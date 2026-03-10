BYD, MG, Dongfeng, Leapmotor, Omoda: kitajska ofenziva v Sloveniji

Lani so imela kitajska imena pri nas 5 odstotkov trga, letos bodo gotovo višje. Srednjeročno 10 ali celo 20 odstotkov?

Prihod znamke BYD je naslednja razširitev že tako številne družbe kitajskih znamk, ki delujejo na slovenskem avtomobilskem trgu. Ni jih sicer toliko kot kje drugje, a sploh ne malo. Manjša imena letos v Sloveniji računajo na 150 kupcev, bolj agresivna oziroma tista z bolj zanimivo ponudbo tudi na desetkrat več. Lansko leto so kitajske znamke pri nas skupaj ustvarile 5 odstotkov prodaje, letos bo ta delež zelo verjetno še nekaj večji, ali bo to za nekaj odstotnih točk ali več, bo pokazal trg. Kako močna bo kitajska uveljavitev, bo morda odvisno tudi od cenovnega odziva uveljavljenih evropskih znamk, prav tako od nedavno napovedane nove evropske sheme subvencij, ki naj bi bo podporo omejila le na električne avtomobile s pretežnim evropskim poreklom. Vsaj začasno se zaradi vojnih razmer na ...