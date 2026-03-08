Build Your Dreams: »Smo tehnološko podjetje, vsak dan prijavimo 45 patentov«

BYD (Build Your Dreams), kitajski velikan na področju električnih avtomobilov in priključnih hibridov, že nekaj časa posluje na starem kontinentu, pravzaprav v vseh državah okoli nas. Zdaj končno uradno vstopajo tudi na naš trg, kjer nimajo majhnih načrtov.

Jeremy Wang, regionalni direktor BYD za Evropo, je dejal, da je Slovenija glede zelene energije napredna, je tudi kolesarska država, toda kot je dodal, so oni tu zaradi avtomobilov. Poudaril je hitro rast podjetja. Do prvega milijona prodanih avtomobilov so potrebovali 13 let, od 10 do današnjih 15 milijonov so prišli v 13 mesecih. Lani so se prvič uvrstili med sto najboljših družb na lestvici Fortune 500. Pravkar smo predstavili drugo generacijo svoje baterije, ki se bo za 400 kilometrov dosega napolnila v petih minutah,« je dejal Wang.

Jeremy Wang, BYD Europe: »Smo tehnološko podjetje, vsak delovni dan prijavimo 45 patentov.« FOTO: Voranc Vogel

Kot je povedal, namestnik direktorja BYD za Slovenijo in Hrvaško, podjetje posluje na 36 evropskih trgih, v Slovenijo prihajajo z devetimi modeli. »Tu delujemo kot uvoznik BYD Europe, imamo dolgoročno strategijo tako za Evropo kot Slovenijo. Pooblaščena prodajalca bomo imeli najprej v Ljubljani in Kopru, še letos tudi v Mariboru in Novem mestu. Do konca leta 2028 glede na predvideno rast pričakujemo več kot 12 prodajnih in poprodajnih mest.«

Po Kušanićevih besedah si želijo na celotnem trgu doseči od 2- do 3-odstotni tržni delež. Poleg električnih avtomobilov veliko pričakujejo od priključnih hibridov (prodaja naj bi bila razdeljena na pol), menijo, da imajo tudi v tem delu ponudbe za kupce zanimive izdelke. Sicer predvideva, da bodo kitajska podjetja pri nas v dveh ali treh letih dosegla več kot petino celotne prodaje avtomobilov; prepričan je, da bo BYD številka ena in da jim po drugi strani za to ne bo treba ekstremno tekmovati s cenami.

David Kušanić, namestnik direktorja BYD za Slovenijo in Hrvaško, meni, da bodo enako kot električni zanimivi priključni hibridi. Na fotografiji poleg njega produktni vodja Frane Pamuković in Barbara Randić, direktorica marketinga. FOTO: Voranc Vogel

BYD je tudi prvo kitajsko avtomobilsko podjetje s tovarno v Evropi, kjer je proizvodna zmogljivost 300 tisoč vozil na leto. Kot pravijo, izdelujejo v Evropi za Evropo. No, v Szegedu na Madžarskem za zdaj poteka šele testna proizvodnja, serijska se začne v prihodnjem četrtletju. Prvi bo tam nastajal električni dolphin surf, pa tudi atto 2 in nato še dva modela. Drugi bodo še prihajali iz Kitajske. Imajo osem roro ladij za prevoz avtomobilov, ena takšnih, BYD Shenzen, ki sprejme 9000 vozil, je v Luko Koper pripeljala lani poleti.

V treh desetletjih na električni vrh BYD je kratica za Build Your Dreams (Zgradi svoje sanje). Družba je bila ustanovljena leta 1995, prvo ime je bilo Biyadi. Najprej so bili znani po inovativni bateriji s katodo LFP, »blade battery«, ki je robustna in varna. Šele nato so začeli izdelovati avtomobile. So vertikalno podjetje, kot je nekje dejal ustanovitelj Wang Chuafu, so razen pnevmatik in stekel vse sposobni izdelati sami. No, drugod recimo kupujejo tudi še avdiosisteme. Ko se je Zahod začel ukvarjati s kitajskimi tekmeci, je Chuafu dejal, če nisi dovolj močan, se te ne bodo bali. Poudaril je še, da imajo 110 tisoč inženirjev in da je to njihovo največje premoženje. Kar zadeva pogon, že nekaj časa izdelujejo le povsem električne in priključnohibridne avtomobile. Lani so prvič postali največji proizvajalec povsem električnih avtomobilov na svetu, prodali so jih 2,26 milijona in prehiteli dotedanjega dolgoletnega prvaka Teslo. Skupaj s priključnimi hibridi so prodali 4,6 milijona vozil, od tega so jih 1,05 milijona izvozili. V Evropi jim najprej ni šlo najbolje, lani pa so prodajo le opazno dvignili na 283 tisoč avtomobilov, kar je pomenilo 1,7 odstotka trga. Rast na tujih trgih je pomembna, saj imajo doma na Kitajskem na začetku tega leta precej slabše številke.

Na slovenskem trgu bo BYD prodajo začel s štirimi električnimi modeli in petimi priključnimi hibridi. Kot je dejal Frane Pamuković, produktni vodja za Slovenijo in Hrvaško, imajo električni avtomobili z izjemo modela dolphin serijsko toplotno črpalko, vselej baterijo LFP v dnu kot del karoserije (angl. cell to body) in kompakten pogonski sklop. Vstopni model je mala kombilimuzina dolphin surf, ki stane od 19 tisoč evrov, sledi nekoliko večji križanec atto 2, pa potem večja seal in sealion 7, ki velja 47 tisočakov. Cene električnih so vse še pred subvencijo.

BYD prihaja v Slovenijo z devetimi modeli. FOTO: Voranc Vogel

Priključnih hibridov je tudi več; njihov pogon združuje 1,5-litrski štirivaljni bencinski motor in dva električna, prav tako je v sredini vozila baterijski sklop, ki pa je manjši. Najmanjši model je atto 2 DM-i za 25 tisoč evrov, večji je sealion 5 DM-i, limuzina in karavan se imenujeta seal 6 DM-i in seal 6 DM-i touring, največji pa je križanec seal U DM-i, ki ga cenijo na 36 tisočakov. Za baterijo dajejo v vseh primerih jamstvo do prevoženih 250 tisoč kilometrov.

Glavne prodajne aktivnosti bodo sprva potekale v Ljubljani, kjer bo imelo podjetje CG Evolution Auto v BTC velik prodajno-servisni salon, ter v Kopru, kjer je prodajalec družba Avtoplus. Postopno se bodo širili, poleg osnovne znamke BYD bodo proti koncu leta uvedli tudi prestižno znamko Denza. Eden od modelov Denze naj bi imel kot prvi že tudi najnovejšo baterijo in sposobnost ekspresno hitrega polnjenja. Trdijo, da bodo sami že letos v Sloveniji postavljali tovrstne polnilnice.