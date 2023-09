Domačini in ambiciozni kitajski gostje

Na razstavi avtomobilov v Münchnu, ki se je na to prizorišče vrnila po dveh letih, je bilo največ domačih predstavnikov, ki na področju električne mobilnosti znova predvsem veliko napovedujejo, na primer modele z manjšo porabo električne energije. Na nobeni evropski avtomobilski razstavi doslej še ni bilo toliko kitajskih tekmecev; ti so pri električni mobilnosti pač v stroškovni in tehnični prednosti, ob umirjanju avtomobilskega buma doma pa sta zanje čedalje pomembnejši Nemčija in Evropa.

Novosti, v katere so usmerjeni žarometi, so vsaj pri domačinih pogosto električni koncepti, s katerimi hočejo pokazati, da bodo s prihodnjimi izdelki ujeli tekmece, predvsem kitajska imena in ameriško Teslo. Kitajcev, kot rečeno, ne manjka, z že znanimi in novimi imeni, pokazala se je celo Tesla, ki je na avtomobilskih razstavah že dolgo ni bilo. Od nenemških evropskih tekmecev se z resnejšimi novostmi postavlja še Renault.

Volkswagnova karavanska klasika

Kljub mnogim besedam o električnosti začnimo zapis s klasičnim avtomobilom, ki ga bo verjetno kupil marsikdo. Na razstavi je namreč predstavljen tudi tradicionalen model, ki praznuje petdesetletnico. Veliki šefi se niso slikali ob njem, toda nam se zdi pomemben. To je volkswagen passat, tokrat že v deveti generaciji, ki bo najverjetneje zadnja, posebnost pa je tudi, da bo na voljo le v karavanski različici variant. V dolžino so ga podaljšali za 14 cm, na 491 cm. Pri VW obljubljajo, da večja dolžina ne bo ovira pri vožnji, predvsem bo več prostora v notranjosti. Prtljažni prostor je opazno večji in znaša kar 690 litrov, z možnostjo povečanja na 1920 litrov.

Passat variant bo imel številne pogonske različice, med drugim bo priključni hibrid. FOTO: Imago/stefan Zeitz Via Reuters C

»Tjulnja« kitajskega BYD

Do zdaj so prodali že več kot 34 milijonov passatov, s čimer je to drugi najbolj priljubljen Volkswagnov model, za golfom in pred legendarnim hroščem. Deveta generacija passata bo na trgu predvidoma v prvih mesecih prihodnjega leta. Pričakovano niso izrazito spreminjali zunanjosti, saj je pri passatu najpomembnejša tradicija, a bo zato bistveno drugačna notranjost z veliko zaslonsko površino. Passat variant bo imel številne pogonske različice. Poudarili so predvsem dva nova priključna hibrida z močjo 150 kW ali 200 kW. Kapaciteta baterije bo 19,7 kWh, kar omogoča okoli sto kilometrov električnega dosega. Na klasični polnilnici jo bo mogoče polniti z 11 kW moči, na hitrih polnilnih postajah do 50 kW. Prvič bo v ponudbi tudi 48-voltni blagohibridni pogon (110 kW). Seveda sta v ponudbi še dva turbobencinska motorja (2.0 TSI: 150 kW in 195 kW) in trije turbodizelski (2.0 TDI: 190 kW, 110 kW, 142 kW). Najmočnejša bencinska in dizelska različica imata tudi štirikolesni pogon, preostali imajo pogon na sprednji kolesi.

