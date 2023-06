Dobro vodljiv potniški velikan je lahko tudi hibrid

Že dolgo nismo vozili avtomobila, ki bi pritegnil toliko pozornosti. Ljudje so si ga ogledovali in pristopali, saj jih je zanimalo, kako prostoren in uporaben je. Tokratni testni multivan pa je še bolj poseben zaradi hibridnega pogona.

Sive barve se vsaj v osnovi drži predsodek dolgočasnosti, toda v povezavi z zatemnjenimi stekli dobro pristoji še tako velikemu avtomobilu. Multivan v dolžino meri kar 5,17 metra, visok pa je 1,9 metra. Kljub temu se potniki brez težav povzpnejo vanj in imajo precej prostora.

ℹ Volkswagen multivan L2 life eHybrid Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana Cena: 53.721 evrov (testni model 61.620) Euro NCAP (2022): ***** Izpust CO 2 : 42 g/km

Dobro se znajde tudi v mestih. FOTO: Aljaž Vrabec

Sploh spredaj se voznik in sovoznik počutita kot na prestolu. Tudi odrasli lahko sedijo v drugi in tretji klopi, skupno je notri prostora za sedem ljudi. Sedeže druge in tretje klopi je mogoče premikati naprej in nazaj, lahko pa jih tudi odstranite iz avtomobila. V zadnjih dveh vrstah imate lahko samo po en sedež, zraven pa lahko pospravite dve kolesi, surf, palice za golf ali pa opremo za plezanje. Sedeže lahko obrnete tudi druge proti drugim, vse te spremembe pa lahko opravi povprečno močan človek, saj teža sedežev znaša 23 kilogramov.

Električni kabli vzamejo nekaj prostora v prtljažniku. FOTO: Gregor Pucelj

Sedežne različice razkrivajo avtomobil, ki je primeren za družine z več kot tremi otroki ali pa za ljudi z veliko športne opreme, ki jo potrebujejo na svojih potovanjih. Dostop do druge in tretje klopi je sicer skozi drsna vrata, ki pridejo prav tudi vozniku in sovozniku na bolj tesnih parkirnih prostorih, ko je sprednja vrata precej težje odpreti. Drsna niso najlažja, zato otroci včasih nimajo dovolj moči za zapiranje, toda multivan ima sistem, ki ne povsem zaprta vrata samodejno pritegne zraven in jih dokončno zapre.

Notranjost je pregledna, a kar nekaj težav pa je povzročal infozabavni sistem. Računalnik je imel probleme s preračunavanjem podatkov o dosegu, občasno ni delovala navigacijska naprava. FOTO: Gregor Pucelj

V testnem multivanu smo med voznikovim in sovoznikovim sedežem pogrešali konzolo za odlaganje raznih drobnarij, pijače in jedače. Gre namreč za konzolo, ki se prav tako lahko premika. Kljub temu je dovolj drugih odlagalnih prostorov, toda osrednja konzola priročnost avtomobila samo še povečuje.

Multivan je na cestah dobro vodljiv avtomobil. FOTO: Aljaž Vrabec

Armaturna plošča je lično oblikovana, prestavna ročica šeststopenjskega samodejnega menjalnika je zgoraj ob večfunkcijskem zaslonu na dotik, ki ga zdaj iz Volkswagnovih avtomobilov že dobro poznamo. V času testnih voženj smo se odpravili tudi na eno daljše potovanje, pri čemer so se izvrstno odrezali tudi sedeži.

Siva barva se v povezavi z zatemnjenimi stekli dobro obnese. FOTO: Aljaž Vrabec

Testni multivan je imel zadaj pet sedežev. FOTO: Gregor Pucelj

Velikost avtomobila voznik opazi v mestih, saj vsaj pri parkiranju potrebuje malce več spretnosti kot pri manjših vozilih, toda multivan ima senzorje in kamero, ki delo precej olajšajo. Prav nič pa se njegova velikost ne občuti med vožnjo. Multivan je na cestah dobro vodljiv, lepo se drži ovinkov, hkrati pa niti potniki zadaj ne čutijo nobenega nelagodnega nagibanja. Seveda vse to velja ob umirjeni vožnji, najbolje pa se avtomobil odziva na relacijskih vožnjah. Največjo hitrost doseže pri 190 kilometrih na uro.

Posebnost tega multivana je priključno hibridni pogon. Bencinski motor (1,4-litrski) premore 150 konjskih moči (110 kW), električni jih ima 116 (85 kW), kombinirana moč pa je 218 konjskih moči (160 kW). Če se sicer vozite samo na bencin, poraba znaša od 6,5 do sedem litrov na sto prevoženih kilometrov, ob polni električni bateriji pa lahko pridete tudi pod pet litrov. Problem pri tej pogonski različici je, da kabli v prtljažniku vzamejo nekaj prostora. Še dodaten problem je cena. Testni multivan namreč stane več kot šestdeset tisočakov, nad čimer so bili razočarani tudi mnogi mimoidoči navdušenci.