    Avtomobilno

    Električni jaguar in 1000 »konjev« po ledu

    Jaguarjev novi začetek z velikim električnim gran turismom.
    Jaguarjev novi električni začetek naj bi se zgodil še letos. FOTO: Jaguar
    Galerija
    Jaguarjev novi električni začetek naj bi se zgodil še letos. FOTO: Jaguar
    Gašper Boncelj
    10. 2. 2026 | 05:00
    3:25
    A+A-

    Jaguar je ena od britanskih znamk z najbolj slavno zgodovino, a je imela v sodobnih časih pogosto več težav kot uspehov. Po trenutnem popolnem premoru, ko ne prodajajo nobenega modela, se pripravljajo na nov, električni začetek. Kdo si sicer misli, da novi jaguar ne bo le električen, vendar pri znamki to ostro zanikajo.

    Model novega začetka ima še naprej neuradno konceptno oznako jaguar type 00, nadaljujejo se priprave za letošnjo uvedbo na trg, čeprav še brez uradnega podatka, kdaj natančno se bo ta res zgodila. Britanski proizvajalec je objavil nove slike prototipov, ki so v fazi razvojnega testiranja v arktičnem krogu pri temperaturah več kot 30 stopinj pod ničlo. Tam jih imajo nekaj deset, vsega skupaj je prototipnih primerkov 150, ki jih preizkušajo v najrazličnejših podnebnih razmerah.

    Gre za nekakšno superzmogljivo električno limuzino, štirivratni gran turismo. Novinec je dolg 5,2 in visok 1,4 metra, torej precej nizek. Medosna razdalja znaša 3,2 metra. Če je avtomobil nizek, pa so kolesa velika, s premerom kar 23 palcev. Pripravljen je na novi konstrukcijski osnovi. Ima tri električne motorje, enega spredaj, dva zadaj, s skupno močjo 1000 konjev (735 kW), štirikolesni pogon, tudi krmiljenje vseh koles, samodejno prilagodljivo zračno vzmetenje in še kaj. Uradnih podatkov o bateriji še ni, nekateri mediji predvidevajo, da bo to baterijski sklop, kot ga ima električni range rover (zmogljivost 118 kWh).

    Jaguarjev električni gran turismo bo tekmoval z modeli, kot je porsche taycan. FOTO: Jaguar
    Jaguarjev električni gran turismo bo tekmoval z modeli, kot je porsche taycan. FOTO: Jaguar
    O tem še ne govorijo, a verjetno bo moral imeti avtomobil sposobnost zelo hitrega polnjenja. FOTO: Jaguar
    O tem še ne govorijo, a verjetno bo moral imeti avtomobil sposobnost zelo hitrega polnjenja. FOTO: Jaguar
    Novi jaguar, ki naj bi bil neke vrste tekmec porscheja taycana, naj bi stal okoli 140 tisoč evrov. Zanimivo je, da to ni prvi električni model te znamke. Leta 2018 so predstavili povsem električnega jaguarja i-pace, ki je doživel precej uvodnih pohval, postal evropski avto leta, a mu ni uspelo. Morda je bil prezgodaj na trgu, bile so tudi težave z okvarami, že pred časom so ga opustili.

    Pravzaprav so lani prenehali s celotno prodajo, tudi drugih modelov, in napovedali nov začetek. Strategijo so najavili z novim logotipom in sporočilom, polnim barvnih slik, kar je spominjalo na modne znamke. Bodoči avto so na primer napovedali s konceptom v živo rožnati in modri barvi. Mnogi so ob tem zmajevali z glavo.

    A barva je nepomembna, obliko so pač nakazali dokaj verno, zatrdili so, da bo jaguar le električen. Model, o preizkušanju katerega pišemo, to potrjuje, vendar se pojavljajo namigi, denimo v londonskem Timesu, da bi britanska znamka, ki je skupaj z Land Roverjem že vrsto let v lasti indijske skupine Tata, lahko pripravila tudi kak hibridni pogon. Pri Jaguarju so to doslej ostro zanikali.

    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Veličastni zaključek epske družinske sage

    Leïla Slimani se z novim romanom, S seboj bom odnesla ogenj, poslavlja od trilogije Dežela drugih.
    10. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Dan varne rabe interneta

    Starejši so pogosto žrtve izsiljevanja, mladi pa vplivnikov

    Kljub vse večji iznajdljivosti spletnih goljufov pa spletno nakupovanje ostaja stabilno in razširjeno.
    Andreja Žibret 10. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Okolje
    Nevihte s strelami

    Nevihte postajajo intenzivnejše, kar kažejo tudi strele med oblaki

    Zavarovalničarji opozarjajo, da se na leto razvije deset hujših neurij s strelami, merilci strel pa pravijo, da se nevihte podaljšujejo in postajajo močnejše.
    Borut Tavčar 10. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Hrgota odgovoril na vprašanje, ali so se ušteli s poznim prihodom

    Glavni trener slovenske reprezentance po ne ravno blestečem nastopu svojih varovancev na srednji skakalnici na OI v Predazzu ni bil (pretirano) razočaran.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Karikatura
    Karikatura

    Prevozi sem ter tja

    Država namerava mrežo javnega prometa razširiti z obliko prevoza, ki se je izkazala pri gibalno oviranih.
    Marko Kočevar 10. 2. 2026 | 05:55
    Preberite več