Kitajska družba BYD ali Build Your Dreams je največja proizvajalka baterijskih električnih avtomobilov in priključnih hibridov na svetu. Najmočnejši so seveda doma, zdaj pa prodajo postopoma širijo v Evropi, razmišljajo tudi o tukajšnji tovarni. V Sloveniji jih (še) ni, najbliže so prišli do Italije, se pa njihova evropska paleta stalno širi; po prvem modelu atto3 sta zdaj na vrsti seal in seal U, oba s pogonsko možnostjo bodisi priključnega hibrida bodisi popolnoma električnega avtomobila. V zadnjem primeru bo imel lahko seal baterijo z 71 ali 87 kWh, v obeh primerih z nekoliko cenejšo litijevo železovo fosfatno katodo, a vseeno zajetnim dosegom (po kitajskih standardih do 600 km), cena obeh modelov pa naj bi bila podobna ceni tesle 3 in tesle Y.

BYD seal je naslednja novost kitajske družbe v Evropi. FOTO: Leonhard Simon/Reuters

Polnjenje menda ne bo tako ekspresno, a z močjo 150 kW z enosmernim tokom še vedno precej hitro. Po teh dveh modelih bo v Evropo pripeljal še nekoliko manjši in cenejši dolphin, nič pa še niso rekli, ali bodo v tem delu sveta prodajali tudi malega električnega seagulla, ki naj bi pri njih doma stal dobrih deset tisočakov. BYD je lani po svetu prodal 1,8 milijona električnih in priključnohibridnih avtomobilov, letos naj bi jih že tri milijone. Videli bomo, koliko bo k temu prispevala Evropa, za zdaj so namreč številke tod še razmeroma skromne, v pol leta so po podatkih podjetja Jato Dynamics na stari celini prodali 3000 avtomobilov. BYD je sicer na IAA predstavil tudi svojo prestižno znamko Denza.

Tesla znova na razstavi

Podjetje Tesla se je avtomobilskih razstav udeleževalo le v svojih prvih letih, potem so za predstavitev ali napoved novih dogodkov razvili kult lastnih dogodkov. Zdaj so se očitno malce otajali, ne nazadnje imajo v Nemčiji pomembno tovarno v Berlinu. V središču pozornosti je bil prenovljeni model 3, med drugim z boljšo aerodinamiko, tišjo izkušnjo v kabini in z rahlo večjim dosegom. Veliko popravkov je tudi v notranjosti avtomobila, podjetje trdi, da je to spremenilo oziroma izboljšalo za 50 odstotkov.

Tesla se je vrnila na avtomobilske razstave, tokrat s prenovljenim modelom 3. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

Ročici ob volanu so nadomestili s kolescema na volanu, vključno s haptičnimi stikali in fizičnimi gumbi. Videli bomo, ali je udobnejše tudi vzmetenje, ki je bilo doslej s pretirano trdoto morda najšibkejša točka avtomobila. Mislimo si, da bo podobne prenove deležen tudi model Y, ki je pripravljen na enaki osnovi in je v Evropi in Sloveniji zaradi večje prostornosti še bolj zanimiv ter ima večje prodajne številke. Tesla bo prenovljeni model 3 v Slovenijo začela dobavljati oktobra, cene se za zdaj začnejo pri 42.000 evrih.

Novi razred za Bavarce

Bavarski avtomobilski prvak BMW je domače prizorišče izkoristil za predstavitev koncepta Neue Klasse (novi razred), gre za napoved njihovega novega razreda električnih avtomobilov, ki bodo na ceste začeli prihajati čez dve leti. Koncept je sicer pripravljen v velikosti, približno podobni aktualni seriji 3, ki je že dolgo najbolje prodajan model znamke iz Münchna. Pod izrazom novi razred je sicer mišljenih več modelov, ki ne bodo vsi pripravljeni na enaki platformi, a naj bi predstavljali velik preskok glede na tisto, kar v električnem smislu BMW ponuja zdaj.

