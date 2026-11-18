Peugeot z 48-voltnim hibridnim pogonom ponuja drugačno pot: kombinacijo bencinskega in električnega motorja, ki lahko v optimalnih razmerah do polovice časa vožnje deluje povsem električno.

Kupci vozil se vse pogosteje srečujejo z različnimi oblikami elektrificiranih pogonov. Izbira je pestra, tehnologije pa se med seboj precej razlikujejo. Peugeot pri tem stavi na večenergijsko ponudbo, s katero želi različnim voznikom ponuditi ustrezno rešitev glede na njihove potrebe in vozne navade. Na eni strani so popolnoma električni modeli z velikimi baterijami, ki omogočajo vožnjo brez lokalnih izpustov, a od voznika zahtevajo tudi nekoliko drugačno načrtovanje poti in polnjenje baterije na vtičnici. Vmesna možnost so priključni hibridi. Ti imajo večjo baterijo, ki omogoča, da velik del vsakodnevnih poti, tudi do približno 100 kilometrov, opravimo na elektriko, za daljše razdalje pa poskrbi motor z notranjim zgorevanjem. Njihova posebnost je kombinacija dveh pogonskih sistemov, kar pomeni tudi kompleksnejšo zasnovo, poleg tega pa je treba baterijo še vedno polniti prek zunanjega vira električne energije.

Pri počasnem premikanju, manevriranju in speljevanju lahko Peugeotov hibridni avtomobil poganja samo električni motor. Voznik pri tem ne potrebuje polnilnega kabla, saj se baterija polni med vožnjo. FOTO: P Automobil Import

Najcenejši prehod na elektrificirano vozilo

Najpreprostejši in cenovno najdostopnejši prehod z bencinskega na hibridni pogon je Peugeotova tehnologija 48-V hibrida. Zaradi kompaktne zasnove in majhne baterije je cenovni preskok v primerjavi s klasičnim bencinskim motorjem razmeroma majhen, električna pomoč pa kljub temu prispeva k manjši porabi goriva, predvsem v mestnih in primestnih voznih razmerah.

Hibridna vožnja brez polnilnih kablov in spreminjanja navad

»Enostavnost uporabe je za velik del kupcev še vedno eden pomembnejših dejavnikov pri izbiri pogona. Voznik želi avtomobil, ki se prilagodi njegovemu življenjskemu slogu, ne pa obratno. Prav tu je ena glavnih prednosti Peugeotovega 48-voltnega hibridnega sistema. Vozniku ni treba razmišljati o polnjenju baterije, iskanju polnilnic ali spreminjanju načina načrtovanja daljših poti,« pojasnjujejo pri Peugeotu. Sistem samodejno izbira optimalno kombinacijo bencinskega in električnega pogona, baterija pa se polni med vožnjo z rekuperacijo zavorne energije. Kljub razmeroma majhni bateriji lahko avtomobil v optimalnih voznih razmerah do 50 odstotkov časa vožnje deluje v povsem električnem načinu. To je še posebej dobrodošlo pri mestni vožnji in počasnejšem premikanju v prometu. Kompaktna baterija obenem le malo vpliva na maso vozila, kar je pomembno tako z vidika učinkovitosti kot ohranjanja voznih lastnosti.

Električna pomoč se najbolj pozna v mestnem prometu, kjer so pogosta ustavljanja, speljevanja in upočasnjevanja. Prav takšne razmere omogočajo učinkovito regeneracijo energije in zmanjševanje porabe goriva. FOTO: P Automobil Import

Od mestnega Peugeota 208 do družinskega sedemsedežnega SUV-ja Peugeot 5008

»Hibridni pogon tako združuje prednosti električne pomoči z enostavnostjo uporabe klasičnega bencinskega avtomobila. Kupcem omogoča vstop v svet elektrifikacije, ne da bi morali zaradi tega spreminjati svoje vsakodnevne vozne navade,« pojasnjujejo pri Peugeotu, ki so svojo napredno tehnologijo vgradili tako v kompaktna mestna vozila, kot so Peugeot 208, 2008, 308, kot v karavanski 308 SW in družinska športna terenca 3008 in 5008.

