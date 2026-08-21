Kupci električnih avtomobilov odpovedujejo naročila. Kaj svetujejo trgovci?

V prvi polovici avgusta je bila kar polovica prodanih vozil električnih, seveda zaradi hitenja pri pridobitvi še preostalih subvencij zanje. Zdaj se pričakuje umirjanje, vlada negotovost, ali bodo električni avtomobili v prihodnje pri nas še deležni podpore in kakšne. Kot pravi Slavko Ažman s Porscheja Slovenija, je na trgu veliko nervoze. Obstoječi in potencialni kupci iščejo informacije, zanimajo se o možnosti odstopa od že sklenjenih pogodb, novi kupci pa so pri sklepanju pogodb zelo zadržani. Po njihovih podatkih je bilo v prvi polovici avgusta pri nas registriranih 2398 novih vozil, od teh kar 1208 baterijskih električnih, torej je bila polovica novih vozil električnih. Po Ažmanovih besedah je to posledica preplaha, ki ga je na trgu povzročila objava ministrstva za infrastrukturo ...