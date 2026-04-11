Cupra razkrila električni model raval, njihov ključni adut prihodnjih let

Cupra je bila zadnja leta ena najhitreje rastočih znamk koncerna Volkswagen. Najprej z bencinskimi modeli, predvsem z všečnim križancem formentor, pa nato tudi z električnim bornom. Zdaj so razkrili verjetno enega zanje najpomembnejših izdelkov prihodnjih let, to je cupra raval, manjši popolnoma električen avtomobil, ki bo na prodaj poleti.

Cupra raval je prvi povsem razkrit model nove generacije manjših električnih modelov koncerna Volkswagen. Sledijo še volkswagen ID. polo, volkswagen ID cross in škoda epiq. Vsi so oziroma bodo pripravljeni na konstrukcijski osnovi koncerna Volkswagen z oznako MEB+, gre za nadgradnjo dosedanje električne platforme, ki pa vendarle prinaša kar nekaj pomembnih sprememb. Pogon je zdaj nameščen spredaj, več poudarka je na prostornosti. Raval je dolg 405 cm, a ima vendarle precej velik prtljažnik, s 440 litri prostornine. Od bratrancev se med drugim razlikuje po tem, da je malce manj oddaljen od tal, ima tudi nekoliko širša koloteka.

Raval ima lahko štiri različne moči električnega motorja (85, 99, 155 in 166 kW). V primeru prvih dveh za energijo skrbi baterija z zmogljivostjo 37 kWh, ki ima katodo iz litij-železovega fosfata (LFP), pri drugih dveh baterija zmore 52 kWh, katoda je v tem primeru tako kot pri cupri born iz nikelj-manganovega oksida (NMC).

V notranjosti izstopata športna sprednja sedeža. FOTO: Cupra

Uradni doseg znaša odvisno od moči motorja in velikosti baterije od 300 do 450 kilometrov. Različne so tudi največje moči polnjenja z enosmernim tokom, od 50 do 105 kW. Najmočnejši motor je pridržan za najbolj dinamično različico VZ ali veloz (hiter), ki smo jo poznali že v drugih Cuprinih modelih, ta ima še nekaj drugih poudarkov, predvsem še bolj športno podvozje.

Cupra raval oblikovno sledi dosedanjemu slogu znamke oziroma konceptu cupra urban rebel, s katerim so zdaj uresničeni modeli pokazali v preteklost. Ima potopne osvetljene vratne kljuke ter verjetno vsaj v boljši opremi matrične žaromete in osvetljen logotip znamke spredaj in zadaj. V notranjosti izstopata sprednja sedeža z izrazitim oprijemom, avto je (žal) precej digitaliziran, je pa vendarle kar nekaj fizičnih tipk na novem volanskem obroču.

Kot pravijo, je bila cupra raval zasnovana v središču znamke v Martorellu pri Barceloni, kjer jo bodo tudi proizvajali. Raval se bo pri nas začel prodajati poleti in bo stal od 26.000 evrov. Pri Cupri naj bi po tihem računali, da bo to v prihodnosti eden njihovih najbolje prodajanih modelov.