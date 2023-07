Električni mišek

Avtomobilski proizvajalci, ki niso od včeraj, se vsaj občasno radi vračajo v svojo zgodovino. Včasih pripravijo kakšen avtomobil, ki je nekoč že vozil, čisto na novo, kot nekakšno retro klasiko. Drugič si iz svoje zakladnice sposodijo predvsem ime in ga nadenejo nekoliko drugačnemu izdelku, ki pa naj vsaj z nekaterimi lastnostmi spominja na tisto, kar je nekoč pomenil model s takšnim imenom. Takšen je tudi fiat topolino, ki v novi izdaji ni več avtomobil, ampak električni štirikolesnik, poskuša pa italijanski znamki vrniti sloves proizvajalca, ki zna oblikovati všečna majhna vozila.

A najprej malce v zgodovino. Prvi topolino, mišek, je bil pripravljen še pred drugo svetovno vojno, leta 1936. Zanj je bil zaslužen inženir in oblikovalec Dante Giacosa, ki so mu v Fiatu naročili izdelavo gospodarnega dvosedežnega avtomobila. Giacosa je motor pomaknil nad prednjo premo, hladilnik pa postavil za motor. Topolino, ki je imel uradno ime fiat 500, ni bil cenen avtomobil, saj je bil zgrajen klasično, na šasiji, poganjal ga je tekočinsko hlajen štirivaljnik in izdelava je bila kakovostna. Dosegel je velik uspeh, posebno po letu 1948, ko so vgradili močnejši motor z visečimi ventili. V več različicah so ga izdelovali do leta 1955, skupaj pol milijona primerkov. Potem je Giacosa pripravljal druge modele, večje od topolina.

Prvi topolino, mišek, je bil pripravljen še pred drugo svetovno vojno, leta 1936. FOTO: Fiat

Fiat je bil dolga leta znan in uspešen z majhnimi avtomobili, a se je temu v zadnjih dveh desetletjih nekako izneveril. Neverjetno je bilo, ko so nehali proizvajati model punto, čeprav je bil nekoč najbolje prodajan avtomobil v Evropi, kot je takrat govoril nekdanji šef Sergio Marchionne, se takšnih avtomobilov ne splača izdelovati. No, ohranil je vsaj pando, ki se kljub visoki starosti še kar dobro prodaja in bo enkrat dobila naslednika. V zadnjih letih se je razmišljanje v podjetju le nekoliko obrnilo. Fiat je danes del velike skupine Stellantis in se želi po besedah direktorja Françoisa Oliverja vrniti k svojemu bistvu, torej k majhnim izdelkom. Nedavno so predstavili dve električni novosti, fiat 600e in fiat topolino. Prvi je mali električni križanec, tokratni topolino pa električni štirikolesnik, torej sploh ni avtomobil. Predstavili so ju v Lingottu, v Torinu, kjer je danes upravno središče Fiata, nekoč pa je bila to tudi legendarna tovarna, ki je imela na strehi testno stezo. No, zdaj prostor tam zgoraj poskušajo čim bolj zazeleniti.

Notranjost so poskušali narediti prikupno. Ponujali bodo tudi različne dodatke. FOTO: Fiat

Topolino je tako kot predhodnik majhno vozilce, v dolžino ga je za vsega skupaj 2,4 metra, zelo je seveda okreten. Pripravljen je na enaki tehnični osnovi kot citroën ami in opel rocks-e. Električni dvosedežni štirikolesnik ima motor spredaj, ta zmore moč 6 kW in doseže največjo hitrost 45 km/h, doseg z enim napolnjenjem majhne litij-ionske baterije je do 75 km. Na domači vtičnici šuko se bo baterija napolnila v štirih urah.

Poletna izvedba

V Italiji bo na prodaj novembra, stal bo slabih deset tisočakov. Verjetno z malo zamika pride tudi k nam. Za zdaj bo na voljo le v zeleni barvi, ki ji pravijo verde vita. Italijani so prepričani, da so sicer tehnično skoraj identičnemu izdelku, kot ga imata Citroën in Opel, z nekaterimi drugačnimi zunanjimi dotiki, posebej z majhnim okroglim žarometom, dodali ustrezen šarm, kar se sicer od njih pričakuje. François Olivier je na predstavitvi dejal, da so si morali kar veliko upati, da so znova uporabili ime topolino, ki ima v Fiatovi zgodovini tako posebno mesto, a da ga potem, ko so objavili prve fotografije, le ni nihče obmetaval s paradižniki …

Medtem ko so sorodnika amija pripravili v osebni in dostavni izvedbi, je topolino pripravljen v klasični celoletni ali »poletni« različici. Prva ima dvoje vrat, pri drugi, ki ji pravijo dolcevita, pa se da vrata odstraniti, na predstavitvi je imelo vozilo tam zataknjeno debelo vrv. Ob zložljivi platneni strehi bodo ponujali še dodatke, kot so ventilator za hlajenje, termovka, zvočnik​ bluetooth, dizajnerska potovalna torba za kovinski prtljažnik na zadku ... Pričakujejo, da bo topolino uspešen v mestih, kot sta Rim ali Neapelj, recimo, da si izvedbo dolcevita predstavljamo, ko vozi po Portorožu.

Izvedenka dolcevita nima vrat. Zamišljamo si jo poleti v kakem obmorskem mestu. FOTO: Fiat

Štirikolesnikom sicer pri nas rečejo tudi mopedavti, lahko jih vozijo že 15-letniki z opravljenim izpitom za kolo z motorjem AM. Zanimivi so bili vselej tudi za tiste, ki vozniškega izpita nimajo več. Z njimi se pač ne sme na hitro cesto in avtocesto. Seveda se lahko vprašamo, kolikšna je lahko množičnost takšnega izdelka, prvi topolino je pač lahko peljal hitreje, tja do 85 km/h, kar je bilo za tiste čase kar veliko. Pri Stellantisu vsekakor menijo, da ima novodobnež prihodnost, tako kot oba sorodnika ga bodo izdelovali v Maroku, skupna zmogljivost je za zdaj 60 tisoč vozilc na leto.

Tekmeci danes in jutri

Tovrstnih izdelkov je sicer v Evropi še kar nekaj. Štirikolesniki imajo nekako že dolgo domovinsko pravico v Franciji, zelo dobro znana in prisotna tudi v Sloveniji je prav za tovrstne izdelke povsem specializirana francoska znamka Aixam, poleg bencinskega tudi z električnim pogonom. Dobro se spomnimo Renaultovega twizyja, ki ga v Sloveniji ne prodajajo več, v ponudbi te francoske znamke naj bi ga sicer prihodnje leto zamenjal posodobljeni izdelek mobilize duo. Pojavljajo se tudi popolnoma nova imena, v Veliki Britaniji na primer ark zero, ki je še krajši, a precej višji kot topolino ali ami, cena pa v podobnem rangu. Potem je tu še nizozemski squad mobility SEV, ki ima streho s sončnimi celicami in izmenljive baterije. V nekaterih bogatejših zahodnoevropskih državah se po dolgih pripravah zdaj že prodaja microlino, sodobna v Švici zasnovana električna izvedba nekdanje BMW isette. Ta lahko vozi hitreje (do 90 km/h), ima prepoznavna velika sprednja vrata, pa tudi prepoznavno ceno – 18 tisoč evrov. Nič ne kaže, da bi ga začeli prodajati v Sloveniji.