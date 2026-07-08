BMW X5 petič in s petimi pogoni

X5 je bil nekoč eden tistih modelov, ki so bili za BMW prelomni. Ko so ga leta 1999 uvedli na trg kot odgovor na uspešni Mercedesov razred ML, si nihče ni mislil, da bo »prvi X« tako zelo uspel. X5 je imel do zdaj tri milijone kupcev in narekoval mnoge naslednje modele iz kategorije športnih terencev, ki so danes pravzaprav jedro prodaje znamke iz Münchna.

Tako kot doslej bo tudi povsem nova generacija X5 nastajala v ZDA, v BMW-jevi tovarni v Spartanburgu v Južni Karolini. Novinec je dolg skoraj 5 metrov. Spredaj izstopa z lučmi, v katerih svetila so v obliki črke iks. Celoten izgled je drugačen kot doslej, tudi zadaj, kjer ima X5 po novem enodelna prtljažna vrata za razliko od poprejšnjih dvodelnih, kar morda ne bo vsem všeč.

Notranjost v slogu IX3 - Neue Klasse FOTO: BMW

Čeprav opisane zunanje, pa tudi notranje oblikovne poteze (v kabini prevladuje močna digitalizacija)i spominjajo na izdelke tako imenovanega novega razreda (Neue Klasse), ki je zasnovana za izključno električne avtomobile, je X5 tehnično zasnovan na drugi pogonsko prilagodljivi platformi z oznako CLAR (cluster architecture). Kot smo že pisali, je to eden pragmatičnih pristopov avtomobilske industrije, kadar deluje na različnih kontinentih, kjer se električnost ne uveljavlja enako hitro.

BMW-jeva rešitev pomeni, da ima lahko vse vrste pogonov, ki danes obstajajo. Pripravljen bo lahko kot električni model z baterijo z zmogljivostjo kar 141 kWh; lahko bo priključni hibrid s kombinacijo bencinskega in električnega pogona ter baterijo s 26 kWh; možnost bo tudi blagi bencinski ali dizelski hibrid, kjer bosta osnova bencinski oziroma dizelski šestvaljnik; končno bo leta 2028 nared tudi s pogonom na vodik, kjer bodo uporabili gorivne celice tretje generacije.