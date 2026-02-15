  • Delo mediji d.o.o.
    Avtomobilno

    Clio, ki gleda napadalno

    Renaultova legenda tudi v šesti generaciji še meri na veliko množico.
    Clio 6 je večji od predhodnika, predvsem pa je na pogled zelo drugačen. FOTO: Renault
    Galerija
    Clio 6 je večji od predhodnika, predvsem pa je na pogled zelo drugačen. FOTO: Renault
    Gašper Boncelj
    15. 2. 2026 | 05:00
    4:57
    A+A-

    Clio je Renault, renault je clio. Trditev je resda pretirana, a ne povsem. Model, ki je na trgu 36 let, je močno zaznamoval francosko podjetje, z njim niso nikoli zgrešili. Zdaj je čisto nov, po svoje všečen, vendar utegnejo biti mnenja o njem tudi različna. Ne bo ga več iz Revoza, nastaja le še v Turčiji.

    Clio ima pestro zgodovino, kot naslednik takratnega renaulta 5 je po predstavitvi leta 1990 hitro osvojil kupce, tako je bilo s kakšnim nihajem skozi vse generacije. Enkrat so ponekod, tudi pri nas, prodajali dve generaciji skupaj (clio 3 in še 2), starejša z vzdevkom storia je šla zelo dobro v promet. Zdaj je vsaj pri nas le še nekaj primerkov prejšnjega modela, sicer pa je tu nova, šesta generacija.

    V karoserijskem smislu je to še naprej kombilimuzina s petimi vrati. Medtem ko so pri peti generaciji le blago nadgradili predhodno, je tokrat clio opazno večji in tudi videti je drugače. Pripravljen je na podaljšani izvedbi dosedanje platforme (CMF-B). S 412 cm je skoraj 7 cm daljši, povečala se je medosna razdalja, spredaj je skoraj 4 cm širši, zadaj je ta prirastek manjši. Kot da bi hotel malce prevzeti vlogo nekdanjega klasično gnanega megana, ki je bil vendarle nekoliko večji.

    Armaturna plošča ima poteze katerega od novejših renaultov. FOTO: Gašper Boncelj
    Armaturna plošča ima poteze katerega od novejših renaultov. FOTO: Gašper Boncelj

    Kot rečeno, je zdaj videti drugače, bolj napadalno, tudi zadek je nekako bolj zašiljen, posebne so zadnje luči. No, kakšna stvar od prej je še tu, na primer vdolbeni kljuki zadnjega para vrat. Znotraj je posebnosti manj. Armaturna plošča je blizu tisti, ki jo poznamo iz električnega renaulta 5, kar ni slabo, čeprav se mi je tudi tista v dosedanjem cliu zdela zelo v redu.

    Zdaj imate tudi v cliu ob volanu na desni strani kar precej ročic, še posebej če ima avtomobil samodejni menjalnik. Po prvih vtisih se kot doslej dobro sedi spredaj in po novem bolje tudi zadaj, medtem ko je prtljažnik ostal z enakimi litri kot doslej. Asistenčnih sistemov je ogromno, tudi kakovostna Googlova programska oprema je tu, v prihodnje obljubljajo naprednega govornega asistenta Gemini.

    Pri motorjih je kar nekaj sprememb. Dizel je vzel slovo. Vstopni motor je še trivaljni bencinski agregat, a ne več tisti iz prejšnjega modela, ampak tisti s prostornino 1,2 litra (moč 86 kW) iz večjih renaultov. Lahko ima ročni ali samodejni menjalnik. Najbolj reprezentančen tako po delovanju kot po varčnosti je hibridni pogon, ki ima namesto prejšnjega 1,6-litrskega 1,8-litrski bencinski štirivaljnik in električno pomoč (moč 120 kW). To je izdelek podjetja Horse, v katerem Renault sodeluje z Geelyjem.

    Zelo drugačne so zadnje luči. FOTO: Renault
    Zelo drugačne so zadnje luči. FOTO: Renault
    No, čez čas bodo cliu dodali še kaj, kar je povezano z varčnostjo, čeprav to ne bodo kakšne novosti. Tako kot doslej bo lahko imel tudi 1-litrski trivaljni motor (moč 90 kW), ki bo deloval na bencin ali na utekočinjeni naftni plin. Renault je skupaj z Dacio pravzaprav edini, ki ponuja ta pogon. Ni presenetljivo, saj številke na evropski ravni doslej sploh niso bile slabe. Pri hibridu in motorju na plin je menjalnik le samodejni, pri bencinskem motorju pa je še možna tudi ročna izvedba.

    Clio ne bo več »I Feel Slovenia«, drugače kot v prejšnji in predprejšnji generaciji nove izvedbe ne bodo izdelovali v novomeškem Revozu, ki se zdaj posveča električnemu twingu, ampak le še v Bursi v Turčiji.

    Časi, ko je bil clio kar poceni avtomobil, so nekako minili. Seveda rast cen ni Renaultova posebnost, ampak splošen trend. A vseeno spomnimo: ob uvedbi prejšnje pete generacije na trg leta 2019 je osnovni clio z najmanjšim takrat še atmosferskim bencinskim motorjem veljal 11 tisočakov, ko je bil leta 2023 prenovljen, je bil že nekaj tisočakov dražji. Danes novi, šesti clio s sicer naprednejšim bencinskim motorjem in mnogo več druge tehnike stane vsaj 19.500 evrov. Kot hibrid je še precej dražji, tam se cena začne pri 26.400 evrih.

    Lahko je bencinski ali hibridni, še bo tudi plinski. FOTO: Gašper Boncelj
    Lahko je bencinski ali hibridni, še bo tudi plinski. FOTO: Gašper Boncelj

    Kljub temu ima zastopnik tudi z njim konkretne načrte, letos naj bi jih prodali 2000, 70 odstotkov bencinskih in 30 hibridnih. Slednjim bo nekaj deleža verjetno vzel clio na plin, ko pride na trg.

    Renaultslovenski trgHibridni pogonbencinski pogonzgodovinaplinski pogonrenault clio

