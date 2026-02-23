  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dobro jutro!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Avtomobilno

    Električni avti cenejši, a brez goste mreže polnilnic jim grozi zastoj

    Študija: Električnih vozil, tudi cenejših, bo v EU več, a jim mora slediti infrastruktura – Evropski problem je proizvodnja baterij
    Električnih avtomobilov bo vse več, toda temu mora slediti tudi število polnilnic. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Galerija
    Električnih avtomobilov bo vse več, toda temu mora slediti tudi število polnilnic. FOTO: Phil Noble/Reuters
    Gašper Boncelj
    23. 2. 2026 | 05:00
    4:51
    A+A-

    Električnih avtomobilov je bilo že lani na starem kontinentu opazno več, v EU se pričakuje še večja rast. Vendar bo morala temu slediti infrastruktura, ki je trenutno v povprečju še zadovoljiva, a bodo potrebna velika vlaganja. Evropa proda in tudi že izdela več električnih vozil, toda sama bo morala izdelati več baterij zanje.

    Po študiji raziskovalnega podjetja Transport & Mobility iz Leuvna v Belgiji (pripravili so jo za evropsko avtomobilsko združenje Acea) se je v članicah Evropske unije delež električnih avtomobilov v prodaji novih lani dvignil na 17 odstotkov, predlani je znašal 14 odstotkov. Osem držav, predvsem severnih, je doseglo delež, večji od 30 odstotkov. Omenimo, da je Slovenija še pod povprečjem EU, pri nas je lani ta delež znašal 11 odstotkov, je bil pa precej višji kot leto prej.

    V prodaji rabljenih avtomobilov je bil novembra evropski delež električnih 7 odstotkov, za 2 odstotni točki višji kot v tem mesecu leta 2024. Pri lahkih gospodarskih vozilih je v EU napredek počasnejši, delež električnega pogona se je sicer dvignil na 11 odstotkov (s 5 odstotkov leto prej). Pri električnih kombijih je Slovenija s 3 odstotki precej slabša od povprečja.

    Konec leta 2025 je bilo na evropskih trgih v ponudbi precej več električnih avtomobilov s ceno do 30 tisoč evrov, in sicer okoli 30, še leto prej dvakrat manj. Cena baterijskih celic se je lani znižala na 92 evrov na kWh, predlani je znašala 106 evrov na kWh. Zdajšnja cena je za kar 75 odstotkov nižja kot pred desetimi leti.

    Kot ugotavlja T&M, je strošek energije na 100 kilometrov pri električnih avtomobilih manjši kot pri klasično gnanih, pod pogojem, da se jih polni na počasnih polnilnicah na izmenični tok. So pa izračunali, da so v nekaj več kot polovici držav tudi ob polnjenju na hitrih polnilnicah stroški električnih konkurenčni.

    Delež polnilnic z enosmernim tokom, ki omogočajo hitro polnjenje, se sicer postopno povečuje, lani je v EU dosegel 19 odstotkov (predlani 17, še leto prej 14 odstotkov), Slovenija je bila za odtenek nad evropskim povprečjem. Toda prostora za napredek je še veliko. Za primerjavo, v ZDA je 28 odstotkov polnilnic hitrih, na Kitajskem pa kar 52 odstotkov.

    Konec preteklega leta je skupna moč električnih polnilnic v Evropi znašala 36,1 gigavata, samo v drugem delu leta se je povečala za 12 odstotkov. Javnih polnilnih mest je bilo več kot milijon, za 18 odstotkov več kot leto prej. Rast je pohvalna, toda to je še daleč od cilja evropske komisije, da naj bi imeli leta 2030 v Evropski uniji 3,5 milijona polnilnih mest.

