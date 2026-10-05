Električni razred C: do 800 km dosega in slovenski pečat Helle Saturnus

Eden zgodovinsko najpomembnejših modelov znamke Mercedes, razred C, je nared na električni pogon. Med celo vrsto novosti so pomembno rešitev zanj pripravili tudi v Helli Saturnusu.

Na zunaj električni C deluje kot rahlo kupejevsko zašiljena limuzina. Motorna maska je takšna kot pri sorodniku GLC na električni pogon, znova so tu potopne kljuke. C na elektriko je dolg 488 centimetrov, medosje meri 296 centimetrov, deset več kot pri modelu C s klasičnim pogonom.

V notranjosti je marsikaj podobno kot v GLC EV, tudi velik ekran, ki se po želji razteza od levega do desnega zračnika. Nastavitev in prilagoditev je ogromno, kljub nekaterim stikalom pa digitalizacija prevladuje. Sedi se seveda nižje kot v GLC, ob dveh vrstah zadnji prtljažnik ponuja 470 litrov prostora, sprednji še 100 litrov. Druga vrsta se podre v razmerju 40/20/40.

Radarski ščit ali radom, ki so ga za Mercedes razvili v Helli Saturnusu, sta nam predstavila Alen Šišič in Andrej Wagner. FOTO: Gašper Boncelj

Pri največji bateriji z zmogljivostjo 94 kWh je v izvedbi s štirikolesnim pogonom doseg uradno dobrih 700 kilometrov, ob 800-voltni električni arhitekturi se z enosmernim tokom lahko polni z močjo okoli 330 kW.

Za doplačilo ima električni C zračno vzmetenje, ki vključuje tudi krmiljenje zadnje preme. Možen je dodatek, da se avtomobil lahko polni na polnilnicah s 400-voltno električno napetostjo.

C na elektriko ima napredne, po svoje tudi kompleksne samodejno prilagodljive žaromete. Hella Saturnus, ki deluje v Ljubljani, pa je zanj pripravila radarski pokrov ali radom (skovanka iz angleških besed radar dome, radarski ščit), ki ga ob pogledu na avtomobil prepoznamo kot znak znamke; pod znakom je radar, pokrov ga ščiti, a mora biti prevoden in prepuščati svetlobo, seveda je pomembno, da je stilsko oblikovan. Prvi radom so v podjetju Hella (Forvia) izdelali prav za znamko Mercedes leta 1998, veliko bolj sodobnega imata električna C in GLC, zanj med drugim uporabljajo indij, ki je eden zelo redkih materialov.

Notranjost ne bo nova, če smo že prej kdaj sedli v električnega GLC. FOTO: Gašper Boncelj

Ob prihodu na trg je najprej na voljo najbolj zmogljiva štirikolesna izvedba s sistemsko močjo 360 kW in ceno od 70 tisoč naprej. Dodatki ga seveda občutno podražijo. Malo kasneje bo za najmanj 65 tisoč na izbiro izvedba z malce manjšo baterijo (85 kWh) in prav tako štirikolesnim pogonom. Prihodnje leto bo v ponudbi vstopna različica z baterijo z zmogljivostjo 64 kWh in zadnjim pogonom, v pripravi pa je še izvedba z največjo baterijo in zadnjim pogonom, katere doseg naj bi presegel 800 kilometrov. Električni razred bo še posebej zmogljiv, ko bo nared izvedba AMG.

Načrtujejo, da bi na leto prodali vsaj 60 primerkov električnega C. Električnih GLC, ta model je na trg prišel spomladi, so doslej prodali sto. V obeh primerih so kupci večinoma podjetja. Odprava državnih subvencij na prodajo teh modelov seveda ne vpliva, saj je bila tudi takrat zgornja meja za državno podporo 65 tisoč evrov.