Citroën C5 aircross je drugačen

C5 aircross je res drugačen kot dosedanji modeli s tem imenom. Predvsem je večji, z dolžino 465 je zrasel za kar 15 cm in je nekako med dvema velikostnima razredoma.

Druga pomembna sprememba je zunanja pojava, posebej zadaj, kjer novinec izstopa z zanimivim reliefom luči. Znotraj je Citroënovsko udoben, še posebej spredaj, pa tudi zadaj, kjer je dovolj prostora, a druga klop za razliko od predhodnika ni več vzdolžno pomična.

Notranjost zaznamujejo široki sedeži in armaturna plošča s pokončnim zaslonom. FOTO: Emil Frey Slovenija

Na armaturni plošči izstopa velik pokončen sredinski zaslon, malce spominja na tistega v električnih fordih.

C5 aircross je avtomobil, ki je tehnično soroden peugeotu 3008 in oplu grandlandu, tudi pogonski sklopi so iz Stellantisovega nabora: avtomobil je lahko blagi bencinski hibrid, lahko je priključni hibrid, lahko pa je tudi povsem električen.

Najcenejši je kot blagi hibrid z 1,2-litrskim bencinski motorjem, v tem primeru stane vsaj 29 tisočakov. Kot priključni hibrid, ki združuje 1,6-litrski bencinski motor in električnega (doseg samo na elektriko je do 100 km) stane 41 tisočakov.

Zadaj je prostorno. FOTO: Emil Frey Slovenija

C5 aircross je tehnični sorodnik modelov peugeot 3008 in opel grandlanda, vendarle je njegova zunanja podoba drugačna. FOTO: Emil Frey Slovenija

C5 aircross ima zelo posebne luči Foto Emil Frey Slovenija

Če pa je aircross povsem električen, stane z osnovno, sicer že kar zmogljivo baterijo (73 kWh, tip NCM) 39 tisoč in z večjo (kar 97 kWh, tip NCM) 46 tisoč. Pri slednjih govorijo od dosegu 500 in 680 km. Pri električnih izvedbah se s subvencijo seveda ceni bistveno znižata.