BMW nakazuje novo generacijo električnih avtomobilov, ki jim pravi novi razred. Prijetno presenečenje je, da niso videti kot športni terenci. FOTO: Christof Stache/AFP

Izraz Neue Klasse so uporabili že v začetku šestdesetih let prejšnjega stoletja, ko so predstavili BMW 1800, ki je pomenil zanje velik korak naprej. Oblika tokratne študije je nedvomno zanimiva, direktor dizajna Adrian van Hooydonk je dejal, da so z njim preskočili celo generacijo. Lahko se le vprašamo, v kolikšni meri se bo prenesla v proizvodne modele. Prav tako bo zanimivo videti, ali bodo v dokončni izdelek prenesli značilnost, da se prav vse informacije prikazujejo na vetrobranskem steklu. Za tehnične podatke je še prezgodaj, so pa navedli, da je cilj stroške baterijskih celic zmanjšati za polovico, doseg na kilovatno uro električne energije pa povečati za četrtino.

MG hoče biti atraktiven

Znamka MG, ki je kratica za Morris Garages, je bila nekoč britanski ponos, ki je ugasnil. Pravice do imena in znaka so kupili Kitajci, konkretno velikansko državno podjetje SAIC, ki je z MG kot prvi med kitajskimi proizvajalci resno nastopilo v Evropi, letos uradno tudi pri nas. Najprej večinoma z avtomobili na klasični ali hibridni pogon, a tudi z električnimi izdelki, doslej je najzanimivejši MG4. Tudi njihove prodajne številke v Evropi so med Kitajci najbolj opazne.

Vendar hoče MG dokazati, da je sposoben pripraviti tudi izdelke, ki kupcev ne bodo pritegovali le zato, ker so cenejši od evropskih, ampak ker si jih bodo morda želeli zaradi njihove všečnosti. Takšen deluje tudi v Münchnu prikazani GM cyberster, električni dvosedežnik s parom dvižnih vrat. Njegove tehnične sposobnosti so še malce zavite v tančico, zakrožil je podatek, da bo lahko hiter, s pospeškom z mesta do 100 km/h v treh sekundah, da bo lahko imel zadnji ali štirikolesni pogon. Kljub temu naj cena ne bi bila pretirana, med 55 in 65 tisoč evri. Do Slovenije bo pripeljal v drugi polovici prihodnjega leta.

GTI na elektriko

Pri Volkswagnu nadaljujejo tudi razvoj povsem električnih avtomobilov. Do leta 2027 nameravajo predstaviti kar enajst novih električnih modelov in imeti največji nabor električnih vozil med vsemi proizvajalci. Tokrat so v Münchnu pokazali konceptni model ID. GTI. Gre za načrt, kako slavno izvedbo GTI prenesti v električno mobilnost. Oznako GTI bodo dali avtomobilu, ki bo nastal na osnovi modela ID.2. Meril bo 4,1 metra in bo tako daljši od prvotnega golfa GTI iz leta 1976 ter krajši od sedanjega golfa GTI.

Osnovni ID.2 bo pri nas leta 2025, športnejša različica GTI pa šele leta 2027. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»S tem modelom prinašamo GTI-jeve gene v električno dobo; tudi elektrificiran ni nič manj športen, legendaren, tehnično napreden, dosegljiv. Je pa na novo interpretiran za prihodnost: električen, popolnoma povezan in emocionalen,« je dejal Thomas Schäfer, izvršni direktor znamke Volkswagen. Toda na ta avtomobil bomo čakali še nekaj let. Že osnovni ID.2 bo pri nas leta 2025, različica GTI pa šele leta 2027. Za ID.2 sicer velja, da bo cenovno dostopnejši električni model (okoli 25 tisoč evrov), kar težko pričakujemo od različice GTI, precej verjetno bo manjši tudi električni doseg, saj bodo v ospredju večji vozni užitki.

