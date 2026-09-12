Dacia spring odslej iz Revoza

Dacia je te dni razkrila novo generacijo modela dacia spring, povsem električnega malega avtomobila, ki je tehnični sorodnik električnega renaulta twinga, nastajal bo prav tako v Revozu, prodajati pa ga bodo začeli v prvih mesecih prihodnjega leta.

Dosedanji dacia spring je bil prav tako električen, a pripravljen na osnovi enega izmed modelov iz Kitajske, tam so ga tudi izdelovali. Zdaj bo proizvodnja evropska, kar ni nepomembno že zaradi carin, saj je na primer v Franciji socialni lizing vezan na evropsko proizvodnjo, podobno je s subvencijami. Enako je tudi v Veliki Britaniji.

Spring ima sicer tako kot twingo kitajski motor in baterijo, slednjo naj bi podjetje Catl začelo izdelovati tudi v Evropi, na Madžarskem. Bo kdaj tudi motor nastajal v Evropi? Ima enako zmogljiva motor in baterijo kot twingo, prva ima moč 60 kW, druga sprejme 27 kWh energije. Tudi spring se lahko polni počasi ali hitro.

Notranjost je nekoliko podobna twingu, zlasti spredaj. FOTO: Dacia

Za volanom se zdi zelo podoben twingu, a vendarle ima nekaj svojih poudarkov, na primer drugačno barvo plastike na zgornjem delu armature. Razlika je zadaj, kjer ni pomičnih sedežev, temveč fiksna klop. Poleg zadnjega prtljažnika ima v nasprotju s twingom še majhnega sprednjega (frunk). Razlika je seveda tudi v zunanjosti, saj spring deluje bolj robustno, malce oglato. S 386 cm je nekoliko daljši od twinga, je tudi višji. Seveda je po merah občutno presegel prejšnji model, v tem primeru predvsem po širini.

Kot rečeno, ga bodo skupaj s twingom izdelovali v novomeškem Revozu, kjer ob dobri prodaji twinga v Evropi tudi s tem namenom te dni uvajajo drugo proizvodno izmeno. Pri nas bo spring na prodaj prihodnje leto, enkrat v prvih mesecih. Cena še ni znana, a si mislimo, da bo glede na umeščenost znamke malce nižja kot za twingo.

Novinec je dolg 3,9 metra. FOTO: Dacia

Dacia je na področje električnosti doslej vstopala počasneje kot Renualt, a kot piše Autocar, naj bi bil spring prvi od skupno štirih električnih modelov, ki jih bo znamka uvedla do leta 2030. Menda naj bi električno izpeljanko dobila tudi dacia sandero, ki je sicer zadnja leta z bencinskim motorjem eden najbolje prodajanih modelov v Evropi sploh.

Dacia spring pa ne bo zadnji mali električni avtomobil, ki je namenjen Revozu. Izdelovali bodo še tretjega, in sicer za njihovega japonskega partnerja Nissana. Kot so pred kratkim objavili v tem japonskem podjetju, se bo njihov model imenoval nissan pixo. Povzema ime nekdanjega malega avta s tem imenom, ki se je kratek čas prodajal tudi ponekod v Evropi. Nissan pixo je bil takrat predelana izvedba modela suzuki alto in je imel enolitrski bencinski motor. Tokrat bo pač nissan pixo popolnoma električen, povsem ga bodo razkrili še pred koncem septembra. Nissan pri električnih avtomobilih že sodeluje z Renaultom, aktualna električna nissan micra je namreč tehnično sorodna renaultu 5 in jo tudi izdelujejo v isti tovarni v Franciji. Nissan ima sicer že kar nekaj električnih modelov, to sta poleg micre še ariya in aktualna generacija modela leaf, pripravili naj bi tudi električno izvedbo malega križanca juke.