    Po podatkih študije so konec lanskega leta sicer vse države EU izpolnjevale zahtevo iz uredbe o infrastrukturi za alternativna goriva (AFIR) glede zagotavljanja javno dostopnih polnilnih postaj, po kateri je skupna ponudba države članice vsaj 1,3 kW izhodne moči za vsako registrirano električno vozilo in 0,80 kW za vsak priključni hibrid. Vendar se pričakuje, da se bo število električnih vozil na evropskih cestah v prihodnjih letih občutno povečalo. Zato so potrebna nadaljnja vlaganja v javne polnilnice po vsej Evropi, zlasti ker dve tretjini Evropejcev živita v urbanem okolju, polovica pa v večstanovanjskih stavbah.

    Ob koncu še boleča točka: proizvodnja baterij za električne avtomobile v Evropi se je v lanskem zadnjem četrtletju zmanjšala, na 342 GWh (še v tretjem četrtletju je znašala 356 GWh). Največ jih izdelajo na Poljskem, v Franciji in na Madžarskem, vendar nekaterih tovarn, ki so prej delovale, ni več (Morrow na Norveškem, Blue Solutions v Franciji in seveda Northvolt na Švedskem). Po drugi strani se je potencialna zmogljivost povečala na 995 GWh, novi projekti so v Španiji, Italiji, na Slovaškem in v še nekaterih državah.

    V študiji poudarjajo, da se v proizvodnji baterij porabi veliko elektrike, cene industrijske električne energije v Evropi pa ostajajo skoraj dvakrat višje kot na Kitajskem in približno 2,5-krat višje kot v Združenih državah Amerike. To je težava, ko je treba tekmovati s prevladujočimi azijskimi tekmeci, posebej tistimi iz Kitajske.

    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Erik Brecelj: Največ dobijo tisti, ki najmanj delajo in najbolj kričijo

    »Plenili so po gospodarstvu, plenili so po bankah, zdaj pa je ostalo samo še zdravstvo in napad nanj je silovit,« pravi kirurg Erik Brecelj.
    Agata Rakovec Kurent 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Najbolje plačani olimpijci

    Kdo je najbolje plačana olimpijka na letošnjih igrah?

    Eileen Gu, najbolje plačana športnica letošnjih olimpijskih iger, je lani zaslužila 23 milijonov dolarjev.
    Lucijan Zalokar 22. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Luka Dončić prižgal zeleno luč, LA Lakers po 30 letih orjejo ledino

    Že 30 let ni nihče v ligi NBA ponovil dosežka, ki je uspel Los Angeles Lakers. Dončić, James in Reaves naposled brez zdravstvenih težav, danes derbi.
    Nejc Grilc 22. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Predvolilno soočenje na RTV Slovenija

    Lažna normalnost na TV: kaj je razkrila odsotnost SDS in NSi? (VIDEO)

    Uvodno predvolilno soočenje predsednikov parlamentarnih strank brez Janeza Janše in NSi je prineslo medel uvod v kampanjo in ustvarilo vtis lažne normalnosti.
    Uroš Esih 20. 2. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Ogromno kupcev za nove projekte, povpraševanje že presega ponudbo

    Novih nepremičnin v središču Ljubljane ali pa tik ob gozdu in hkrati skoraj v mestu v prestolnici primanjkuje. Povpraševanje že dalj časa presega ponudbo.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Skrivnosti popolne rižote, kot jo obvladajo Italijani

    Najboljša rižota se gradi počasi: z nežnim praženjem, zajemalko vroče osnove in potrpežljivim mešanjem, ki iz riža izvabi pravo kremnost.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sodobni pristopi pri zdravljenju poškodb sprednje križne vezi

    Poškodba sprednje križne vezi sodi med najpogostejše poškodbe kolenskih vezi. Ortoped razloži mehanizem poškodbe in sodobne načine zdravljenja.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 08:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Kulinarika
    RECEPT

    Ne boste verjeli: tako boste izboljšali okus čuftov

    Kaj bi dodali v domačo omako za mesne kroglice, da bi pričarali jed, ki bi bila še bolj polnega okusa? Sestavina vas zna presenetiti.
    Promo Delo 19. 2. 2026 | 15:37
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več

    Več iz teme

    električni avtomobilie-mobilnostpolnilna infrastrukturaEvropaceneelektrična vozilaSlovenija

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Mnenja  |  Gostujoče pero
    Gostujoče pero

    Kako rešiti enega največjih izzivov zdravstva?

