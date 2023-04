Dostojen električni avtomobil za razumno ceno

Počasi, a zanesljivo si znamka MG utira pot k nam. Tokrat smo pobliže spoznali električne avtomobile, predvsem novega MG4. Ta ima soliden doseg, hkrati pa je cenovno ugoden. Torej združuje tisto, kar najbolj pogrešamo na trgu električnih avtomobilov.

Blagovna znamka MG obstaja že vse od leta 1924, rodila se je v Veliki Britaniji, toda po več menjavah lastništva je zdaj že nekaj časa v rokah kitajske državne družbe SAIC (Shanghai Automobile Industry Corporation). Tako je najbolj točen zapis, vsaj za nove avtomobile, da je MG kitajski proizvajalec, ki se vse bolj širi v Evropi, s tem pa tudi v Sloveniji.

Razmere na trgu so takšne, da bodo največ prometa naredili z avtomobili na bencinski pogon, vendar imajo z električnimi prav tako velike načrte. Tokrat smo preizkusili novega M4 electric, v prihodnje pa lahko na Slovenskem pričakujemo še električni karavan MG5 in model marvel.

Po cestah v okolici Bleda smo se sicer vozili v avtomobilih s hrvaškimi registrskimi tablicami, kar ni nobena posebnost, saj je zastopnik za slovenski trg podjetje Grand Automotive Adriatic iz Zagreba, za Evropo pa je glavna pisarna v Londonu.

Izstopa zadek z dvojnim spojlerjem in novim oblikovanjem zadnjih led luči. FOTO: Aljaž Vrabec

Podatki nič slabši od konkurence

Že po obliki je jasno, da MG4 electric posega v sektor, kjer sta do zdaj že znana volkswagen ID.3 in renault megane electric, toda z jasno razliko – ceno. Vstopna v Sloveniji je 32.900 evrov, če upoštevamo subvencijo, pa 28.400. Z boljšanjem opreme in večjo močjo motorja naraste (brez subvencije) na 37.500 in 39.500 evrov, a najboljša različica bo na voljo šele jeseni. Vsak kupec ob nakupu sicer dobi sedemletno garancijo (ali na 150.000 prevoženih kilometrov). Resda bo konkurenca rekla, da MG4 z najboljšo opremo ni več poceni, toda razlika je v tem, da ima MG v ponudbi tudi cenejšo, dostopnejšo različico.

Notranjost je preprosta. Ekran na dotik bi lahko imel večje ikone. FOTO: Aljaž Vrabec

Vstopni model ima šibkejšo litij-ionsko baterijo z 51 kWh, kar omogoča 170 konjskih moči (125 kW). Dražji različici imata baterijo s 64 kWh, ki omogoča 203 konje (150 kW) in je narejena iz kombinacije niklja, kobalta in mangana (NCM). Doseg šibkejše baterije je po tovarniških podatkih 350 kilometrov, pri močnejši 100 kilometrov več, toda izkušnje nas učijo, da bo realna poraba, še posebno v hladnih mesecih, večja. Vendar podatki niso nič slabši od konkurence.

Manjšo baterijo je možno polniti z močjo do 117 kilovatov in se bo od 10 do 80 odstotkov napolnila v 40 minutah, večjo pa lahko polnite z močjo 135 kilovatov, od 10 do 80 odstotkov bo polna v 35 minutah. Pri MG obljubljajo, da bo poraba precej manjša od 20 kWh na sto prevoženih kilometrov, a pravo oceno bomo lahko podali po daljših testnih vožnjah.

Avtomobil je dolg 4,29 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Menjalnik na lebdeči konzoli

Pri vseh različicah je pogon na zadnji par koles, največja dovoljena masa je 500 kilogramov. Prtljažnik ima v osnovi 363 litrov prostora, s podrtjem zadnjih sedežev se prostornina poveča na 1177 litrov. V potniški kabini je sedempalčni zaslon za volanom, na sredini armaturne plošče pa 10,25-palčni zaslon na dotik. Meni je pregleden, vendar ni na voljo v slovenščini, poleg tega so ikone precej majhne in jih je težko točno zadeti, zlasti med vožnjo. Samodejni menjalnik je na lebdeči konzoli, torej priročno blizu volana.

V notranjosti je nekaj preprostih plastičnih obrob, a zato ima MG4 precej privlačno zunanjost, še posebno zadek z dvojnim spojlerjem in novim oblikovanjem led luči. Vsaj na prvih, krajših vožnjah je avtomobil prepričal z voznimi lastnostmi in vodljivostjo, na sprednjih sedežih pa tudi s prostornostjo.