oboje in tudi v novo tovarno baterij v bližini je BMW vložil 2 milijardi evrov.