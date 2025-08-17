  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Carine ne bodo pomagale, če se ameriški avtomobili ne bodo skrčili

    V trikotniku ZDA-Japonska-Evropa bi se morali bolj prilagajati lokalnim značilnostim.
    Američani imajo radi gromozanske avtomobile, drugje bistveno manj. Na fotografiji je proizvodnja modela ford F-150. FOTO: Rebecca Cook/Reuters
    Galerija
    Američani imajo radi gromozanske avtomobile, drugje bistveno manj. Na fotografiji je proizvodnja modela ford F-150. FOTO: Rebecca Cook/Reuters
    Aljaž Vrabec
    17. 8. 2025 | 05:00
    8:41
    A+A-

    Donald Trump žuga vsemu svetu, čedalje bolj ga motijo tudi razmere na avtomobilskem trgu. Jezen je, ker v ZDA uvažajo veliko tujih avtomobilov, obenem pa je prepričan, da v Aziji in Evropi kupujemo premalo ameriških vozil.

    Ameriški predsednik grozi s carinami, a bolje bi bilo, da bi se v ameriški avtomobilski industriji pogledali v ogledalo. Morda bi bila trgovinska vojna manj stresna, če bi Trump najprej preučil, kakšne avtomobile sploh proizvajajo v ZDA in kakšne kupujemo drugod po svetu.

    image_alt
    Preveč avtomobilov, premalo kupcev: nevarna spirala Kitajske

    Na Reutersu so v obširni analizi ugotovili, da na Japonskem in v Evropi kupujejo le malo ameriških avtomobilov predvsem zato, ker so preveliki in ker porabijo preveč goriva. Marsikje po svetu zato vidimo, da prevladujejo modeli, kot so toyota corolla, honda civic, volkswagen golf in renault clio, zelo malo pa je zajetnih primerkov znamk Chevrolet in Cadillac.

    Ko se torej Trump pritožuje, zakaj japonski in evropski proizvajalci prodajo na milijone avtomobilov v ZDA, ameriški proizvajalci pa nimajo enakih deležev v tujini, je jasno, da teh sprememb ne bo dosegel samo s carinami in ohlapnejšimi varnostnimi testi za ameriška vozila.

    Na Japonskem imajo vse raje avtomobile kei – modele, ki so dolgi le 3,4 metra in precej varčni. FOTO: Shutterstock
    Na Japonskem imajo vse raje avtomobile kei – modele, ki so dolgi le 3,4 metra in precej varčni. FOTO: Shutterstock

    Bistvo je v tem, da si evropski in azijski kupec ne moreta kaj prida pomagati z modeli, kot sta ford F-150 in cadillac escalade.

    »Ameriški avtomobili so zasnovani za široke ceste in vožnjo po avtocestah, zato jih je na ozkih japonskih ulicah težko upravljati,« je za Reuters dejal Jumihito Jasue, direktor tokijskega podjetja Johnan Jeep Petit, ki uvaža in servisira starodobnike iz ZDA.

    Ljubezen do ameriških avtomobilov je podedoval od očeta, ki je podjetje ustanovil pred štirimi desetletji, potem ko je obiskal Kalifornijo. Podjetje je prevzel po očetovi smrti pred devetimi leti in zdaj proda približno dvajset vozil na leto. Jasno je, da gre za nišno podjetje. Njegove stranke so večinoma navdušenci pri petdesetih ali šestdesetih, ki so odraščali ob gledanju ameriških avtomobilov na televiziji in v filmih.

    Trenutno ima v delavnici dva chevroleta, bleščeče rjavo novo (chevy II) iz leta 1971 in el camino iz leta 1986. Volan imata sicer na levi, čeprav na Japonskem večinoma vozijo avtomobile z volanom na desni. Oba sta impresivna modela, za kakršnimi se na cesti vsi obračajo, toda to so le redki biseri, s katerimi nihče ne more graditi množične prodaje.

    Carine, ki jih Trump določa malo čez palec, nikakor ne bodo rešile ameriške avtomobilske industrije.

