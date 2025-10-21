Da bi drug drugega v prometu res videli

Pri Zavarovalnici Triglav so pripravili pobudo, katere cilj je, da bi se vsi udeleženci v prometu med seboj res videli. Tu ni mišljena vidnost kot taka, ampak dojemanje in razumevanje, da smo vsi del prometa in da bomo videli drug drugega. Pri tem si bodo pomagali tudi z umetno inteligenco.

Gašper Boncelj pravi Ana Cergolj Kebler, vodja varne mobilnosti v Zavarovalnici Triglav, so v občinah določili 213 nevarnih točk, kjer se vozniki, pešci, kolesarji, skiroisti srečujejo na nevaren način. Devetdeset jih je opremljenih s sistemom aktivne signalizacije COPS (angl. collision preventing safety system), ki v realnem času s svetlobnim znakom opozarja, da se približujejo nevarnemu odseku, in tam je v zadnjih treh letih za 80 odstotkov manj prometnih nesreč. Je pa v Sloveniji na tisoče točk, kjer prihaja do nevarnih srečanj, vseh ni mogoče tako opremiti.

Kot dodaja, potrebujemo drugo rešitev. Tu zelo prav pride druga funkcionalnost omenjenih signalizacijskih sistemov, namreč, da umetna inteligenca spremlja vedenje voznikov in ga analizira. Ti podatki veliko povedo, na primer, da na nekem kritičnem mestu vozniki v 27 odstotkih primerov pri vožnji čez prehod za pešce ne upočasnijo, ampak vozijo precej hitreje, kot je dovoljeno. Nato je te podatke treba kombinirati s podatki uporabnikov, vozniki e-skirojev in kolesarji, na primer, se najbolj bojijo, da jih bo kdo spregledal, drugi se bojijo prav e-skirojev.

»Leta in leta smo se ukvarjali s tem, da se ne vidimo ponoči, v resnici se ne vidimo tudi na sončen dan. Nova rešitev, ki naj udejanji željo, da bomo res videli drug drugega, je zebra Vid, nekakšen prevajalec v živi jezik, da se bomo na te podatke spomnili vselej, ko se bomo peljali skozi kako križišče,« razlaga Ana Cergolj Kebler.

Zebra Vid je plod umetne inteligence; vse, kar bo govoril, pa temelji na realnih podatkih, ki so jih ustvarjali vozniki. Različne prometne izzive, podkrepljene z realnimi podatki s terena, bo sproti komentiral in komuniciral tudi na družbenih omrežjih, in sicer tiktoku in instagramu, ter na spletni strani Dejmo se videt. Pojavljal se bo tudi v radijskem programu Val 202 kot komentator prometa, pa na obcestnih plakatih (Tam-Tam), svetlobnih panojih po mestu ..., tako da bo dosegel tudi starejše udeležence v prometu.