Do kod bodo segle cene avtomobilov

Napovedi za prihodnje leto niso preveč naklonjene nakupu avtomobila. Avtomobilska industrija na globalni ravni doživlja močne pretrese in se spoprijema z novimi izzivi. Zaradi velikega pomanjkanja polprevodniških čipov, ki ga je sprožila pandemija koronavirusa, se je proizvodnja avtomobilov močno ohromila, ponekod celo zaustavila. Čipi so namreč nenadomestljiv del sodobnih vozil, ki zaradi svoje zapletenosti potrebujejo čedalje več elektronike – kar od 80 do 130 komponent vozila vsebuje polprevodnike.

Hkrati kupci postajajo vedno bolj zahtevni in vedno več povprašujejo po novih tehnološko naprednih modelih, pri kateri so čipi ključnega pomena. Posledice so skrajne: kopičijo se naročila strank, ki jim ponudniki ne morejo slediti. Manjše in zamujajoče dobave iz tovarn otežujejo naročanje vozil, zaloge so pri večini ponudnikov majhne, dobavni roki pa se povsod podaljšujejo.

Globalno pomanjkanje polprevodniških čipov, ki ga je sprožila pandemija koronavirusa, še vedno povzroča težave pri svetovni proizvodnji vozil. FOTO: Depositphotos

Nestabilnost v dobavi novih modelov se bo nadaljevala tudi v naslednjem letu. Ekonomska matematika je zato jasna: ob vedno večjem povpraševanju in manjši ponudbi se bodo cene višale – po nekaterih napovedih celo od 20 do 30 %. Dodaten pritisk na cene je tudi pričakovana inflacija.

Če razmišljate o nakupu novega avtomobila, je zato zdaj vaša zadnja priložnost, da ga ujamete še po nižji ceni.

3000 novih vozil po starih cenah

Ker so napovedi za leto 2022 slabe in bo avtomobilov še manj, je zdaj zadnji trenutek, da uresničite svoje sanje o novem jeklenem konjičku.

Najboljša priložnost za nakup izjemnega avtomobila se vam odpira kar na slovenskem trgu. Drugače kot večina avtomobilskih podjetij, ki skoraj nimajo avtomobilov za neposredno dobavo, ima Kia v svojih salonih po Sloveniji zavidljivo zalogo več kot 3000 novih vozil.

Kia nudi zavidljivo zalogo preko 3.000 novih vozil. FOTO: Kia

Nora ponudba različnih modelov Kie je vaša edinstvena priložnost, da v garažo zapeljete sanjski avtomobil, ki se bo prilagodil vašemu življenjskemu slogu, vam bo zagotavljal varnost ter hkrati udobno in napredno vozno izkušnjo. Svojo najljubšo Kio lahko odpeljete po najugodnejših akcijskih cenah, ob nakupu pa vam v aktualni ponudbi pri nekaterih modelih in opremah omogočajo tudi nakup seta kakovostnih zimskih pnevmatik za samo 1 EUR.

Katera je vaša najljubša Kia

Preverite izjemno ponudbo različnih modelov in se še letos odpeljite na prvo avanturo z novim jeklenim konjičkom:

Novi Rio: že od 11.899 EUR

Drzni novi Kia Rio je zasnovan za užitke na cesti. Zložljivi zadnji sedeži in prostorna kabina ponujajo vso vsestranskost, ki jo potrebujete, medtem ko vam pametne funkcije, namenjene povezljivosti, omogočajo najrazličnejše načine, na katere lahko ostanete povezani.





Novi Stonic: že od 12.399 EUR

Stonic voznike navdušuje z mišičastimi linijami, drugačnostjo, udobjem, bogatim izborom barv ter najnovejšimi varnostnimi in povezljivostnimi tehnologijami, strokovnjaki pa ga pohvalijo kot skladno oblikovanega, zmogljivega in okretnega.







Novi Ceed: že od 14.799 EUR

Novi Ceed, ki ga odlikujejo dinamičen stajling, inovativna tehnologija in nadgrajeno udobje, je takoj ob prihodu navdušil Evropo. V primerjalnem testu Auto Bilda je pometel s konkurenco, zaradi česar ga je revija razglasila za novo številko ena v svojem razredu.







Novi Sportage: že od 17.999 EUR

Sportage, ki je med športnimi terenci sinonim za vrhunsko kakovost, je na ceste pripeljal v popolnoma novi, še izboljšani izdaji. Njegov markantni in robustni videz je zdaj še nadgrajen z drznimi oblikovalskimi elementi.









Kia premika mejnike v avtomobilski kakovosti

Velika izbira pa nikakor ni edini razlog za nakup Kie – tu je tudi neprekosljiva kakovost, s katero vozila Kia že dolgo in vse bolj osvajajo svet. Dokaz zanjo je recimo popolnoma novi električni Kia EV6, ki je ravno v teh dneh prejel prestižno nagrado nemški premijski avto leta 2022, odmevna svetovna priznanja pa že vrsto let osvajajo tudi drugi modeli Kia. To ni naključje, saj Kia sodi med najbolj tehnološko napredne avtomobilske znamke z originalnim dizajnom, prvovrstno izdelavo, ki postavlja nova merila, najnaprednejšo varnostno in udobnostno opremo ter že legendarno nepremagljivo 7-letno tovarniško garancijo, ki velja za celotno vozilo in je še vedno najdaljša v Evropi. Vozila Kia poleg tega zagotavljajo zelo visoko vrednost glede na ceno, ki jo skozi leta uporabe odlično ohranjajo, po zaslugi nesporne kakovosti, dolgotrajne garancije in razvejene servisne mreže.

Kia se je močno zasidrala v srca slovenskih voznikov, kar dokazujejo tudi rekordni podatki o prodaji: septembra je v Sloveniji vsak deseti fizični kupec kupil Kio. S tem je postala peta najbolj prodajana avtomobilska blagovna znamka pri nas.

Odpeljite svojo novo Kio po starih cenah še danes Tako zelo pravega časa za nakup vozila že dolgo ni bilo.