V čem je skrivnost Peugeotove 48-V hibridne tehnologije?

Da pri Peugeotovem 48-voltnem sistemu ne gre zgolj za marketinško poimenovanje hibridnega pogona, temveč za tehnologijo, ki omogoča tudi dejansko električno vožnjo, poskrbi predvsem način vgradnje elektromotorja. Ta je integriran neposredno v šeststopenjski samodejni menjalnik z dvojno sklopko e-DCS6, zato lahko samostojno sodeluje pri pogonu koles, ne le pomaga bencinskemu motorju.

Osnova pogona je 1,2-litrski trivaljni bencinski motor, ki razvije 100 kW (136 KM), elektromotor pa prispeva dodatnih 21 kW (29 KM). Skupna sistemska moč je 107 kW (145 KM). Takšna zasnova omogoča, da se avtomobil pri počasnem premikanju, parkiranju, vzvratni vožnji in v določenih razmerah mestne vožnje premika izključno na elektriko. Ko voznik potrebuje več moči, se samodejno vključi tudi bencinski motor. Za usklajeno delovanje obeh pogonov skrbi elektronika, ki glede na vozne razmere ves čas izbira najustreznejšo kombinacijo.

Za voznika, ki mu ni treba storiti ničesar, to prinaša predvsem uglajeno delovanje, pomoč elektromotorja pri speljevanju in pospeševanju ter možnost tihe električne vožnje brez priključevanja na polnilnico. Prav možnost samostojnega električnega pogona je ena ključnih razlik v primerjavi s številnimi drugimi sistemi, pri katerih elektromotor zgolj pomaga bencinskemu motorju.

Kompaktna 48-voltna baterija je nameščena pod voznikovim sedežem in ne zahteva posebnega rednega vzdrževanja. Njena naloga je shranjevanje energije, ki jo sistem pozneje uporabi za električni pogon in pomoč bencinskemu motorju. FOTO: P Automobil Import

Baterija se polni med vožnjo

Za shranjevanje električne energije skrbi 48-voltna litij-ionska baterija. Ker gre za samopolnilni hibrid, je vozniku ni treba priključevati na električno omrežje. Energija se pridobiva predvsem z regenerativnim zaviranjem in upočasnjevanjem, pri čemer elektromotor deluje kot generator in kinetično energijo pretvarja v električno.

Sistem tako energijo, ki bi se pri običajnem avtomobilu večinoma izgubila v obliki toplote na zavorah, delno shrani in jo pozneje znova uporabi za električni pogon oziroma pomoč bencinskemu motorju.

Velik družinski avto, majhna poraba bencina

Pri Peugeotu so majhno baterijo, ki ne zahteva posebnega vzdrževanja, prilagodili prav takšnemu načinu uporabe. Njen namen ni zagotavljanje dolgih voženj brez bencinskega motorja, temveč čim pogostejše izkoriščanje električne energije v okoliščinah, ko je to najbolj učinkovito. Čeprav je baterija kompaktna, lahko sistem v optimalnih razmerah omogoča, da se avtomobil do 50 odstotkov časa vožnje premika izključno na elektriko. To velja tudi za večje in težje SUV modele, pri katerih je takšna pomoč še posebej dobrodošla v mestnem prometu, med počasnim premikanjem v kolonah, ustavljanjem in ponovnim speljevanjem.

Peugeotov hibridni sistem je na voljo v različnih avtomobilskih razredih, od kompaktnih modelov 208 in 2008 do družinskih športnih terencev 3008 in 5008. Tako lahko prednosti električne pomoči izkoristijo tudi vozniki večjih družinskih avtomobilov. FOTO: P Automobil Import

Uradna kombinirana poraba goriva po podatkih Peugeota se glede na model in izvedbo giblje med 4,5 in 5,9 litra na 100 kilometrov, kar potrjuje, da lahko 48-voltni hibridni pogon prispeva k učinkovitejši vožnji v različnih avtomobilskih razredih.