    Prava mešanica motivacije in financ je nujna, hkrati pa moramo vsaj delno spremeniti sistem.
    23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Prehranska varnost:

    VIDEO: Država bo vlagala v prehranske verige

    Ministrica za kmetijstvo Mateja Čalušić v podkastu o prehranski varnosti.
    Nejc Gole 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Urban Future

    Napake največ naučijo pri urejanju mest, dobre prakse bolj malo

    Konferenca, ki temelji na razpravah o spodrsljajih v upravljanju mest, konec marca prihaja v Ljubljano.
    Borut Tavčar 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avti cenejši, a brez goste mreže polnilnic jim grozi zastoj

    Študija: Električnih vozil, tudi cenejših, bo v EU več, a jim mora slediti infrastruktura – Evropski problem je proizvodnja baterij
    Gašper Boncelj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Volitve 2026

    (SATIRA) Janez in problem volilne dvogrbe kamele

    Sestava Logarjeva koalicije je težja od problema prevoza koze, zeljnate glave in volka s čolnom čez reko.
    Boris Šuligoj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Okolje
    Urban Future

    Napake največ naučijo pri urejanju mest, dobre prakse bolj malo

    Konferenca, ki temelji na razpravah o spodrsljajih v upravljanju mest, konec marca prihaja v Ljubljano.
    Borut Tavčar 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Električni avti cenejši, a brez goste mreže polnilnic jim grozi zastoj

    Študija: Električnih vozil, tudi cenejših, bo v EU več, a jim mora slediti infrastruktura – Evropski problem je proizvodnja baterij
    Gašper Boncelj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Volitve 2026

    (SATIRA) Janez in problem volilne dvogrbe kamele

    Sestava Logarjeva koalicije je težja od problema prevoza koze, zeljnate glave in volka s čolnom čez reko.
    Boris Šuligoj 23. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kako do nepozabne vstopnice za Planico?

    Zamujena priložnost vas lahko stane več, kot si mislite – kredit za vaš projekt je lahko na računu že v 48 urah. Brez zapletov. Brez čakanja.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 13:59
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako operacija dioptrije spremeni življenje

    Operacija dioptrije ne prinaša le ostrega vida brez očal ali leč, temveč dolgoročno izboljša kakovost vsakdanjega življenja, občutek svobode in udobja.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Metoda, ki bolečine v hrbtenici rešuje pri vzroku

    Težave s hrbtenico sodijo med najpogostejše razloge za obisk zdravnika. Bolečino boste odpravili, če boste razumeli, kaj jo povzroča in kako to odpraviti.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 10:31
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Bodite med prvimi

    V poslovnem svetu informacije potujejo hitro, zato se pogosto sprašujemo, katera tehnologija je dejansko naložba in ne le strošek.
    Promo Delo 1. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Omoda 5 SHS-H, hibridni SUV z dosegom do 1000 km

    Hibridni SUV z dosegom do 1000 km, 44,5-odstotno toplotno učinkovitostjo in električno uglajenostjo – za mesto in odprto cesto.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    TUJI TRGI

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Dual-use tehnologije – rešitve z dvojno, civilno in obrambno-varnostno rabo – se v Evropi vse hitreje uveljavljajo kot ena ključnih razvojnih usmeritev.
    Promo Delo 18. 2. 2026 | 11:36
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Pred prvo kavo na terasi

    Na kaj je dobro biti pozoren, da bo zunanje pohištvo zdržalo vreme in ostalo udobno skozi vso sezono.
    Promo Delo 20. 2. 2026 | 10:07
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo