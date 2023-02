Električni lani v Evropi rekordno

V nadaljevanju preberite:

Ko je govor o uveljavljanju električnih avtomobilov, lahko rečemo, da se njihovo evropsko prodajno povprečje solidno dviguje. A znotraj tega skupnega deleža so še vedno razlike. Slovenija je na primer še vedno precej niže, rezultat dvigajo države severnejšega dela Evrope. Lani so bili v EU precej uspešni hibridi, manj bencinski in dizelski avtomobili, ki pa imajo skupaj še zmeraj več kot polovico trga. Pri nas je ta delež še bistveno večji. V katerih državah so električni najbolj rasli, kje najmanj? Kaj se obeta v letošnjem letu? Kako bo s cenami?