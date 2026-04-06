Dacia Hipster: električni malček, ki čaka na zeleno luč Bruslja

Dacia ima študijo, s katero razmišlja o morebitni novi kategoriji malega električnega evropskega avta.

Čeprav zadnje čase ni prav veliko novic o tem, je še vedno aktualna napoved evropske komisije, da bo posebej podprla majhne cenovno dostopne evropske električne avtomobile. Najprej se je govorilo, da bo to nekakšna evropska različica mini japonskih kei avtomobilov, potem da bi bil takšen avto lahko tudi malce večji. Ne glede na to, kakšen bo končni predlog oziroma zahteve, je Dacia, morda prav zato, ker znamka velja za proizvajalca dostopnih avtomobilov, pripravila svojo vizijo vozilca. Koncept z imenom dacia hipster je zanimiva stvaritev, te dni smo si jo lahko ogledali tudi pri nas. Je unikat, na Vransko so ga pripeljali s tovornjakom, pa le zatrdili, da se sem in tja z njimi vseeno malo zapeljejo. Vsekakor deluje zanimivo, dolg je tri metre, v širino in višino pa meri dobrih 1,5 metra, ...