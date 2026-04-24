Električni avtomobili: junija nove subvencije, večja spodbuda za najcenejše

Prodaja električnih avtomobilov se tudi pri nas letos močno krepi, zanje so zelo pomembne tudi subvencije države, ki so bile doslej zagotovljen do konca junija, zdaj pa se obeta nov razpis in še večja podpora najcenejšim električnim avtom.

Kot so objavili na spletni strani ministrstva za okolje, podnebje in energije se zanimanje za nakup e-vozil hitro narašča, kar je dober znak v smeri zniževanja emisij v prometu in pot k večji neodvisnosti od fosilnih goriv, še zlasti sedaj, ko so mednarodne razmere ter razmere na energetskih trgih nestabilne in nepredvidljive.

V tem času želijo prehod na elektrifikacijo podpreti tudi s subvencijami. Zato so pripravili predlog za dodatno zvišanje sredstev na obstoječih pozivih, vir katerih ostaja načrt za okrevanje in odpornost. Javna poziva tako za fizične kot podjetja, bosta predvidoma dopolnjena že v prvi polovici meseca maja, pri tem višina subvencij in pogoji za upravičence ostajajo enaki.

Po porabi sredstev iz načrta za okrevanje in odpornost pa je predvidena objava novega javnega poziva iz sredstev podnebnega sklada, in sicer predvidoma junija 2026. Nov javni razpis bo omogočil pridobitev nepovratne finančne spodbude za nakup e-vozila tudi v prihodnje. Predvidena višina sredstev iz Podnebnega sklada bo skupaj 33 milijonov evrov. Subvencije za nakup e-vozil bo mogoče dobiti tako za nakup novih kot tudi rabljenih e-vozil.

Z novim javnim pozivom (objavljenim predvidoma junija 2026) bodo uvedene tudi določene spremembe za fizične osebe. Ker želijo povečati dostopnost e-vozil širšemu krogu prebivalcev, se predvideva uvedba novega cenovnega razreda osebnih vozil do skupne vrednosti 25.000 evrov, subvencija pa bo v tem primeru znašala do 7.800 evrov na vozilo. V prvih treh mesecih objave javnega poziva bo veljalo prehodno obdobje za ukinitev subvencij za fizične osebe za vozila skupne vrednosti nad 45.000 evrov. Subvencije za vozila skupne vrednosti nad 45.000 evrov bodo ukinjene predvidoma septembra 2026.

Večje spremembe pogojev za pravne osebe oziroma osebe, ki izvajajo gospodarsko dejavnost v novem javnem pozivu iz Podnebnega sklada trenutno niso predvidene. Če torej razumemo prav, bodo za pravne osebe glede subvencij veljala dosedanja pravila, ki so bila enaka kot za fizične osebe; najvišja subvencija je bil doslej 7200 evrov, pogoj za takšen znesek je bil, da avtomobil ni dražji od 35.000 evrov; doslej so se subvencionirala vozila do cene največ 65.000 evrov, konkretno je za avtomobil po ceni od 45.000 do 65000 subvencija znašala 4500 evrov.

O vseh spremembah bodo vlagatelje sproti obveščali na spletnih straneh Borzena in Ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Naj povemo, da je bilo letos v prvih treh mesecih v Sloveniji na novo registriranih skoraj 2300 električnih avtomobilov, kar je bilo za 78 odstotkov več kot v prvem lanskem četrtletju tržni delež se je z 11 dvignil na 14 odstotkov. V Sloveniji je ponudba električnih avtomobilov zdaj že velika in se še povečuje, pogleda na seznam registracij kaže že več kot 100 različnih modelov.