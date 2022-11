E-tron z boljšo baterijo

Lahko pa postanete naš naročnik in takoj dostopate do vseh vsebin. Naročite se lahko tukaj

Ko je Audi leta 2018 predstavil svoj prvi električni SUV e-tron, je bilo okoli njega veliko besed, češ da bo ta avtomobil spremenil igro, premešal karte. Pa ni bilo ravno tako, pri nas sploh ne. Zdaj je prenovljen, z novim imenom, večjim dosegom. A to bo sodeč po ceni še vedno tržna niša za bogate kupce.

Model bo poslej nosil ime audi Q8 e-tron, pripravljen je v klasično oblikovani SUV-izvedbi ali pa z malo usločenim kupejevskim zadkom ter dodatno oznako sportback. Stilska prenova je rahla, več je popravkov, s katerimi so izboljšali aerodinamiko vozila. Predvsem pa so izboljšali električni pogon, sistem polnjenja in najbolj doseg. Baterijski sklop ima večjo energijsko gostoto, njegova zmogljivost v izvedbi z oznako 50 je 89 kWh, v močnejših različicah 55 in S pa 106 kWh. Pred prenovo je zmogljivost znašala 64 in 86 kWh. Doseg po merilnem standardu WLTP je tako od 500 do 600 kilometrov, odvisno od izvedbe.

Notranjost je nadgradnja že znanega.

Q8 e-tron ima v izvedenkah 50 in 55 dva električna motorja, spredaj in zadaj, v bolj športni izvedbi SQ8 pa ima zadaj še enega. Izvedenka 50 ima sistemsko moč 250 kW, pri različici 55 ta znaša 300, pri SQ8 pa 370 kW. Načini polnjenja so različni, najhitrejši z enosmernim tokom ima moč 170 kW.

Trdijo, da so izboljšali tudi vozno dinamiko vozila, manj naj bi se za volanom čutila njegova masa, ki je kljub dejstvu, da je baterijski sklop celo nekoliko lažji, še vedno precejšnja. Q8 e-tron seveda ni majhen avtomobil, v dolžino meri 4,9 metra in ima prostorno kabino, v zadnjem prtljažniku pa 569 litrov prostora (sportback 529 litrov) ter nekaj deset litrov še v sprednjem »frunku«.

Novega velikega e-trona bodo začeli prodajati v prvem četrtletju prihodnjega leta (izvedbo ​sportback kasneje), cena se bo v Nemčiji začela pri 74 tisoč evrih, seveda bo šla veliko višje. Koliko jih bodo prodali, je nemogoče napovedati, dosedanji model je v štirih letih po vsem svetu našel 150 tisoč kupcev, pri nas jih je v voznem parku 55.