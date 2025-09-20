Desetletje po aferi je prodaja dizelskih avtomobilov na obrobju

V nadaljevanju preberite:

Pred desetimi leti, 18. septembra 2015, je izbruhnila doslej največja avtomobilska afera, Dieselgate, ko je koncern Volkswagen priznal, da je s posebno programsko opremo goljufal na testih emisij dušikovih oksidov. Po tistem stvari v avtomobilski industriji nikoli več niso bile takšne kot prej. Dokaj hitro se je začela elektrifikacija, ki pa še danes ni blizu večinskega pogona. Najbolj se je v teh letih okrepila prodaja bencinskega in bencinsko-električnega (hibridnega) pogona. Dizelski je pač vse bolj na obrobju.