Električni avto, ki mu ni bilo usojeno živeti

Sicer ne gre za najbolj natančen datum 30. obletnice, bilo je namreč že v začetku leta 1996, ko je takrat največje ameriško in svetovno avtomobilsko podjetje General Motors predstavilo električni avtomobil z imenom GM EV1. Imel je razmeroma kratko, a zanimivo zgodbo. V Ameriki so še navdušenci, ki jo oživljajo.

General Motors je avtomobil pripravil zato, ker je zvezna država Kalifornija zaradi onesnaženja zraka, ki je bilo precej večje kot drugod v ZDA, zahtevala, da bodo morali največji avtomobilski proizvajalci v prihodnosti vsaj 2 odstotka prodaje ustvariti z električnimi avtomobili.

Za podjetje, ki je imelo v zgodovini pod svojim dežnikom množico znamk, to ni bil prvi izdelek s tovrstnim pogonom. V dvajsetih letih 20. stoletja, ko so bili električni avtomobili kar pogosti, je GM izdeloval električne tovornjake. Potem je za dolgo zavladal bencin.

GM EV1 morda ni bil lep, a je bil s svojo pojavo nezgrešljiv. Žal je trajal kratek čas. FOTO: Hal Garb/AFP

Občasno se je tudi ameriška avtomobilska industrija ukvarjala še s čim drugim, posebej če se je bala za prihodnost posla, na primer med naftno krizo, ali pa je bila pod pritiskom, kakršen je omenjen zgoraj. Sredi devetdesetih let prejšnjega stoletja so pripravili koncept impact, ki je nekaj kasneje postal serijski GM EV1.

Le na lizing

GM EV1 so predstavili leta 1996 in ga v prodajo uvedli leto kasneje. Pravzaprav so ga dajali na lizing za 500 dolarjev na mesec, najprej v Kaliforniji, Arizoni in Georgii, potem še drugje v ZDA.

Avtomobil, dolg 4,3 metra, je bil dvosedežnik s karoserijo v obliki solze, spredaj je imel nekoliko večji kolotek kot zadaj, blatnika zadnjih koles sta ju do polovice pokrivala. Imel je lahko gradnjo in tudi posebna lahka platišča in pnevmatike z malo upora. Z mesta do 100 kilometrov na uro je lepo pospešil v devetih sekundah in dosegel največjo hitrost 130 kilometrov na uro. Najprej je imel še svinčevo, kasneje nikljevo baterijo, s slednjo je bil doseg tja do 160 kilometrov. Polnil se je le počasi na šuko vtičnici, obstajal pa naj bi tudi neki način brezstičnega polnjenja.

Morali so jih vrniti

Kalifornija je pod pritiski naftnega in avtomobilskega lobija svojo zahtevo čez čas umaknila, GM pa je kot zatrjevano nedonosen projekt EV1 opustil, to je bilo že leta 1999. Natanko 1117 primerkov so izdelali, a bolj kot konec proizvodnje je uporabnike razburilo, da so morali kljub prošnjam, da bodo sami skrbeli zanje, avtomobile v naslednjih letih vrniti. Skoraj vse so nato uničili. Po vseh teh dogodkih je režiser Chris Paine posnel film Kdo je ubil električni avto?.

Ko so primerki EV1 žalostno končali, sta približno takrat, leta 2003, Martin Eberhard in Marc Tarpenning ustanovila podjetje Tesla Motors, nato se je pridružil še Elon Musk. Leta 2017 je Musk v enem od čivkov zapisal: »Ker so velika avtomobilska podjetja ukinjala programe električnih vozil, je bila edina možnost ustanovitev podjetja za električna vozila, čeprav je bilo skoraj gotovo, da bo propadlo.« No, Tesla je preživela.

Posledice za ugled

Odločitev, da so GM EV1 opustili, je precej kasneje, ko ni bil več na funkciji, javno obžaloval nekoč prvi mož podjetja Rick Wagoner, z besedami, da to ni vplivalo na njihovo poslovanje, ampak zelo slabo predvsem na ugled.

Kot rečeno, so bili skoraj vsi avtomobili uničeni, nekaj jih je danes razstavljenih v muzejih, kakega ima seveda v svoji zbirki GM. Nedavno se je našel še eden na nekem zasebnem parkirišču, prodali so ga na dražbi, skupina z imenom Questionable Garage pa ga zdaj obnavlja. Tudi s pomočjo GM.

GM ima danes na trgu množico električnih modelov, a ni vodilni električni proizvajalec v ZDA, to je seveda Tesla, ki ustvari skoraj polovico električne prodaje, GM manj kot desetino. Vendar je treba dodati, da Amerika še vedno ni ravno dežela električnih avtomobilov, tržni delež teh je bil lani komaj 8 odstotkov. Vprašanje je, ali bo pri njih elektrika kdaj glavna.