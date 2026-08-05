Borzen: subvencije za e-vozila bodo kmalu pošle

Kot so danes zapisali na spletni strani Borzena, se zaprošena sredstva za subvencioniranje nakupov e-vozil po sedanjem javnem pozivu približujejo razpoložljivi vrednost (25 milijonov evrov za fizične in 8 milijonov evrov za pravne osebe), zaradi česar se bo javni poziv kmalu zaključil.

Dodajo, da do povečanja sredstev na objavljenem javnem pozivu ne bo prišlo. Prav tako trenutno še ni mogoče podati informacij o pogojih prihodnjih javnih pozivov, višini razpoložljivih sredstev ali časovnici njihove objave.

Kot navajajo, so bila v preteklih letih sredstva za subvencije za električna vozila, poleg nacionalnih sredstev podnebnega sklada, zagotovljena iz evropskih sredstev načrta za okrevanje in odpornost (NOO), ki se je z majem 2026 zaključil. Skupaj je bilo za električna vozila med leti 2024-2026 na voljo 43,9 milijona evrov iz NOO.

Evropska sredstva so predstavljala velik delež javnih sredstev za subvencije za e-vozila, odsotnost evropskih virov pa bo po navedbi Borzena v prihodnje terjala zagotovitev izključno nacionalnih virov. Ti so zelo omejeni, kar zahteva skrbno načrtovanje in zagotavljanje smotrne ter učinkovite porabe javnih sredstev.

Kot so zapisali, se zavedajo, se, da je za kupce električnih vozil pomembna informacija o možnosti subvencije, zato si bodo skupaj z ministrstvom za infrastrukturo in energetiko prizadevali, da relevantne informacije javnosti podajo, takoj ko bodo znane.

Na spletni strani ministrstva za infrastrukturo in energetiko,ki je po reorganizaciji državne uprave prevzelo to pristojnost od nekdanjega ministrstva za okolje, podnebje in energijo, pa med drugim navajajo, da bo nadaljnje financiranje subvencij za električna vozila odvisno predvsem od sprejetja novega odloka o programu porabe sredstev podnebnega sklada, ki ga bo vlada predvidoma obravnavala jeseni 2026.

Če bo objavljen nov javni poziv, se predvideva nadaljevanje dosedanje prakse, po kateri bodo do subvencije lahko upravičena tudi električna vozila, kupljena pred objavo javnega poziva, če seveda izpolnjujejo pogoje iz javnega poziva.