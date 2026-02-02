Dongfeng box: koliko električnega avtomobila dobite za ugodno ceno?

V prispevku preberite:

Manjših električnih avtomobilov je na cesti postopoma vse več, med njimi je precej pogost tudi kitajski predstavnik dongfeng box. Prepriča v električnem pogledu in s prostornostjo, manj v drugih stvareh, kot sta vodljivost in digitalizacija upravljanja.

Dongfeng box je kitajski avtomobil, ki ga doma prodajajo z imenom nammi. Na naš trg je prišel lani. Dolg je štiri metre, v teh merah ponuja veliko prostora, tako spredaj kot zadaj. Sprednja sedeža sta široka, načeloma udobna, a jima pri vožnji manjka stranski oprijem. Tudi prtljažnik je za navedene zunanje mere zelo solidno prostoren, nima pa zadaj prtljažne police. Je povečljiv s podrtjem zadnje kopi, ki pa se ne deli.

Za volanom je avtomobil po svoje minimalističen, saj je pred nami majcen zaslon, na katerega gledamo skozi volanski obroč. Na volanu je sicer nekaj tipk za določene funkcije, vendar za mnogo drugega uporabljamo sredinski zaslon na dotik. Grafika in sličice na zaslonu so svojevrstne, lahko vam je ta slog všeč ali ne.