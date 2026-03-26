Changan: dve milijardi za evropski preboj, pri nas najprej električna križanca

Avtomobilsko prihodnost v veliki meri predstavljajo kitajski avtomobili. Naslednji v vrsti je Changan, ki spada v veliko četverico kitajske avtomobilske industrije.

Podatki se malce razlikujejo, toda med kitajskimi proizvajalci največ avtomobilov prodajo BYD (4,27 milijona leta 2024), SAIC Motor (4,1 milijona), Geely (3,3 milijona), takoj za njimi pa je že Changan (2,7 milijona).

Pri novincu na slovenskih cestah je treba opozoriti, da je Changan krovna znamka, imajo pa več podznamk: Deepal za električna vozila srednjega razreda, Avatr je znamka premium električnih vozil, Kaicene pa znamka gospodarskih vozil. Obenem imajo še strateško partnerstvo s Fordom in Mazdo.

Podjetje je v državni lasti in ima sedež v Chongqingu. Marsikdo še vedno ne pozna tega mesta, čeprav je po številu prebivalcev na občino največje na svetu, saj tam živi kar 32 milijonov ljudi. To je približno za 16 Slovenij, v Evropi pa ima več prebivalcev samo devet držav, pri čemer štejemo zraven tudi Rusijo in Turčijo.

Samo urbani del Chongqinga ima 12 milijonov prebivalcev, toda mestna oblast nadzoruje območje, veliko več kot 82.400 kvadratnih kilometrov, kar je približno velikost Avstrije.

Vložek dve milijardi evrov

Osnovni načrt Changana je, da bodo imeli do leta 2030 v Evropi vsaj tisoč prodajnih in servisnih lokacij, pri čemer nameravajo vložiti najmanj dve milijardi evrov. Na večjih evropskih trgih bodo imeli lastne uvoznike, na manjših pa zasebna podjetja, ki pokrivajo več držav in sodelujejo z več proizvajalci.

Malce večji S07 meri 4,75 metra. FOTO: Changan

Changan prihaja v Slovenijo pod nadzorom novoustanovljenega podjetja Crossroad SLO, to pa je v lasti srbske skupine OMR, ki deluje še na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni gori, Severni Makedoniji in Albaniji.

Pri nas bodo postavili mrežo osmih prodajnih salonov, odpirali jih bodo med 15. aprilom in 15. junijem. Obljubljajo, da bodo poleg prodaje poskrbeli še za servis in oskrbo z rezervnimi deli. Za zdaj načrtujejo, da bodo do konca tega leta prodali 600 vozil in prihodnje leto tisoč.

V začetni ponudbi sta športna terenca deepal S05 in S07, oba na električni pogon. Že po številkah lahko razberemo, da je S05 malce manjši, meri 4,6 metra in ima elektromotor s pogonom na zadnji kolesi z dvesto kilovati, lahko pa tudi štirikolesni pogon in še dodaten elektromotor s 120 kilovati. Baterija ima zmogljivost 70 kWh z dosegom 485 kilometrov.

Notranjost obeh je precej všečna. To je model S07. FOTO: Changan

Kabina modela S05 FOTO: Changan

Prihajata tudi dva bencinarja

Malce večji S07 meri 4,75 metra. Elektromotor je povezan na zadnji kolesi in ima 160 kilovatov moči, zraven pa je baterija z zmogljivostjo 80 kWh in dosegom 475 kilometrov, a naj bi dobil izboljšano baterijo z dosegom 560 kilometrov. Obe različici bosta kmalu pri nas še kot priključna hibrida. Začetna cena deepala S05 je sicer 39.990 evrov, modela S07 pa 44.990 evrov, a to je cena brez državne subvencije, obljubljajo še popust.

V bližnji prihodnosti bomo dočakali še bencinska modela changan CS55 in CS75. Oba bosta imela 1,5-litrski štirivaljni motor in bosta po vsej verjetnosti bolj privlačna za kupce kot električna modela.

Po videnem na predstavitvi gre za všečne avtomobile, ki rušijo stereotip, češ da kitajski avtomobili niso kvalitetni, kar še posebno velja za te, ki prihajajo k nam v zadnjem času.

Vsekakor pa vse kitajske proizvajalce čaka nekaj dela, da bodo njihovi modeli prišli v ljudsko zavest. Po obliki so namreč precej podobni, obenem pa ima marsikateri v imenu gole številke, kar kupce samo zmede.