Električni twingo: retro videz, slovenska izdelava in nizka poraba

Mali avtomobil na elektriko iz Revoza. Koliko se bo poznal konec subvencij?
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Twingo je prikupen mali električni avtomobil. Foto Gašper Boncelj
Renaultovo trilogijo retro modelov je po renaultu 5 in renaultu 4 zaokrožil še renault twingo. Tako kot večja sorodnika je tudi twingo le povsem električen, izdelujejo ga v Revozu v Novem mestu. Kakšen minus je resda mogoče najti, a kot celota je to avtomobil, ki osvaja.
Najprej že z videzom, s smejočimi se lučmi v slogu prvega modela. Nima sicer tistih prav tako všečnih polkrožno skritih vratnih kljuk, tudi ne moremo več pričakovati nekdanje dolge radijske antene. A twingo ima dobro obliko, videti je lahkotno, vsaj za koga od nas je pomembno, da ima zgodbo, ki je mnogi drugi tekmeci nimajo in je tudi ne morejo imeti.
ℹRenault twingo techno 80 urban range
Zastopnik: GA Adriatic, Ljubljana
Cena: 21.990 evrov (24.890 evrov)
Euro NCAP: preizkus še ni bil opravljen
Drugače kot v prvi izdaji ...
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