Dizelska stara šola še ni za odpis

Resda so avtomobili Mercedes-Benza vedno sinonim za vrhunske avtomobile, toda pri modelih te nemške blagovne znamke je precejšen razpon v ceni med najcenejšim in najdražjim. Nekje vmes je razred C, vanj pa sodi tudi športni terenec GLC, ki je prišel k nam v tretji generaciji.

V zadnjih dveh letih je bil ravno GLC najbolje prodajan model iz družine Mercedes-Benz, saj so prodali že več kot 2,6 milijona primerkov. Tretjo generacijo zaznamujejo predvsem gladke linije, spremembe pa niso izrazite, osredotočili so se namreč na to, da bi avtomobil deloval čim bolj elegantno, a hkrati ne bi izgubil terenska značaja.

ℹ Mercedes-benz GLC 220d 4matic Zastopnik: Star Import Cena: 51.390 evrov (testni model 81.011) Euro NCAP (2022): ***** Izpust CO 2 : 141 g/km

V notranjosti so povsod vrhunski materiali. FOTO: Gregor Pucelj

Spremembe zunanjosti imajo tudi tehnološki namen, saj so znižali količnik zračnega upora, ki zdaj znaša 0,29. Kot je že v navadi za skoraj vse nove generacije, je tretja izvedba GLC daljša za šest centimetrov, zdaj avtomobil meri 4,71 metra, hkrati pa je malce nižji.

V tako velikih avtomobilih prostornost ni nikoli problem. Vsi potniki v GLC sedijo izredno udobno, nič jih ne tišči v kolena, zadaj so lahko sproščeni tudi trije. Odlagalnih prostorov za vse drobnarije je povsem dovolj, enako velja za prtljažnik s 600 litri prostornine, kar je 50 litrov več kot pri predhodniku.

Motor ima oznako 220d 4matic, kar nakazuje, da gre za dvolitrski dizelski agregat s 197 konjskimi močmi (145 kW). FOTO: Gregor Pucelj

Potniško udobje je na visoki ravni tudi med vožnjo. GLC ima dobro zvočno izolacijo, avtomobil je miren in stabilen pri vseh hitrostih, kar voznika kaj hitro zavede, da preseže predpisano omejitev. Enako velja za potnike, ki so vedno znova mislili, da se peljemo veliko počasneje od hitrosti, prikazane na merilniku.

Prtljažnik ima 600 litrov prostora, 50 več kot pri predhodniku. FOTO: Gregor Pucelj

V notranjosti so povsod vrhunski materiali, zaslon na dotik se dobro odziva, le pri povezovanju z mobilno napravo je bilo na začetku nekaj težav. Pri upravljanju vozila ni opaznih sprememb, še posebno gladko bodo na nov avtomobil preklopili vsi, ki so že vajenih Mercedes-Benzovih modelov.

Zaslon za volanom FOTO: Gregor Pucelj

Motor ima oznako 220d 4matic, kar nakazuje, da gre za dvolitrski dizelski agregat s 197 konjskimi močmi (145 kW), kar je več kot dovolj za prav vse potrebe, najhitreje pa se pelje pri 219 kilometrih na uro. Testni GLC je imel štirikolesni pogon in devetstopenjski samodejni menjalnik, ki deluje skladno in neobčutno. Zraven je sicer še blagi hibridni pogon (48 V), poraba je znašala dobrih sedem litrov. Vsekakor je to avtomobil, ki dokazuje, da prekaljeni dizelski primerek še zdaleč ni za odpis.

Toda če avtomobili rastejo z vsako novo generacijo, enako velja za njihovo ceno. Ko je na cesto zapeljal prvi GLC, je bil na voljo celo za manj kot 50 tisoč evrov, zdaj stane krepko čez 60 tisoč. Testni primerek ni nobena izjema, saj se z vso dodatno opremo cena povzpne nad 80 tisočakov.