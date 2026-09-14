Električni twingo: retro videz, slovenska izdelava in nizka poraba

Renaultovo trilogijo retro modelov je po renaultu 5 in renaultu 4 zaokrožil še renault twingo. Tako kot večja sorodnika je tudi twingo le povsem električen, izdelujejo ga v Revozu v Novem mestu. Kakšen minus je resda mogoče najti, a kot celota je to avtomobil, ki osvaja. Najprej že z videzom, s smejočimi se lučmi v slogu prvega modela. Nima sicer tistih prav tako všečnih polkrožno skritih vratnih kljuk, tudi ne moremo več pričakovati nekdanje dolge radijske antene. A twingo ima dobro obliko, videti je lahkotno, vsaj za koga od nas je pomembno, da ima zgodbo, ki je mnogi drugi tekmeci nimajo in je tudi ne morejo imeti. ℹRenault twingo techno 80 urban range Zastopnik: GA Adriatic, Ljubljana Cena: 21.990 evrov (24.890 evrov) Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen Drugače kot v prvi izdaji ...