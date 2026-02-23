Električni avti cenejši, a brez goste mreže polnilnic jim grozi zastoj

Električnih avtomobilov je bilo že lani na starem kontinentu opazno več, v EU se pričakuje še večja rast. Vendar bo morala temu slediti infrastruktura, ki je trenutno v povprečju še zadovoljiva, a bodo potrebna velika vlaganja. Evropa proda in tudi že izdela več električnih vozil, toda sama bo morala izdelati več baterij zanje.

Po študiji raziskovalnega podjetja Transport & Mobility iz Leuvna v Belgiji (pripravili so jo za evropsko avtomobilsko združenje Acea) se je v članicah Evropske unije delež električnih avtomobilov v prodaji novih lani dvignil na 17 odstotkov, predlani je znašal 14 odstotkov. Osem držav, predvsem severnih, je doseglo delež, večji od 30 odstotkov. Omenimo, da je Slovenija še pod povprečjem EU, pri nas je lani ta delež znašal 11 odstotkov, je bil pa precej višji kot leto prej.

V prodaji rabljenih avtomobilov je bil novembra evropski delež električnih 7 odstotkov, za 2 odstotni točki višji kot v tem mesecu leta 2024. Pri lahkih gospodarskih vozilih je v EU napredek počasnejši, delež električnega pogona se je sicer dvignil na 11 odstotkov (s 5 odstotkov leto prej). Pri električnih kombijih je Slovenija s 3 odstotki precej slabša od povprečja.

Konec leta 2025 je bilo na evropskih trgih v ponudbi precej več električnih avtomobilov s ceno do 30 tisoč evrov, in sicer okoli 30, še leto prej dvakrat manj. Cena baterijskih celic se je lani znižala na 92 evrov na kWh, predlani je znašala 106 evrov na kWh. Zdajšnja cena je za kar 75 odstotkov nižja kot pred desetimi leti.

Kot ugotavlja T&M, je strošek energije na 100 kilometrov pri električnih avtomobilih manjši kot pri klasično gnanih, pod pogojem, da se jih polni na počasnih polnilnicah na izmenični tok. So pa izračunali, da so v nekaj več kot polovici držav tudi ob polnjenju na hitrih polnilnicah stroški električnih konkurenčni.

Delež polnilnic z enosmernim tokom, ki omogočajo hitro polnjenje, se sicer postopno povečuje, lani je v EU dosegel 19 odstotkov (predlani 17, še leto prej 14 odstotkov), Slovenija je bila za odtenek nad evropskim povprečjem. Toda prostora za napredek je še veliko. Za primerjavo, v ZDA je 28 odstotkov polnilnic hitrih, na Kitajskem pa kar 52 odstotkov.

Konec preteklega leta je skupna moč električnih polnilnic v Evropi znašala 36,1 gigavata, samo v drugem delu leta se je povečala za 12 odstotkov. Javnih polnilnih mest je bilo več kot milijon, za 18 odstotkov več kot leto prej. Rast je pohvalna, toda to je še daleč od cilja evropske komisije, da naj bi imeli leta 2030 v Evropski uniji 3,5 milijona polnilnih mest.

Po podatkih študije so konec lanskega leta sicer vse države EU izpolnjevale zahtevo iz uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva (AFIR) glede zagotavljanja javno dostopnih polnilnih postaj, po kateri je skupna ponudba države članice vsaj 1,3 kW izhodne moči za vsako registrirano električno vozilo in 0,80 kW za vsak priključni hibrid. Vendar se pričakuje, da se bo število električnih vozil na evropskih cestah v prihodnjih letih občutno povečalo. Zato so potrebna nadaljnja vlaganja v javne polnilnice po vsej Evropi, zlasti ker dve tretjini Evropejcev živita v urbanem okolju, polovica pa v večstanovanjskih stavbah.

Ob koncu še boleča točka: proizvodnja baterij za električne avtomobile v Evropi se je v lanskem zadnjem četrtletju zmanjšala, na 342 GWh (še v tretjem četrtletju je znašala 356 GWh). Največ jih izdelajo na Poljskem, v Franciji in na Madžarskem, vendar nekaterih tovarn, ki so prej delovale, ni več (Morrow na Norveškem, Blue Solutions v Franciji in seveda Northvolt na Švedskem). Po drugi strani se je potencialna zmogljivost povečala na 995 GWh, novi projekti so v Španiji, Italiji, na Slovaškem in v še nekaterih državah.

V študiji poudarjajo, da se v proizvodnji baterij porabi veliko elektrike, cene industrijske električne energije v Evropi pa ostajajo skoraj dvakrat višje kot na Kitajskem in približno 2,5-krat višje kot v Združenih državah Amerike. To je težava, ko je treba tekmovati s prevladujočimi azijskimi tekmeci, posebej tistimi iz Kitajske.