Peugeotova 48-voltna hibridna tehnologija pa ni namenjena zgolj zmanjševanju porabe goriva, temveč prispeva tudi k boljši odzivnosti vozil. Električna pomoč se še posebej pozna pri speljevanju in vmesnih pospeševanjih, ko elektromotor dopolnjuje delovanje bencinskega motorja in zagotavlja bolj neposreden odziv na pritisk stopalke za plin. Moči je dovolj tudi za odločnejša pospeševanja in suvereno vožnjo pri avtocestnih hitrostih.

Preprosto vzdrževanje brez dodatnih servisnih postopkov

Čeprav hibridni pogon prinaša dodatne komponente, je pristop k njegovemu vzdrževanju zelo podoben kot pri klasičnem bencinskem motorju. Peugeotov 48-voltni sistem namreč ne zahteva zunanjega polnjenja, njegova zasnova pa je razmeroma kompaktna. V primerjavi s klasičnim bencinskim pogonom sta dodani predvsem dve ključni komponenti: 48-voltna baterija, nameščena pod voznikovim sedežem, in elektromotor, integriran v samodejni menjalnik. Baterija ne zahteva posebnega rednega servisiranja ali vzdrževanja, zato vozniku ni treba skrbeti za dodatne postopke, povezane z njenim polnjenjem ali servisiranjem.

Redno vzdrževanje tako v veliki meri ostaja podobno kot pri običajnem bencinskem avtomobilu, saj je treba še vedno skrbeti za servisne intervale in vzdrževanje motorja z notranjim zgorevanjem. Dodatne komponente sicer pomenijo tudi dodatne tehnične elemente, vendar njihova prisotnost sama po sebi ne pomeni nujno višjih stroškov rednega servisiranja.

Dodaten argument za zaupanje v tehnologijo je tudi sedemletna garancija, ki združuje dve leti pogodbene garancije in dodatnih pet let garancije Peugeot FlexCare. To je pomembno zagotovilo za kupce, ki jih pri prehodu na elektrificirani pogon skrbijo predvsem dolgoročna vzdržljivost in morebitni stroški zamenjave baterije.

Peugeotov 48-voltni hibrid je namenjen tudi voznikom, ki ne želijo spreminjati svojih vsakodnevnih navad. Za polnjenje baterije skrbi avtomobil sam, zato ni potrebe po domači polnilnici ali iskanju javnih polnilnih mest. FOTO: P Automobil Import

Komu priporočamo Peugeotovo hibridno tehnologijo?

Peugeotov 48-voltni hibridni pogon je primeren za voznike, ki želijo zmanjšati porabo goriva in izpuste, ne da bi morali spreminjati svoje vozne navade. Vozniku ni treba skrbeti za polnjenje baterije, iskati polnilnic ali načrtovati poti glede na doseg. Za polnjenje baterije med vožnjo poskrbi avtomobil sam.

Največ koristi bodo imeli tisti, ki se veliko vozijo po mestu, kjer so pogosta speljevanja, ustavljanja in upočasnjevanja. Takšne razmere omogočajo učinkovito regeneracijo energije in pogostejšo električno vožnjo, zato je lahko prihranek goriva največji.

Zelo primeren je tudi za voznike, ki kombinirajo mestne in regionalne poti. Prav takšna uporaba je ugodno okolje za hibridni sistem, saj lahko pri umirjeni vožnji učinkovito izkorišča električno pomoč in dosega nizko porabo.

Več informacij o Peugeotovih hibridnih pogonih 48 V, njihovem delovanju, prednostih in razpoložljivih modelih je na voljo na uradni spletni strani znamke Peugeot Slovenija na povezavi tukaj.

Kje voznik dejansko izkorišča električni del pogona? Predvsem v situacijah, ki so značilne za vsakodnevno vožnjo: speljevanje z mesta, ko lahko vozilo poganja zgolj elektromotor,

počasna mestna vožnja in prometni zastoji, manjši pomiki vozila pred semaforjem,

manevriranje in parkiranje,

pomoč elektromotorja pri pospeševanju, kjer električni navor dopolni bencinski motor,

zaviranje in upočasnjevanje, ko elektromotor deluje kot generator in z regeneracijo polni 48-V baterijo.

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