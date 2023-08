Drugačen od električnih tekmecev

Pri Audiju tokrat niso osvežili zgolj avtomobila, temveč tudi ime. Dodatek Q8 v imenu e-trona razkriva, da je to največji Audijev električni avtomobil, ki navduši z voznimi lastnostmi, a po modernosti notranjosti že malce zaostaja za mlajšimi tekmeci.

Z veliko pompa so pred leti v San Franciscu predstavili športnega terenca e-tron, ki ostaja Audijev paradni konj pri prehodu v elektrifikacijo. Ker so kasneje v floto dodajali vse več električnih modelov, so se odločili, da posodobijo imena in tako jasno nakažejo, za kako velik avtomobil gre.

ℹ Audi Q8 e-tron 55 quattro S line Zastopnik: Porsche Slovenija, Ljubljana Cena: 91.160 evrov (testno vozilo 117.836) Euro NCAP (2019): ***** Izpust CO 2 : 0 g/km

V dolžino meri 4,91 metra. FOTO: Aljaž Vrabec

Pri oznaki Q8 e-tron je zato jasno, da je to največji Audijev električni model. V dolžino meri 4,91 metra, spredaj ima dvodimenzionalni logotip, ime modela pa je odtisnjeno na B-stebričku. Na prvi pogled precej izstopajo žarometi, ki hkrati zagotavljajo izredno funkcionalnost in preglednost v temi.

Električni sklop sestavljata baterija z zmogljivostjo 106 kWh in motor, ki ima največjo sistemsko moč 300 kilovatov (400 konjskih moči). Od tega 25 kW doda funkcija overboost, ki lahko pomaga največ trideset sekund, obenem na zmogljivost vplivajo zunanja temperatura, stanje napolnjenosti baterije in tudi temperatura baterije.

Odzivnost volana je zelo dobra, vožnja je natančna. FOTO: Aljaž Vrabec

Z mesta do stotice pospeši v 5,6 sekunde, najhitreje se pelje pri 200 kilometrih na uro. Poraba se je gibala od 23 do 25 kilovatnih ur na sto prevoženih kilometrov, kar je več kot pri najnovejših električnih modelih enako prestižnih proizvajalcev, a bistveno manj, kot jo je imel e-tron ob prihodu na trg. Izboljšali so še polnjenje, saj je zdaj zmogljivejše; polnilna moč z izmeničnim tokom (AC) znaša 22 kW, pri hitrem polnjenju z enosmernim tokom (DC) pa 170 kW. V praksi to pomeni, da avtomobil za 10 do 80 odstotkov polno baterijo potrebuje pol ure.

Na prvi pogled precej izstopajo žarometi, ki hkrati zagotavljajo izredno funkcionalnost in preglednost v temi. FOTO: Aljaž Vrabec

Kar zadeva elektriko, lahko še pohvalimo, da ima testni primerek električno vtičnico na obeh straneh ob prednjih vratih, vendar je tudi res, da ta možnost spada med doplačljivo opremo. Manj všeč nam je, da so za pospravljanje kablov namenili prostor (v velikosti 62 litrov) pod prednjim pokrovom. Ideja je resda priročna, saj zato kabli ne jemljejo prostora v prtljažniku, toda pri odpiranju prednjega pokrova je treba odmakniti zatič, pri čemer si kaj hitro umažemo roke.

Prtljažnik ima 569 litrov prostornine. Prtljažni prostor ni kaj prida globok, toda če podrete sedeže druge vrste, se pred vami odpre prostor v velikosti 1637 litrov z ravnim dnom. Priročno je, da se sedeži podrejo zelo enostavno.

V prtljažniku je 569 litrov prostora. FOTO: Aljaž Vrabec

Udobna vožnja ostaja glavni adut avtomobila, pri tem je v pomoč serijsko zračno vzmetenje. Odzivnost volana je zelo dobra, vožnja je natančna, pri čemer vozniku med drugim pomaga nadzor stabilnosti in delitev navora, ki razporeja navor med kolesi. Zraven je sicer tudi štirikolesni pogon.

Pri oblikovanju notranjosti ni sprememb, zato se Q8 e-tron precej razlikuje od vseh najnovejših električnih modelov. Najlažje to razložimo z opisom, da e-tron deluje kot klasični vrhunski avtomobil, medtem ko so mnogi drugi novi električni modeli precej futuristični. Kaj je boljše ali slabše, pa se nato odloči vsak kupec zase.

Z mesta do stotice pospeši v 5,6 sekunde, najhitreje se pelje pri 200 kilometrih na uro. FOTO: Aljaž Vrabec

Najbolj opazni v notranjosti so sicer trije digitalni zasloni, eden za volanom in dva na sredini armaturne plošče. Audijeva posebnost je, da je treba vsako stikalo na dotik pritisniti malo močneje, saj sistem ob bežnem dotiku ne zazna ničesar. S tem so pri Audiju želeli ponuditi stikala na dotik, toda z uporabniško izkušnjo, ki jo imamo pri klasičnih stikalih. V kabini je povsem dovolj prostora za pet potnikov, a smo zadaj pogrešali USB-priključek za polnjenje elektronskih naprav.

Prav množičen ta avtomobil vsekakor ne bo. Testni model namreč stane 117 tisočakov.