Scenic ni več enoprostorec

Renault scenic je bil nekoč model, ki je bil simbol razcveta kompaktnih enoprostorskih modelov. Na trgu je kar 25 let, na vrhuncu mu je šlo tako dobro, da ni bil več megane scenic, ampak samostojni scenic. Prodajali so ga tudi v dveh dolžinskih izvedbah. Tovrstnih avtomobilov (menda) publika noče več, tudi zato je bil aktualni scenic precej na obrobju Renaultove prodaje. Francozi zdaj to ime vračajo, scenic ima oznako e-tech, torej je le električen in deluje kot večja, čeprav oblikovno le nekoliko drugačna izpeljanka električnega megana. Dolg je 447 cm, 26 cm daljši od megana, nekoliko daljša je z 278 cm tudi medosna razdalja. V bistvu deluje kot električni SUV, vseeno pa upamo, da bo v notranjosti presenetil z bolj družinsko prostornostjo. Na voljo bo z motorjem v dveh izvedbah moči (125 ali 160 kW), tudi bateriji bosta dve: 60 ali 87 kWh, njuna energijska gostota naj bi bila šest odstotkov večja kot pri meganu. Največja moč polnjenja z enosmernim tokom bo 150 kW, največji uradni doseg pa 620 km. Scenic e-tech se bo začel prodajati prihodnje leto.

Renault scenic je nov, oznaka e-tech pomeni, da je električen, ni več enoprostorec, ampak SUV. FOTO: Christof Stache/AFP

Renault je sicer na IAA prikazal tudi podaljšano izvedbo svojega potniškega velikoprostorca renaulta kangooja, ki ima lahko sedem sedežev, na voljo pa bo tako na elektriko kot s klasičnimi motorji na notranje zgorevanje.

CLA kot naslednje poglavje

Mercedes je napovedal novo generacijo zanje razmeroma kompaktnih električnih modelov, koncept CLA nakazuje le enega od njih, na tej osnovi bodo pripravili še eno limuzino in dva športna terenca. Študija CLA je sicer štirivratna kupejevsko oblikovana limuzina, ki je dolga 475 cm (5 cm več od aktualnega modela CLA) in naj bi z enim napolnjenjem dosegla konkretnih 750 kilometrov. Pri njem naj bi uporabili marsikatero pogonsko in oblikovno rešitev, ki so jih lani prikazali v študiji EQXX.

Mercedes napoveduje novo generacijo električnih avtomobilov s konceptom CLA. Posebnost naj bi bila predvsem manjša poraba. FOTO: Christof Stache/AFP

Gre za novo platformo MMA (Mercedes Benz Modular Architecture), ki je predvsem namenjena električnemu pogonu, a kot je razumeti, bi na njej lahko pripravljali tudi izvedbe s klasičnim pogonom. CLA kot električni avtomobil naj bi imel porabo le 12 kWh/100 km. Koncept ima 800-voltno električno napeljavo in naj bi se bil z enosmernim tokom sposoben polniti z največjo močjo 250 kW. Za prodajo naj bi bil prvi izdelek nove generacije električnih avtomobilov znamke Mercedes pripravljen konec prihodnjega leta.

Novi in novi Kitajci

Za kitajska imena, kot MG, BYD, Nio, Xpeng, smo v Evropi že slišali. A prihajajo še novi tekmeci. Podjetje Leapmotor je eden od številnih kitajskih razstavljavcev avtomobilov v Münchnu. Po nekaterih podatkih naj bi jih bilo kar 41 odstotkov iz Azije, med njimi tudi CATL, največji in razvojno najnaprednejši proizvajalec baterij za električne avtomobile na svetu. Kitajci imajo s svojimi avtomobili v Evropi še razmeroma majhen tržni delež, po podatkih analitične družbe Inovev med električno gnanimi izdelki ustvarjajo osem odstotkov vse prodaje.

TO3 je manjši avtomobil kitajske znamke Leapmotor, na katerega bomo v Evropi žal še malo počakali. Najprej pridejo večji modeli. FOTO: Tobias Schwarz/AFP

A načrti so večji, in kot rečeno, prihajajo nova imena. Leapmotor T03 na sliki je mestni avto, ki bo s prihodom v Evropo še malo počakal, kar se utegne za evropske tekmece slišati kot olajšanje, Leapmotor naj bi v prihodnjih dveh letih v Evropo pripeljal več različnih nekoliko večjih modelov. Podjetje ima na domačem trgu komaj dvoodstotni tržni delež, kar poskuša nadomestiti drugod, pred časom je bilo objavljeno, da se menda pogovarjajo o morebitnem partnerstvu s svetovnima velikanoma Stellantisom in Volkswagnom. Sodelujejo (oziroma to nameravajo) tudi z velikimi evropskimi dobavitelji sestavnih delov, kot sta Continental in ZF.

