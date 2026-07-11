Električni avtomobili v Sloveniji v rekordnem vzponu

Prodaja avtomobilov v Sloveniji letos dosega zelo solidne številke. Znotraj teh je opaznih nekaj pomembnih premikov, med drugim izrazita rast prodaje električnih avtomobilov, močna krepitev znamke Tesla, pa seveda fenomen kitajskih znamk, ki jih je iz meseca v mesec več. Po uradnih podatkih analitične družbe Ardi, ki jih pripravlja za sekcijo za osebna motorna vozila, je bil junij prodajno najuspešnejši letošnji mesec (6700 enot), v prvih šestih mesecih pa je bilo 35 tisoč na novo registriranih avtomobilov, 17 odstotkov več kot v enakem lanskem obdobju. V uradnih številkah je kar nekaj enodnevnih registracij, zaradi katerih je uradna statistika le ocena dejanske prodaje, ki je realno nekaj nižja, a vseeno. Po uradnih številkah med prodajno vodilnimi znamkami ostaja na vrhu Volkswagen (15 ...