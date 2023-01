Buzz kot električni bulli sodobnega časa

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Družina modela ID. je zdaj že kar velika. Po ID.3, ID.4 in ID.5 je na slovenske ceste zapeljal še ID. buzz. Verjetno daleč najbolj prepoznaven, posebno spredaj, kot sodobni naslednik nekdanjega kombija bulli. Seveda na električni pogon, ki prinaša prijetno uporabo, precej praktično notranjost, a tudi kako omejitev, pa naj gre za doseg pozimi, ceno, vsaj trenutno tudi dobavo.

Najprej kot zanimivost omenimo, da je Volkswagen že imel električnega dostavnika. Leta 1972 so takratnega T2 pripravili na električni pogon, a to je bila bolj posebnost kot kaj drugega. Imel je doseg 85 kilometrov, baterijo so lahko bodisi polnili na vtičnici ali pa zamenjali s polno, ko se je izpraznila. O slednjem danes razmišljajo le Kitajci, Evropejcem se ne zdi smiselno.

Armaturna plošča je precej plastična, sicer pa je notranjost svetla in udobna. FOTO: Volkswagen

No, pojdimo k ID. buzzu, ki je na trg pripeljal štiri desetletja kasneje. Pripravljen je na skupni platformi skupine Volkswagen za električna vozila (MEB). Dolg je 4,7 metra, ima precejšnjo medosno razdaljo (skoraj tri metre), kratke previse, ugodno majhen obračalni krog. Njegova masa ni majhna, znaša 2,4 tone. Vsekakor priteguje poglede, tako je bilo že, ko ga je vozil kolega na mednarodni predstavitvi, tako je bilo tudi na dan, ko smo se z njim zapeljali po Sloveniji. Za proizvajalca je to dober znak.

Buzz je dolg 471 centimetrov, jeseni pride še podaljšana različica. FOTO: Gašper Boncelj

V notranjosti je prostora za pet potnikov, prtljažnik je zajeten, tako da družina ne bo imela težav s prtljago. Nakladalno dno je kljub baterijskemu sklopu ugodno nizko. Spredaj se sedi zelo udobno, v okolju, ki je sicer za koga malce preveč digitalizirano, zato pa prijetno svetlo, kot da bi bili v kaki dnevni sobi. Voznik ima dobro preglednost na vse strani. Tudi v drugi vrsti je za srednjega od morebitnih treh potnikov ugodno, da je dno ravno.

Spredaj buzza ne morete zgrešiti. FOTO: Gašper Boncelj

Tako kot sprednji del je tudi zadek prepoznaven. FOTO: Gašper Boncelj

Kar zadeva prilagodljivost, je škoda, da je tam klop, deljiva samo v razmerju 60: 40, torej ni posamičnih sedežev. Dodajmo, da bodo konec leta predstavili še podaljšano izvedbo, ki bo merila 495 centimetrov. Poleg osebnega je že zdaj pripravljen tudi tovorni ID. buzz cargo, ki ima zadaj, za voznikom in sovoznikom, vse posvečeno tovoru.

Vožnja je prijetna, tiha, tako v počasnejšem kot hitrejšem prometu, če želimo, gladko pospešimo. Pogon je speljan na zadnji kolesi (motor zadaj, največja moč 150 kW). Kasneje pride še izpeljanka s štirikolesnim pogonom in dodanim sprednjim motorjem, kar je koristno, če se znajdemo na spolzki podlagi.

Doseg je pri baterijskem sklopu z zmogljivostjo 77 kWh po uradnih podatkih WLTP 420 kilometrov, v zimskih razmerah pač bistveno manjši. Po vožnji v dežju, tudi snegu na avtocesti (zelo zmerno, malce pod vsem omejitvami) je pri stopinji nad ničlo potovalni računalnik kazal le okrog 260 kilometrov. Verjamemo, da so v toplejšem delu leta številke boljše. Bo pa prav tako čez čas na voljo še izvedba s toplotno črpalko, ki naj bi pripomogla k manjši porabi energije. V prihodnosti si obetajo tudi zmogljivejšo baterijo.

Možnosti polnjenja so različne, z izmeničnim tokom z manjšo močjo, z istosmernim na zelo hitrih polnilnicah je moč največ 170 kW. Načeloma je buzz pripravljen tudi za dvosmerno polnjenje.

Prostora je dovolj za pet potnikov in prtljago. Žal pogrešamo v drugi vrsti namesto klopi posamične sedeže. FOTO: Volkswagen

Osebna izvedba tega modela je za letos glede na rezervacije skorajda razprodana, dobavni rok je eno leto. Najnižja cena osebnega buzza je sicer zajetnih 65 tisoč evrov, v dostavni 59 tisoč. Letos imajo v Sloveniji skupaj z gospodarsko oziroma dostavno izvedbo na voljo le sto vozil, vsakih približno pol, upajo pa, da bodo dobili kakšnega osebnega več.