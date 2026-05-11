C5 aircross poskuša izstopati iz množice

Citroënov križanec je znimiv, prostoren in enostaven za upravljanje. Motor bi lahko bil boljši.

Dandanes so križanci ali športni terenci jedro ponudbe in prodaje evropskih avtomobilskih znamk. Tudi Citröena, ki je lani najprej poslal na trg manjšega predstavnika C3 aircross, za njim pa še večjo, povsem novo izvedbo modela C5 aircross. Slednji ima nekatere zanimive poteze, le pri pogonu ni presenečenj. Citroën C5 aircross je v drugi izvedbi dolg 465 centimetrov, konkretno so ga podaljšali, za 15 centimetrov. Ni le večji, tudi na pogled je drugačen, njegove oblikovne poteze se zelo razlikujejo od tehnično sorodnih koncernskih modelov peugeota 3008 in opla grandland. Svojske so zadnje luči. V kabini je prav tako nekaj prepoznavnih elementov, na primer oblika zvočnikov spredaj. Armaturno ploščo zaznamuje pokončen sredinski zaslon; sicer nisem zagovornik digitalnosti, toda ta izvedba je ...