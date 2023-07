Dodatni portali za blaženje avtocestne gneče

V nadaljevanuju preberite:

Veliko je letos razprav o gneči na avtocestah, tudi o njihovi širitvi, a do tega bo v vsakem primeru preteklo še kar nekaj vode. Je v tem času vendarle mogoče storiti še kaj, predvsem bolj hitro? Na Darsu menijo, da lahko gnečo vsaj zmanjšajo z nadgradnjo sistema za nadzor in vodenje prometa, ki letos na ljubljansko obvoznico prinaša nove portale. Ko bodo postavljeni, bo sledila integracija v nadzorne centre, ta sistem pa je namenjen in upravljanju hitrosti vožnje in večji pretočnosti. Ne govorijo, koliko naj bi s tem gneče zmanjšale, vsekakor pa imajo precejšnja pričakovanja. To pa je povezano tudi z vedenjem voznikov in nujnim nadzorom policije. Precejh pričakujejo od boljše komunikacije podatkov in njihove in strojne obdelave.