    Nemški proizvajalci uspešnejši od ameriških

    Japonska realnost je povsem drugačna. Na leto prodajo približno 3,7 milijona novih vozil, od tega jih je kar tretjina majhnih in kei avtomobilov, gre za modele, ki so dolgi le 3,4 metra in precej varčni. Poleg cenejše registracije so predvsem praktični za milijonska mesta. Tovrstne modele proizvajajo mnoge japonske tovarne, zato ni čudno, da pri prodaji avtomobilov na Japonskem tuji proizvajalci dosegajo le šestodstotni delež. Od tega je samo 570 chevyjev, 450 cadillacov in 120 dodgeev, kažejo podatki japonskega združenja uvoznikov avtomobilov.

    Svojo nišo na Japonskem imajo nemški proizvajalci, poroča Reuters. V segmentu luksuznih vozil je Mercedes-Benz lani prodal 53.000 vozil, na drugem mestu je BMW z nekaj več kot 35.000 prodanimi vozili.

    A Donald Trump še naprej pritiska na vseh koncih in krajih, vse bolj tudi na Južno Korejo, saj zahteva, naj v tej azijski državi kupijo več ameriških vozil. Podatki korejskega združenja uvoznikov in distributerjev avtomobilov razkrivajo, da uvožena vozila predstavljajo manj kot petino avtomobilskega trga, od tega je ameriških modelov samo 16 odstotkov. Enako kot na Japonskem namreč prevladujejo nemški avtomobili, kajti največja nemška podjetja bolje odgovarjajo na južnokorejske potrebe.

    Edina pot do uspeha je, da ima proizvajalec na tujem trgu svojo tovarno, kjer proizvaja modele, kakršni so zaželeni v lokalnem okolju.

    Tudi v Evropi daleč od srca kupcev

    Če se ozremo v Evropo, je od ameriških avtomobilov v ljudski zavesti predvsem ford. V zadnjih desetletjih se je marsikdo odločil za cenovno dostopno fiesto. Leta 2023 so jo umaknili iz tovarn, a že prej so pri zadnji generaciji dvignili standard, s čimer se je povečala tudi njena cena. Najmanjši Fordov model v Evropi je zdaj puma (obstaja tudi v električni različici), saj se načrtno usmerjajo k večjim modelom, športnim terencem, a vprašanje je, kako uspešna je ta poteza pri doseganju množične prodaje.

    Ford, nekoč velik igralec v Evropi, je zato doživel strm padec. Še leta 2005 so na stari celini prodali 1,26 milijona vozil, lani le 426.000, kažejo podatki evropskega združenja proizvajalcev avtomobilov (ACEA). Fordov tržni delež se je zmanjšal z 8,3 na 3,3 odstotka.

    Chevrolet corvette je na Japonskem na voljo samo še z volanom na desni, da je prilagojen lokalnim potrebam. FOTO: Rebecca Cook/Reuters
    Chevrolet corvette je na Japonskem na voljo samo še z volanom na desni, da je prilagojen lokalnim potrebam. FOTO: Rebecca Cook/Reuters

    Že leta 2017 se je iz Evrope umaknil General Motors, potem ko je umaknil Chevroleta in prodal Opla. GM se je vrnil šele lani z modelom cadillac lyriq, najprej v Švici, nato še na Švedskem, v Franciji in Nemčiji.

    Pri Reutersu so za komentar prosili obe podjetji. Tiskovni predstavnik GM je diplomatsko odgovoril, da Cadillac v Evropi širi svojo linijo povsem električnih vozil in da so bila njihova vozila dobro sprejeta, tiskovni predstavnik Forda pa je dejal, da njihovo podjetje v Evropo izvaža predvsem »strastne izdelke«, kot sta bronco in mustang, poleg lokalno izdelanih modelov, prilagojenih trgu.

    image_alt
    Tekma avtonomnih vozil je znova oživela

    Prisluhniti je treba lokalnim zahtevam

    V dolgi analizi so pri Reutersu opozorili na še en problem ameriških avtomobilov na Japonskem – premalo proizvajalcev predela svoje modele posebej za japonski trg, da bi imeli volan na desni. Toda nekaj se le spreminja. V zadnji, osmi generaciji je chevrolet corvette na Japonskem na voljo samo še z volanom na desni, s čimer se je prodaja takoj dvignila kar za 80 odstotkov, skupno zdaj v tej državi prodajo približno tisoč corvett na leto.

    Že več kot deset let ima isto taktiko Jeep. Vsi njegovi modeli imajo volan na desni, zato je to najbolj priljubljena ameriška znamka na Japonskem, lani so denimo prodali skoraj deset tisoč vozil.

