Dizelska afera: Množica Britancev toži Mercedes, Ford, Renault, Stellantis ...

Nedavno smo pisali o desetletnici izbruha dizelske afere, ko je Volkswagen priznal, da je goljufal na testih izpustov dušikovih oksidov, kar je za vselej spremenilo avtomobilsko prizorišče in tamkajšnje pogone. Omenjali smo, da so takrat obtožbe letele tudi na druge proizvajalce, a so jih zavračali, češ da niso počeli ničesar nedovoljenega. Podobno izjavljajo tudi zdaj, ko jih kot skupino toži velika množica britanskih voznikov oziroma njihovih zastopnikov.

Desetletje po aferi Dieselgate, ki je nemškega proizvajalca avtomobilov Volkswagen stala najmanj 30 milijard evrov in je prinesla postopen zaton tega pogona, tožniki tožijo konkurenčne proizvajalce, po poročanju agencije Reuters je to ena največjih skupinskih tožb v angleški sodni zgodovini. Lastniki dizelskih vozil, ki so jih med letoma 2012 in 2017 izdelali Mercedes, Ford, Nissan, Renault ter znamki Peugeot in Citroën (v lasti Stellantisa), trdijo, da so podjetja goljufala pri testih izpustov.

Proizvajalce obtožujejo uporabe nezakonite programske opreme, ki je zaznavala, kdaj gre za testiranje vozil, in zagotavljala, da takrat emisije dušikovega oksida (NOx) niso presegale zakonsko določene meje. Odvetniki tožnikov pravijo, da so bile emisije veliko večje, ko so bili avtomobili v uporabi na cesti – v nekaterih primerih celo dvanajstkrat večje – kar je škodovalo okolju, zato imajo potrošniki pravico do odškodnine. Tom de la Mare, eden od odvetnikov, je dejal, da so se proizvajalci v celotni panogi »zavestno odločili«, da bodo dali prednost udobju strank oziroma manjši porabi pred preprečevanjem onesnaževanja. Pristop proizvajalcev je opisal kot »raje goljufamo, kot spoštujemo zakon«.

Navedbe so torej skoraj enake tistemu, kar se je zgodilo v primeru Volkswagna. Tako kot v mnogih državah so Volkswagen tožili tudi v Veliki Britaniji, kjer je bila leta 2022 sklenjena sodna poravnava, VW je takrat plačal 242 milijonov funtov.

Še vedno tudi Volkswagen V dizelski aferi tudi dogajanje okoli Volkswagna še ni končano. Po izbruhu afere je podjetje dizelske motorje popravljalo na dva načina, pri nekaterih prostorninah (1.6 TDI) z mehanskim popravilom, pri drugih (2.0 TDI) s spremembo programske opreme. Pravilnost slednje rešitve je s tožbo izpodbijala nemška okoljska organizacija Deutsche Umwelthilfe (DUH), po njenem mnenju nemški prometni urad KBA teh avtomobilov ne bi smel dovoliti za uporabo. Navedbam DUH so sodniki pritrdili na prvi in letos konec septembra tudi na drugi stopnji. Volkswagen se bo pritožil še na zvezno sodišče.

Njegovi tekmeci pa obtožb niso priznali niti takrat niti zdaj. Zavračajo kakršnokoli podobnost z afero iz leta 2015. Trdijo, da so navedbe tožnikov v temelju napačne in da obstajajo upravičeni razlogi, zakaj so sistemi za nadzor emisij uravnani tako, da v določenih pogojih delujejo drugače. Kot je povzel Reuters, je odvetnik Renaulta Alexander Antelme dejal, da so tožniki izhajali »iz napačne domneve, da se početje, značilno za afero VW, uporablja v celotni avtomobilski industriji«. Proizvajalci poudarjajo, da nižje ravni izpusta dušikovih oksidov pogosto pomenijo večje količine izpustov drugih onesnažil in da obstajajo dobri inženirski ali varnostni razlogi za regulacijo izpustov. Vse metode nadzora emisij vključujejo »kompromis med različnimi emisijami in potrebo, da dizelski motor deluje pravilno in varno«.

Sojenje na višjem sodišču v Londonu naj bi se začelo še letos, osredotočeno bo na 20 primerkov dizelskih avtomobilov omenjenih znamk. Odločitev, ali je šlo za nedovoljeno opremo, bo predvidoma znana sredi prihodnjega leta, morebitne odškodnine pa precej kasneje. Skupinska tožba ima 800 tisoč strank, skupno naj bi bili zahtevki vredni 6 milijard funtov (skoraj 7 milijard evrov).

Sodba pa naj bi veljala še za podobno število drugih strank, ki enako trdijo za takratne dizelske avtomobile drugih znamk, agencija AFP navaja še Opel (prav tako v lasti Stellantisa), BMW, Jaguar, Land Rover, Toyoto.