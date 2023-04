Elektrificirani ameriški divji konjič

Gorečim ljubiteljem legendarnega ameriškega mišičnjaka, Fordovega mustanga, se zdi odločitev, da bodo isto ime uporabili za poimenovanje stoodstotno električnega avtomobila, gotovo sila nenavadna. Priznamo, tudi mi smo se spogledovali, saj je mustang od nekdaj sinonim za športni avtomobil z velikim bencinskim motorjem. Mimogrede, takšni klasični bencinski mustangi so k sreči še vedno v Fordovi ponudbi. Električni mustang pa je zasnovan kot križanec in tako zelo uporaben kot družinsko vozilo. Edino pri porabi elektrike se med našim testom ni izkazal za prav varčnega.

Mustang mach-e je prvi serijski električni avtomobil, ki pa je v zmogljivejših izvedenkah namenjen predvsem premožnejšim kupcem. FOTO: Blaž Kondža

ℹ Ford mustang mach-e premium AWD Zastopnik: Summit motors Ljubljana Cena: 81.600 evrov (testni model 86.940) Euro NCAP: *****

Da vstopamo v novo ero, dokazujejo že mustangova vrata, kajti klasično kljuko bomo zaman iskali. Namesto nje je tu stikalce, ki odpre vrata. Opazna je tudi rešitev za tiste, ki radi pozabljajo avtomobilske ključe, to je številčnica v B-stebričku, ki jo lahko sprogramiramo in v avto vstopimo tako, da vtipkamo PIN-kodo. Poskrbljeno je za udobje tako voznika in sovoznika kot potnikov na zadnji klopi. Kljub navidezno kupejevski liniji se potniki zadaj niso pritoževali nad prostorom za glavo. Sedeži testnega vozila so bili odeti v perforirano umetno usnje.

Prtljažni prostor sprejme 402 litra prtljage. FOTO: Blaž Kondža

Tovarna obljublja doseg s polnim pogonskim akumulatorjem po ciklu WLTP 550 kilometrov in povprečno porabo 18,8 kWh/100 km. Na preizkusu, ki smo ga resda izvajali pri zimskih temperaturah, nam je potovalni računalnik pokazal doseg dobrih 300 kilometrov z napolnjenim vozilom. Fordova aplikacija na pametnem telefonu, s katero lahko zelo preprosto povežemo kateregakoli forda, nam je pokazala povprečno porabo okoli 29 kWh/100 km. Takšna poraba se nam zdi vsekakor prevelika, saj imajo podobno veliki konkurenčni električni avtomobili manjšo. Na hitrih polnilnicah na tok DC je največja moč polnjenja 150 kW.

Voznikov prostor je digitaliziran in močno spominja na teslo. FOTO: Blaž Kondža

Testni mustang mach-e je bil izvedenka premium AWD, kar pomeni, da je imel dva elektromotorja in štirikolesni pogon, na katerega pa voznik nima nobenega vpliva. Sistemska moč električnega pogonskega sklopa je bila 258 kW oziroma 350 'konjev'. Za primerjavo: osnovna izvedenka mach-e ima le 198 kW največje moči. Tudi pogonski akumulator je bil večji – bruto zmogljivost je znašala 98,7 kWh, pri osnovni izvedenki pa je le 75,7 kWh. Dodajmo, da obstaja še zmogljivejša različica GT, ki zmore 358 kW sistemske moči in stane skoraj sto tisočakov.

Vožnja z električnim mustangom je prijetna, zmogljivosti je dovolj, čeprav kakšnih raketnih pospeškov nismo opazili. Malo zmoti za naš okus pretirana digitalizacija, ki številna uporabna stikala, recimo za nastavitev klimatske naprave, seli na pokončni sredinski zaslon. Ta nas na prvi pogled zelo spominja na tistega v teslah. Kot olajševalno okoliščino lahko zapišemo, da so vsaj virtualna stikala za klimatsko napravo in ogrevanje stekel ves čas na dnu zaslona in da glasnost multimedijske naprave še vedno uravnavamo z vrtljivim stikalom, postavljenim na sredinski zaslon. Ob takšni digitalizaciji se vedno sprašujemo, kaj se zgodi, če zaslon »zamrzne«.

Klasične kljuke so zamenjala stikala, občutljiva na dotik. FOTO: Blaž Kondža

Družinsko uporabnost avtomobila poudarja prtljažni prostor, ki meri 402 litra in ga je mogoče povečati na 1420 litrov, če zložimo naslone zadnje klopi. Ti so sicer deljivi v razmerju 60: 40. Praktičen je tudi sprednji prtljažni prostor, ki meri 81 litrov in je primeren za pospravljanje mokrih ali umazanih stvari. Ali pa polnilnih kablov. Dobrodošla informacija za lastnike prikolic: mustang mach-e lahko vleče 1500 kilogramov.