    • Ameriški avtomobili so za Azijo in Evropo preveliki in porabijo preveč goriva.
    • Trump močno pritiska na Japonsko in Južno Korejo.
    • V evropski zavesti ostaja predvsem Ford.

    Ravno to ravnanje Jeepa kaže pot drugim ameriškim proizvajalcem. Če hočejo večji tržni delež v Aziji in Evropi, morajo prilagoditi svoje modele lokalnim značilnostim. Enako velja za vse evropske, japonske, korejske in ameriške proizvajalce, ki bi radi uspeli na Kitajskem. Kupci se v različnih delih sveta precej razlikujejo. Edina pot do uspeha je, da ima proizvajalec na tujem trgu svojo tovarno, kjer proizvaja modele, kakršni so zaželeni v lokalnem okolju. Ameriške carine, ki jih Trump določa malo čez palec, zato nikakor ne bodo rešile ameriške avtomobilske industrije.

    Pri Reutersu so sicer našli še enega zanimivega sogovornika. To je ameriški državljan Daniel Cadwell. Živi in dela v Tokiu, saj izvaža rabljene japonske avtodome in karavane v ZDA, zato se še zmeraj večkrat odpravi domov, a prav vsakič ga preseneti velikost ameriških avtomobilov.

    »Preprosto so preveliki,« pravi Cadwell, ki s poslovnim partnerjem s sedežem v ZDA vodi podjetje Javan Imports v Portlandu. »Skoraj nemogoče je, da bi bili takšni avtomobili privlačni za japonske kupce.«

    Premium
    Sobotna priloga
    ZDA in Rusija

    Vladimir Putin hoče natanko to, kar je nekoč zahteval Josip Stalin

    Putin ni človek miru, ampak mož vojne. Trump hoče mir. Zelenski hoče mir. Evropa hoče mir. Le Putin, ki je začel vojno, ga noče.
    Branko Soban 15. 8. 2025 | 10:30
    Preberite več
    Premium
    Sobotna priloga
    Pisatelj Aleš Čar

    Da preživiš na tako brutalnem, grozljivem kraju, moraš nekaj nositi v sebi

    Padec je bil globok in klofuta močna. Zgodba Simona Dome, ki jo je v knjigo prelil Aleš Čar, je – čeprav trpka in na trenutke neverjetna – tudi poučna.
    Anja Intihar 16. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vrh Trump-Putin

    Na Aljaski brez dogovora, Zelenski v ponedeljek potuje v Washington (VIDEO)

    Trump zagovarja mirovni sporazum, ne le prekinitve ognja. Razprav o tristranskem srečanju ni bilo, pravi Ušakov. Spopadi v Ukrajini se nadaljujejo.
    16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Odzivi

    EU: Rusija ne more imeti pravice veta pri ukrajinski poti v EU in Nato

    »Ukrajina se lahko zanese na našo neomajno solidarnost,« so v izjavi zapisali evropski voditelji. Orbán: Svet je danes varnejši, kot je bil včeraj.
    16. 8. 2025 | 10:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Nedelo  |  Nedeljski izleti
    Vredno branja

    Vsako nedeljo nova pustolovščina – skupaj raziskujemo Slovenijo

    Slovenija skriva nešteto čudovitih kotičkov, ki čakajo, da jih odkrijemo – in v uredništvu Nedela smo se odločili, da jih obiščemo skupaj z vami.
    20. 6. 2025 | 13:40
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZELENJAVNI VRT

    Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

    Topli in vlažni poletni dnevi so žal idealni, da se na našem vrtu začnejo širiti okužbe, ki lahko ogrozijo naš pridelek.
    Promo Delo 8. 8. 2025 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

    Novi pristopi, tehnologije in miselnost spreminjajo pravila igre.
    Promo Delo 13. 8. 2025 | 14:54
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Osredotočenost na pospešen zeleni prehod energetike

    Inovativne oblike uporabe obnovljivhi virov energije imajo pomemben, a še ne dovolj izkoriščen potencial.
    Marjana Kristan Fazarinc 16. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Jedrska energija

    Toplejše morje, invazija meduz in zadelani filtri jedrske elektrarne

    Spužvaste kocke določenih materialov bi lahko učinkovito lovile razpršeni uran iz morja.Tako bi jedrske elektrarne lahko napajale svet še več tisoč let.
    Borut Tavčar 15. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Sodelovanje pri inovaciji ali unikatu da nov zagon

