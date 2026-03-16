Dacia Striker: križanec, ki vrača karavane med družinske favorite

Dacia Strider kot karavan novega časa Dacia v okviru nove srednjeročne strategije Futuready nadaljuje s formulo robustnih in praktičnih vozil. Karavani oziroma kombijevske modelske izvedenke pri množičnih proizvajalcih niso ravno stvar, ki bi bila v trendu.

Ena tovrstnih novosti je dacia striker, ki mu proizvajalec pravi dinamičen križanec, nam pa se zdi nekoliko privzdignjen karavan, recimo, da spominja na nekdanjo izvedbo škode octavie, ki so ji rekli scout. Striker predstavlja širitev znamke v večje in bolj družinsko usmerjene avtomobile, dopolnjuje modela bigster in jogger. Novi model je dolg 462 centimetrov, pripravljen je na sorodni osnovi kot višji, a nekoliko krajši bigster.

Pogonska ponudba bo prav tako sorodna. Striker bo lahko imel bencinski ali hibridni pogon, poleg tega bo na voljo s štirikolesnim hibridnim pogonom. Ne nazadnje omenimo, da bo imel tudi ta model možnost motorja, ki bo lahko vozil na bencin in utekočinjeni naftni plin. Strikerja bodo z vsemi tehničnimi podatki predstavili junija. Če smo prav razumeli, pa pride v prodajo šele prihodnje leto. Cena naj bi se začela pod 25 tisoč evri.

Dacia je napovedala, da bo v prihodnje pripravila še novo generacijo svojega vstopnega klasično gnanega modela dacia sandero, kar ni presenetljivo, saj je zadnja leta v vrhu evropske prodaje. Čeprav ima znamka močan poudarek na klasičnem pogonu, do leta 2030 načrtuje uvedbo štirih popolnoma električnih modelov. Kot je znano, bo eden takšnih tehnični sorodnik modela renault twingo in ga bodo izdelovali v novomeškem Revozu. Njihov cilj je, da bi elektrificirani avtomobili do konca desetletja predstavljali dve tretjini prodaje.