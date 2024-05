Do polne baterije v času ene pesmi

V nadaljevanju preberite:

O nekaterih avtomobilskih inovacijah gledamo zgolj posnetke in prebiramo novice, zato se nam še toliko bolj razširijo oči, ko jih vidimo v živo. Natanko to se nam je zgodilo, ko smo bili v Pekingu priča, kako se pri vozilih znamke Nio baterija električnega avtomobila kar zamenja. In to v pičlih nekaj minutah.

»Bi šli na testno vožnjo?« so me vprašali v Niovem salonu. Takoj sem prikimal, čeprav je bilo jasno, da mi, ker nimam kitajskega vozniškega dovoljenja, ne bodo pustili za volan. Zadovoljil sem se s sovoznikovim sedežem, še manj pa sem se pritoževal nekaj minut kasneje, saj je voznica iz salona dejala, da se bova zapeljala do najbližje polnilne postaje. In to ne take, da bi avtomobil priključila na kabel, temveč takšne, kjer baterijo preprosto zamenjajo.