Koncept, ki vabi poglede

Koncept, ki privablja poglede, so predstavili tudi pri Cupri. To je dark rebel, električni dvosed in izrazito športen avtomobil. Pri Cupri poudarjajo, da želijo eksperimentirati in oblikovati avtomobile brez omejitev, eden od produktov tovrstnega razmišljanja je ravno dark rebel. »Dark rebel je ultimativni izraz DNK znamke Cupra, a za zdaj brez meja. Je avtomobil z enim samim poslanstvom – da vzbudi vaša čustva,« pravi Jorge Díez, vodja oblikovanja pri Cupri. V notranjosti prevladujejo veliki digitalni zasloni in futuristični oblikovalski pristopi. Zdi se, kot da nagovarjajo voznike, ki takšno okolje poznajo iz računalniških igric, vendar je tudi vprašanje, ali ima ta spekter ljudi dovolj denarja, da si takšne avtomobile privošči v resničnem življenju.

Dark rebel je ultimativni izraz DNK znamke Cupra. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters

»Skoraj milijardo pripadnikov generacije Z zanima motošport. Toda trikrat ali štirikrat več ljudi zanima igralništvo,« je dejal Sven Schuwirth, izvršni direktor Cupre, in se retorično vprašal: »Zakaj ne bi združili obeh svetov?« Kljub temu niso razkrili nobenih glavnih podrobnosti o moči električnega motorja, zmogljivosti baterije in dosegu, a predvsem zato, ker verjetno še preučujejo, kakšna različica električnega pogona bi najbolj ustrezala tovrstnemu avtomobilu.

Napredne rešitve za kolesa

V Münchnu se tako kot pred dvema letoma predstavljajo tudi različne kolesarske znamke. Pri kolesih je elektrika oziroma električna pomoč kupce po Evropi osvojila precej hitreje kot električni avtomobili. Še posebej to velja za Nemčijo, kjer naj bi električna kolesa letos presegla 50 odstotkov prodaje vseh koles. Tako imenovani pedeleci so prisotni v vseh podkategorijah koles, predvsem pri gorskih, mestnih in kolesih za kros.

Z dodatkom motorja in baterije so električna kolesa pač precej težja od običajnih in prav zato je eden od aktualnih trendov priprava lažjih pogonov in manjših baterij. S tem se ukvarjajo in že uspevajo različna podjetja, na primer Fazua, Brose ali TQ. Seveda ni presenečenje, da je v to smer krenil tudi Bosch, ki ima pri motorjih za električna kolesa največji tržni delež. Njegov tovrstni izdelek, ki so ga sicer razkrili že na julijskem Eurobiku, se imenuje performance line SX z največjo močjo 600 vatov, motor in baterija sta lažja, oboje skupaj tehta štiri kilograme. Le upamo lahko, da bo konkurence na tem področju čim več in da se bodo cene tovrstnih koles, ki so zelo draga, čim prej obrnile navzdol.

Tudi Bosch, ki je glavni na trgu motorjev za e-kolesa, vstopa na področje lažjih pogonov. FOTO: Angelika Warmuth/Reuters,

Tu so še druge zanimive rešitve, kot je tista prav tako nemškega proizvajalca Pinion, ki je že na pomlad predstavil izdelek z oznako E1.12, pri katerem je v sredinskem delu kolesa električni motor združil z 12-stopenjskim menjalnikom, možna pa je tudi izvedenka z devetimi prestavami.