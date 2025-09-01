Cityray je naslednji križanec iz Geely

Kitajska znamka Geely je v Sloveniji prisotna že nekaj časa, njihova modelska paleta so postopoma širi. Zdaj ji dodajajo srednje velikega križanca, ki nosi ime geely cityray. Dolg je 4,5 metra, uvršča se med malce krajšega coolraya (4,4 metra) in nekoliko večjega starraya (4,7 metra).

Tudi cityray ima le klasičen bencinski pogon. Gre za 1,5-litrski bencinski turbo štirivaljnik z največjo močjo 130 kW in navorom 290 Nm. Za prenos na sprednji kolesi skrbi sedemstopenjski samodejni menjalnik z dvema sklopkama.

Notranjost je dokaj prostorna, spredaj pretirano digitalna, z vzdolžnim ekranom pred voznikom ter še enim večjim in pokončnim na sredini armaturne plošče, kar prav tako že poznamo iz starraya.

Cena že v osnovi dokaj opremljenega modela se začne pri 29 tisoč evrih, s še nekaj dodatki lahko cityray stane največ 31 tisočakov. Letos naj bi jih pri nas prodali kar 350, vsega skupaj pa 800 avtomobilov znamke Geely.