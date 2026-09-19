Električni mercedes, ki upraviči sloves

Evropski paradni konji se s prvimi električnimi avtomobili niso najbolje odrezali. Razlogov je bilo več, med njimi oblikovni, toda mercedes-benz GLC EV je odgovor, ki jasno kaže, da se stvari spreminjajo. To je električni avtomobil, ki navduši z obliko in tehničnimi lastnostmi. Morda je ta mercedes dobil celo pohvalo kot še noben drug električni avtomobil iz Evrope do zdaj. V času testnih voženj ga je videla skupina Kitajcev, ki živijo in delajo v Sloveniji, in dva med njima sta brez zadržkov dejala: »Kako lep avtomobil.« Kitajski ljubitelji avtomobilov namreč pri električnih modelih raje zaupajo domačim proizvajalcem, toda očitno na trg prihajajo evropski primerki, ki vzbujajo njihovo pozornost. In nikakor niso bili edini. Električni GLC vseskozi privablja poglede, ker je zajeten in ...