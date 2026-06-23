Električni avtomobili v Evropi: Slovenija z drugo največjo rastjo

Slovenija je imela prejšnji mesec za Hrvaško največjo rastjo prodaje električnih avtomobilov. Po zbirnih podatkih evropskega panožnega združenja Acea je bilo pri nas maja na novo registriranih 1037 električnih avtomobilov, kar je bilo 125 odstotkov več kot v primerljivem lanskem mesecu. To je bila med evropskimi državami druga največja rast za Hrvaško, a je treba povedati, da je bila tam v naši sosedi ustvarjena z zelo nizke osnove in je bila absolutna številka trikrat nižja kot v Sloveniji.

Kot smo že pisali, je bil pri nas maj tretji zaporedni mesec, ko je bilo prodanih več kot tisoč električnih avtomobilov, njihov tržni delež je trenutno nekje pri 17 odstotkih. Še lani niso dosegali niti desetine trga. Kljub rasti smo še pod evropskim povprečjem, ki je sicer v prvih petih mesecih letošnjega leta prvič doseglo 20 odstotkov.

Kot je znano, imajo zelo visoke deleže v tem pogledu severnejše države, med največjimi trgi pa je Nemčija zdaj z električnimi že skoraj pri četrtini. Še enkrat omenimo Hrvaško: tam znaša tržni delež električnih komaj štiri odstotke, država je po tem merilu blizu evropskega dna.

Tako pri nas kot v Evropi letos prodaja električnih avtomobilov stalno raste, v Evropi se bolje prodajajo še priključni hibridi in hibridi, medtem ko se zmanjšuje prodaja bencinskih in dizelskih avtomobilov. Bencinski in dizelski avtomobili letos v Evropi predstavljajo le še 30 odstotkov vse avtomobilske prodaje.

K rasti prodaje električnih vozil prispeva več dejavnikov, od vse večje ponudbe prek bolj dostopnih cen, večinoma močnih državnih subvencij, vsaj v zadnjem mesecu ali dveh pa na to vpliva tudi visoka cena bencina in dizla kot posledica vojne v Iranu. Ko smo omenili subvencije, dodajmo, da so v Sloveniji od pred kratkim te zvišane za najcenejše električne avtomobile s ceno do 25.000 evrov, v tem primeru kupec, če je fizična oseba, od države prejme kar 7800 evrov.

Evropski proizvajalci kot npr. Renault se morajo na večje povpraševanje po električnih avtomobilih prilagoditi, francoska družba bo med drugim tudi v Revozu v Novem mestu, kjer izdelujejo električnega renaulta twinga (pridružita se mu še dacia spring in električni model znamke Nissan), povečala proizvodnjo in na jesen postopoma uvedla še drugo izmeno.

Pri tem ostaja vprašanja, ali se bo ob morebitnem koncu vojne in umiritvi cen nafte električno povpraševanje nadaljevalo z dosedanjim visokim ritmom ali se bo kaj umirilo.

Zaradi dobre prodaje električnih avtomobilov se je maja za nekaj odstotkov povečal celoten evropski avtomobilski trg. Med znamkami so sicer tržni delež znova pridobivali kitajski tekmeci, po lanskem padcu znova tudi ameriška Tesla, velika evropska imena pa so po malem izgubljala.