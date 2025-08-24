Električne Evropa podpira, ZDA jih ne bo več

V nadaljevanju preberite:

Električni avtomobili so na trgu že več let, že dolgo jih države tako ali drugače podpirajo. Na različne načine, predvsem pa s subvencijami pri nakupu, ki so naša tokratna glavna tema. Subvencije so urejene različno, ne trajajo stalno, nekatere države so jih ukinile ali jih bodo kmalu, druge jih začasno opuščajo, tretje jih po ukinitvi uvajajo znova. Kolikšne so pri nas? Katera država se ukvarja s socialnim lizingom? Kje spodbujajo zamenjavo starih avtomobilov? Kje prihaja do nepravilnih trgovskih praks?