Volkswagen z modelom ID. cross širi ponudbo električnih avtomobilov v priljubljeni razred športnih terencev kompaktnih mer. Novinec je, kot pove že ime, električna dopolnitev klasično gnanega in tržno uspešnega modela t-cross. Kot pravijo predstavniki znamke, so v ID. crossu združili značilnosti, zaradi katerih so njihovi avtomobili že desetletja uspešni: prostornost, uporabnost, udobje in intuitivno upravljanje.

Novi volkswagen je podobno kot koncernski bratranec škoda epiq dolg 4,15 metra, medosna razdalja meri 2,6 metra, kar pripomore k prostornosti potniške kabine. Prtljažnik ima 475 litrov prostornine, s podrtimi zadnjimi sedeži se ta poveča na 1345 litrov. Pod sprednjim pokrovom je še 25-litrski prostor, primeren za shranjevanje polnilnih kablov. Novinca znamke iz Wolfsburga sicer tako kot škodo epiq izdelujejo v Pamploni v Španiji.

ID. cross bo na voljo s štirimi pogonskimi sklopi, ki bodo razvili 85, 99, 155 ali 166 kW. Šibkejši različici uporabljata baterijo z neto kapaciteto 37 kWh, močnejši pa tisto z zmogljivostjo 52 kWh. Vse izvedbe imajo sprednji pogon. Največji doseg po ciklu WLTP je do 429 kilometrov, odvisno od različice in opreme. Polnjenje z izmeničnim tokom je mogoče z močjo do 11 kW, na hitrih polnilnicah pa z močjo do 88 oziroma 105 kW. Polnjenje baterije od 10 do 80 odstotkov traja okoli 24 minut. Za učinkovitejše ogrevanje kabine v hladnejšem delu leta je na voljo tudi toplotna črpalka, ki je del dodatne opreme.

V notranjosti je tudi nekaj nostalgije, na primer števci v slogu nekdanjega golfa. FOTO: Blaž Kondža

Tipk in stikal je veliko več kot v prvih e-modelih znamke. FOTO: Blaž Kondža

Kupci bodo lahko izbirali med štirimi ravnmi opreme, trend, life, style in R-line. Trend je praviloma opremljen z najšibkejšim elektromotorjem in malo baterijo, najmočnejši pogonski sklop pa je rezerviran za športni R-line, katerega zunanje poteze se razlikujejo od drugih treh opremskih paketov. Dodajmo, da je že vstopni trend solidno opremljen, saj ima med drugim brezžično povezavo s pametnimi telefoni, večfunkcijski volan, samodejno klimatsko napravo, sodobne asistenčne sisteme, kot je pomočnik pri izstopanju iz avtomobila, ki lahko prepreči trk s kolesarjem, in svetlobna telesa v led-tehnologiji.

Športna različica R-line prinaša še nekaj posebnosti v vozni tehniki. Med drugim ima serijsko prilagodljivo podvozje DCC, ki je za 15 milimetrov nižje, ter elektronsko nadzorovano zaporo sprednjega diferenciala. Ta izboljšuje oprijem na spolzki cesti, dodatni vozni program traction pa je namenjen zahtevnejšim razmeram.

Ko vstopimo v avtomobil, nas pričaka pregledno zasnovana notranjost z vodoravno armaturno ploščo in kakovostnimi materiali, ki dajejo občutek avtomobila iz razreda višje. Tako je na nekaterih delih namesto trde plastike mehko blago. Pred voznikom je 10,25-palčni zaslon, ki nas po želji odpelje v stare čase, saj lahko izberemo analogno oblikovane merilnike hitrosti in prikaz moči oziroma porabe, ki se zgledujejo po prvi generaciji golfa. Sredinski zaslon infozabavne naprave po diagonali meri 33 centimetrov.

Volkswagen je prisluhnil kritikam, ki so jih bili deležni nekateri novejši modeli zaradi pretirane digitalizacije upravljanja. Pomembne funkcije klimatske naprave je zato v novincu mogoče upravljati s fizičnimi gumbi, tudi na volanu so tipke razporejene pregledneje. To je dobrodošla rešitev, saj vozniku za osnovne nastavitve ni treba brskati po zaslonu na dotik.

Izvedbi baterij sta dve, z njima pa več različno močnih motorjev. FOTO: Blaž Kondža

Izvedeli smo, da so posebno pozornost namenili akustiki. Pri razvoju notranjih površin in zvočnega sistema so sodelovali s Fraunhoferjevim inštitutom, za bolj prostorsko zvočno sliko tako skrbi tehnologija sonamic panorama. Med dodatno opremo so zvočni sistem znamke Harman Kardon, panoramsko strešno okno ter električno nastavljiva sprednja sedeža z masažno funkcijo.

Uporabnost dopolnjujejo še nekatere funkcije, ki jih pri električnih avtomobilih ne srečamo vedno. Različice z večjo baterijo lahko vlečejo prikolico z maso do 1200 kilogramov, na voljo je tudi funkcija V2L, ki omogoča napajanje zunanjih električnih naprav z močjo do 3,6 kW.

Na mednarodni predstavitvi smo imeli priložnost sesti za volan 155-kilovatne različice in že po prvih kilometrih je postalo jasno, da pri novincu niso v ospredju športne ambicije, temveč predvsem udobje. Posebej nas je prepričalo prilagodljivo podvozje, ki dobro blaži cestne neravnine in luknje ter poskrbi za mirno vožnjo. Na preizkusnem krogu je poraba znašala približno 17 kWh na sto kilometrov.

Slovenski zastopnik Porsche Slovenija je že objavil tukajšnje cene. Vstopni trend s 85-kilovatnim motorjem in baterijo s kapaciteto 37 kWh stane od 27.356 evrov. Life z enako baterijo in 99-kilovatnim motorjem je ovrednoten na 30.925, style pa na 34.114 evrov.

Za kupce, ki želijo več moči in daljši doseg, sta na voljo tudi izvedbi life in style z motorjem z močjo 155 kW ter 52-kilovatno baterijo. Prva stane 34.258 evrov, druga 37.447. Cene za športni R-line še niso znane.