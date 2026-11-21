Tesla ostaja ena vodilnih znamk električnih vozil, vendar ima zaradi velike odvisnosti od modelov 3 in Y vse več tekmecev s širšo ponudbo. A kar zadeva voznikom namenjene avtomobile, od Tesle kaj posebej novega ne moremo pričakovati. O manjšem avtomobilu, tesli, se že dolgo ne govori več, njihov prvi mali avtomobil je cybercab, popolnoma avtonomno vozilo, s katerim ob vseh vprašanjih v zvezi s samodejno vožnjo očitno mislijo smrtno resno. Razmišljajo pa tudi, da bi tako pripravili še kakšen večji izdelek, na primer teslo Y brez volana. Tesla je cybercab po dolgih preložitvah še kot prototip razkrila pred koncem leta 2024 v studiu Warner Brothers v Los Angelesu. Gre za manjše vozilo z dvižnim parom vrat, za samo dva potnika in brez volana, pedal ni; potnika na foteljih imata pred seboj le ...