    Za lesarsko industrijo je povezovanje s šolami pomemben korak do kadra. Trajnost je še eno jamstvo za svetlo prihodnost lesne industrije.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    DPZ 2025

    Čedalje bolj cenimo unikatne izdelke in masivni les

    Stavbni mizar Matic Domadenik in pohištveni mizar Vid Gomaz se bosta udeležila evropskega tekmovanja v poklicnih spretnostih EuroSkills.
    Milka Bizovičar 14. 8. 2025 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    avtomobilska industrijaelektrični avtomobiliZDAJaponskaEvropaDonald Trump

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Premium
    Nedelo
    Daniel Ramalan

    Ogenj mu je vzel, ogenj mu vrača

    Z nadgradnjo pirografije Jeseničan afriških korenin, ki živi na Štajerskem, ustvarja podobe, pretežno portrete, ki zažigajo z natančnostjo, izraznostjo.
    Grega Kališnik 17. 8. 2025 | 08:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Stanje na cestah

    Na celotnem avtocestnem križu pričakujejo zastoje, Dars zapira hitro cesto

    Prometnoinformacijski center opozarja na gnečo tudi v ponedeljek dopoldne, ko bo na cestah tudi povečano število tovornih vozil.
    17. 8. 2025 | 07:36
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ospredju sestanka koalicije voljnih varnostna jamstva za Ukrajino

    Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v skupni izjavi po srečanju pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne.
    17. 8. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Priprave na SP

    Kapetan je trpel na klopi, zdaj želi uresničiti neizpolnjen cilj

    Slovenska odbojkarska reprezentanca je začela priprave na SP na Filipinih. Pred štirimi leti je Slovenija končala na nehvaležnem 4. mestu.
    Nejc Grilc 17. 8. 2025 | 07:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Šeško ves čas sprašuje in razmišlja, napočil je dan za prvi derbi

    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal.
    17. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    V ospredju sestanka koalicije voljnih varnostna jamstva za Ukrajino

    Voditelji več evropskih držav, Evropske komisije in Evropskega sveta so v skupni izjavi po srečanju pozdravili Trumpova prizadevanja za končanje vojne.
    17. 8. 2025 | 07:27
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Drugi športi
    Priprave na SP

    Kapetan je trpel na klopi, zdaj želi uresničiti neizpolnjen cilj

    Slovenska odbojkarska reprezentanca je začela priprave na SP na Filipinih. Pred štirimi leti je Slovenija končala na nehvaležnem 4. mestu.
    Nejc Grilc 17. 8. 2025 | 07:15
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Premier league

    Šeško ves čas sprašuje in razmišlja, napočil je dan za prvi derbi

    Nedelja prinaša izjemno težko pričakovano tekmo angleškega nogometnega prvenstva, ko se bosta na štadionu Old Trafford pomerila Manchester United in Arsenal.
    17. 8. 2025 | 06:15
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Magazin  |  Kulinarika
    Vredno branja

    Skrivnosti slovenske gastronomije v novi prestižni reviji OK magazin

    Odkrijte edinstvene zgodbe in navdihujoče ustvarjalce, ki slovensko gastronomijo dvigujejo na svetovno raven – z OK magazinom boste vedno korak pred trendi.
    23. 6. 2025 | 10:06
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

    Vas pestijo bolečine v zapestju? Te so lahko znak preobremenjenosti ali poškodb. Pravočasno ukrepanje je ključno.
    Promo Delo 12. 8. 2025 | 09:01
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Nova gospodarska politika
    Vredno branja

    Nova gospodarska politika: kako bo Slovenija premagala izzive prihodnosti

    V času, ko se svet hitro spreminja, se tudi slovensko gospodarstvo spopada z novimi izzivi.
    23. 6. 2025 | 10:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Modni dodatek ali veliko več?

    Včasih je telefon zgolj naprava, drugič pa podaljšek osebnega sloga. Ko sem prvič vzela v roke Galaxy Z Flip7, sem vedela, da bo drugače.
    Promo Delo 11. 8. 2025 | 15:41
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Težke in boleče noge? Zakaj je pomembno, da ne ignorirate prvih simptomov

    Simptomi se lahko pojavijo že v mladosti, zato ukrepajte, preden napredujejo.
    12. 8. 2025 | 09:26
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiKolesarstvoTour 2025TenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo