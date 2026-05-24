Električni v Evropi strmo rastejo

Trg: Tudi aprila velika rast prodaje e-avtomobilov, že se čuti vpliv drage nafte

Če smo prejšnji mesec ob poročilih o evropski rasti prodaje električnih avtomobilov pisali, da v teh številkah še ni vpliva drage nafte, pa je po aprilskih že malo drugače. Povsem uradne statistike še ni, a po zbranih podatkih z glavnih evropskih trgov vse kaže, da je bila tudi prejšnji mesec ta rast velika. Po podatkih, ki sta jih agenciji Reuters posredovali raziskovalna skupina New Automotive in industrijska skupina E-Mobility Europe, se je število registracij novih električnih vozil po vsej Evropi aprila medletno povečalo za 34 odstotkov. Zajetih je 16 trgov, ki predstavljajo več kot 80 odstotkov prodaje avtomobilov v Evropski uniji in Efti. Podatki kažejo na močno rast prodaje električnih vozil na Danskem in Nizozemskem, kjer so bila ta že doslej priljubljena, pa tudi na trgih, kot ...